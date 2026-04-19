Trump: US-Delegation am Montag zu Verhandlungen in Islamabad

Washington/Teheran - Im Konflikt mit dem Iran reist nach Angaben von US-Präsident Donald Trump wieder eine Delegation aus Washington für Verhandlungen in die pakistanische Hauptstadt Islamabad. Seine Vertreter würden dort am Montagabend sein, schrieb Trump auf der Plattform Truth Social, ohne Angaben zur Zeitzone zu machen. Gleichzeitig drohte er mit weiteren Angriffen. Zuvor hatte der iranische Parlamentspräsident Mohammad Bagher Ghalibaf von Fortschritten bei den Verhandlungen gesprochen.

Wohl zweites manipuliertes Hipp-Glas im Burgenland verkauft

Eisenstadt/Wien/Ingolstadt - In der Causa um eine mögliche Erpressung mit vergifteten Babykostgläschen von Hipp dürfte ein zweites manipuliertes Behältnis im Burgenland gekauft worden sein. "Wir gehen davon aus, dass zumindest noch ein zweites Glas unterwegs ist", sagte Polizeisprecher Helmut Marban am Sonntag auf APA-Anfrage. Das Produkt könnte, so wie das am Samstag sichergestellte Glas, mit Rattengift versehen sein. Die Staatsanwaltschaft ermittelt indes wegen vorsätzlicher Gemeingefährdung.

Schmidt: Budget-Maßnahmen müssen sozial ausgewogen sein

Wien - Staatssekretärin und Regierungskoordinatorin Michaela Schmidt (SPÖ) hat am Sonntag in der ORF-Pressestunde betont, die notwendigen Einsparungen beim Budget müssten "sozial ausgewogen" sein. Es müssten bei den Konsolidierungsmaßnahmen alle einen Beitrag leisten, aber vor allem jene mit "breiten Schultern". Auch dürften die Maßnahmen keine negativen Auswirkungen auf die Konjunktur haben. Im Gesundheitsbereich stellte sie sich klar gegen Selbstbehalte.

Israelischer Soldat im Südlibanon getötet

Beirut - Bei Kämpfen im Süden des Libanon ist nach Armeeangaben ein israelischer Soldat getötet worden. Der 31-Jährige sei "im Gefecht gefallen", erklärten die israelischen Streitkräfte am Sonntag, ohne nähere Angaben zu machen. Neun weitere Soldaten seien verwundet worden, einer von ihnen schwer. Der 31-Jährige ist der zweite israelische Soldat, der seit Beginn der Waffenruhe getötet wurde. Diese war eigentlich in der Nacht auf Freitag für zehn Tage in Kraft getreten.

Mehrere Opfer bei Schussattentat auf Uni in US-Staat Iowa

Des Moines (Iowa) - Bei einem Schusswaffenvorfall an einer Hochschule im US-Bundesstaat Iowa sind nach Behördenangaben mehrere Menschen verletzt worden. Die Polizei ermittle zu Schüssen, die am Sonntagmorgen an der Universität von Iowa abgegeben worden seien, teilte die Stadtverwaltung von Iowa City mit. Derzeit würden "mehrere Verletzte zur Behandlung ihrer bei dem Schussvorfall erlittenen Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht". Der Zustand der Verletzten sei unklar.

Ermittlungen wegen Mordes nach Tötung in Oberösterreich

Ried im Innkreis - Die Staatsanwaltschaft Ried hat Ermittlungen wegen Mordverdachts gegen einen 83-Jährigen eingeleitet, der am Samstag daheim seine Frau erschossen haben soll. Der Pensionist versuchte anschließend, Suizid zu begehen. Er wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Am Sonntag teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft mit, der Mann sei auf dem Weg der Besserung, wann eine erste Einvernahme stattfinden könne, sei aber noch offen.

Vorgezogene Parlamentswahl in Bulgarien läuft

Sofia - In Bulgarien hat am Sonntag die achte Parlamentswahl binnen fünf Jahren begonnen. Als klarer Favorit gilt der pro-russische Ex-Präsident Rumen Radew mit seiner "Progressiven Partei". Er verspricht ein Ende der politischen Instabilität und die Bekämpfung der weit verbreiteten Korruption. Radew, ein euroskeptischer ehemaliger Kampfpilot, lehnt eine militärische Unterstützung für die Ukraine ab.

Abtransport von Wal vor Ostsee-Insel Poel wird vorbereitet

Wismar - Nach tagelangen Vorbereitungen ist die Rettung des in der Ostsee gestrandeten Buckelwals in die entscheidende Phase getreten. Im Hafen von Wismar traf am Sonntag der Schlepper "Robin Hood" ein, der das Tier in die Nordsee bringen soll. Von einer schwimmenden Plattform aus bereiteten Helfer die aufwendige Bergung vor. Mediamarkt-Mitgründer Walter Gunz, der hinter der privaten Rettungsaktion steht, äußerte sich hoffnungsvoll.

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red