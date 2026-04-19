Wohl zweites manipuliertes Hipp-Glas im Burgenland verkauft

Eisenstadt - Im Fall um mögliche Erpressung mit vergifteten Babykostgläschen von Hipp dürfte ein zweites manipuliertes Behältnis im Burgenland gekauft worden sein. "Wir gehen davon aus, dass zumindest noch ein zweites Glas unterwegs ist", sagte Polizeisprecher Helmut Marban am Sonntag auf APA-Anfrage. Das Produkt könnte, so wie das am Samstag in Schützen am Gebirge (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) sichergestellte Glas, mit Rattengift versehen sein.

Teheran sieht Fortschritte in Verhandlungen mit den USA

Teheran - Irans Parlamentspräsident Mohammad Bagher Ghalibaf hat Fortschritte bei den Verhandlungen mit den USA zur Beendigung des Krieges bekanntgegeben. Von einer Einigung seien beide Seiten aber noch weit entfernt, sagte Ghalibaf Samstagabend im iranischen TV. "Wir sind noch weit von der letzten Gesprächsrunde entfernt", sagte Ghalibaf, der einer der iranischen Unterhändler ist, und fügte hinzu: "Wir haben in den Verhandlungen Fortschritte erzielt, aber es gibt viele Diskrepanzen."

Ukraine kritisiert US-Politik bezüglich russischem Öl

Kiew (Kyjiw)/Washington - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Verlängerung der Lockerung von US-Sanktionen für russisches Erdöl scharf kritisiert. "Jeder Dollar, der für russisches Öl gezahlt wird, ist Geld für den Krieg" gegen die Ukraine, schrieb Selenskyj am Sonntag auf Onlineplattformen.

16-Jähriger bei russischem Angriff in der Ukraine getötet

Kiew (Kyjiw) - Bei einem nächtlichen Angriff auf die nordukrainische Stadt Tschernihiw ist nach Angaben der örtlichen Behörden ein 16-Jähriger getötet worden. Drei Frauen und ein Mann seien verletzt worden, erklärte die örtliche Militärverwaltung am Sonntag. Bei dem Angriff seien sieben Häuser, ein Verwaltungsgebäude und eine Bildungseinrichtung beschädigt worden.

Israelischer Soldat im Südlibanon getötet

Beirut - Bei Kämpfen im Süden des Libanon ist nach Armeeangaben ein israelischer Soldat getötet worden. Der 31-Jährige sei "im Gefecht gefallen", erklärten die israelischen Streitkräfte am Sonntag, ohne nähere Angaben zu machen. Neun weitere Soldaten seien verwundet worden, einer von ihnen schwer. Der 31-Jährige ist der zweite israelische Soldat, der seit Beginn der Waffenruhe getötet wurde. Diese war eigentlich in der Nacht auf Freitag für zehn Tage in Kraft getreten.

Ergebnisse von Präsidentenwahl in Peru erst in einem Monat

Lima - Nach der chaotischen ersten Runde der Präsidentenwahl in Peru sollen die Ergebnisse erst in rund einem Monat veröffentlicht werden. Die Generalsekretärin von Perus oberstem Wahlgericht, Yessica Clavijo, sagte am Samstag (Ortszeit) im Radiosender RPP, die Ergebnisse würden für Mitte Mai erwartet. Sie begründete das mit der notwendigen Überprüfung von über 15.000 Stimmzetteln. Davon gehören 30 Prozent zur Präsidentenwahl und der Rest zur ebenfalls abgehaltenen Parlamentswahl.

E-Roller-Akku explodiert in Innsbrucker Wohnung

Innsbruck - In einer Innsbrucker Wohnung ist am Sonntag gegen 4.50 Uhr der Akku eines E-Rollers explodiert und hat einen Brand ausgelöst. Die Wucht der Explosion war so massiv, dass ein Fensterstock der Wohnung im ersten Obergeschoss aus der Fassade gehoben wurde, bestätigte die Polizei auf APA-Anfrage Medienberichte. Die Familie, die dort lebte, wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht.

50 Babyleichen in Friedhof auf Trinidad entdeckt

Port of Spain - Auf einem Friedhof in Trinidad und Tobago sind die Leichen von 50 Babys unbekannter Herkunft entdeckt worden. Zusammen mit den Säuglingen seien die ebenfalls mutmaßlich illegal beerdigten Leichname von sechs Erwachsenen gefunden worden, teilte die Polizei des Karibikstaats am Samstag mit. Nach der Entdeckung der 56 Leichname auf dem Friedhof in der Stadt Cumuto auf der Insel Trinidad seien unverzüglich Ermittlungen eingeleitet worden.

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red