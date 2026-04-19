Wohl zweites manipuliertes Hipp-Glas im Burgenland verkauft

Eisenstadt - In der Causa um eine mögliche Erpressung mit vergifteten Babykostgläschen von Hipp dürfte ein zweites manipuliertes Behältnis im Burgenland gekauft worden sein. "Wir gehen davon aus, dass zumindest noch ein zweites Glas unterwegs ist", sagte Polizeisprecher Helmut Marban am Sonntag auf APA-Anfrage. Das Produkt könnte, so wie das am Samstag sichergestellte Glas, mit Rattengift versehen sein. Die Staatsanwaltschaft ermittelt indes wegen vorsätzlicher Gemeingefährdung.

Teheran sieht Fortschritte in Verhandlungen mit den USA

Teheran - Irans Parlamentspräsident Mohammad Bagher Ghalibaf hat Fortschritte bei den Verhandlungen mit den USA zur Beendigung des Krieges bekanntgegeben. Von einer Einigung seien beide Seiten aber noch weit entfernt, sagte Ghalibaf Samstagabend im iranischen TV. "Wir sind noch weit von der letzten Gesprächsrunde entfernt", sagte Ghalibaf, der einer der iranischen Unterhändler ist, und fügte hinzu: "Wir haben in den Verhandlungen Fortschritte erzielt, aber es gibt viele Diskrepanzen."

Sänger Heino wehrt sich gegen Wahlwerbung rechtsextremer AfD

Wien - Sänger Heino (87) geht juristisch gegen eine Wahlwerbung der deutschen Rechtsaußenpartei AfD vor. Beim Landgericht Neuruppin sei per Eilantrag eine einstweilige Verfügung beantragt worden, sagte Heinos Manager Helmut Werner. Demnach, weil ein AfD-Kandidat in der Uckermark in Brandenburg vor der Landratswahl an diesem Sonntag mit Heino Wahlwerbung gemacht hatte und der Aufforderung von Heinos Rechtsanwalt, eine Unterlassungserklärung zu unterzeichnen, nicht nachgekommen war.

Mehrere Opfer bei Schussattentat auf Uni in US-Staat Iowa

Des Moines (Iowa) - Im US-Bundesstaat Iowa ist es offenbar am frühen Sonntagmorgen zu einem Schusswaffenvorfall gekommen. Die Polizei untersuche Berichte über Schüsse an der University of Iowa, teilte die in der Stadt Iowa City im Mittleren Westen der USA gelegene Hochschule mit. Demnach gibt es "bestätigte Opfer". Die Universität hatte kurz nach 2.00 Uhr (Ortszeit, 9.00 Uhr MESZ) eine Warnmeldung auf ihrer Website veröffentlicht.

Ermittlungen wegen Mordes nach Tötung in Oberösterreich

Ried im Innkreis - Die Staatsanwaltschaft Ried hat Ermittlungen wegen Mordverdachts gegen einen 83-Jährigen eingeleitet, der am Samstag daheim seine Frau erschossen haben soll. Der Pensionist versuchte anschließend, Suizid zu begehen. Er wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Am Sonntag teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft mit, der Mann sei auf dem Weg der Besserung, wann eine erste Einvernahme stattfinden könne, sei aber noch offen.

Vorgezogene Parlamentswahl in Bulgarien läuft

Sofia - In Bulgarien hat am Sonntag die achte Parlamentswahl binnen fünf Jahren begonnen. Als klarer Favorit gilt der pro-russische Ex-Präsident Rumen Radew mit seiner "Progressiven Partei". Er verspricht ein Ende der politischen Instabilität und die Bekämpfung der weit verbreiteten Korruption. Radew, ein euroskeptischer ehemaliger Kampfpilot, lehnt eine militärische Unterstützung für die Ukraine ab.

Israelischer Soldat im Südlibanon getötet

Beirut - Bei Kämpfen im Süden des Libanon ist nach Armeeangaben ein israelischer Soldat getötet worden. Der 31-Jährige sei "im Gefecht gefallen", erklärten die israelischen Streitkräfte am Sonntag, ohne nähere Angaben zu machen. Neun weitere Soldaten seien verwundet worden, einer von ihnen schwer. Der 31-Jährige ist der zweite israelische Soldat, der seit Beginn der Waffenruhe getötet wurde. Diese war eigentlich in der Nacht auf Freitag für zehn Tage in Kraft getreten.

Ergebnisse von Präsidentenwahl in Peru erst in einem Monat

Lima - Nach der chaotischen ersten Runde der Präsidentenwahl in Peru sollen die Ergebnisse erst in rund einem Monat veröffentlicht werden. Die Generalsekretärin von Perus oberstem Wahlgericht, Yessica Clavijo, sagte am Samstag (Ortszeit) im Radiosender RPP, die Ergebnisse würden für Mitte Mai erwartet. Sie begründete das mit der notwendigen Überprüfung von über 15.000 Stimmzetteln. Davon gehören 30 Prozent zur Präsidentenwahl und der Rest zur ebenfalls abgehaltenen Parlamentswahl.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red