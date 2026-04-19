Trump: US-Delegation am Montag zu Verhandlungen in Islamabad

Washington/Teheran - Im Konflikt mit dem Iran reist nach Angaben von US-Präsident Donald Trump wieder eine Delegation aus Washington für Verhandlungen in die pakistanische Hauptstadt Islamabad. Seine Vertreter würden dort am Montagabend sein, schrieb Trump auf der Plattform Truth Social, ohne Angaben zur Zeitzone zu machen. Gleichzeitig drohte er mit weiteren Angriffen. Zuvor hatte der iranische Parlamentspräsident Mohammad Bagher Ghalibaf von Fortschritten bei den Verhandlungen gesprochen.

Ex-Präsident Radew mit Erdrutschsieg bei Wahl in Bulgarien

Sofia - Erwartungsgemäß hat das neue Bündnis "Progressives Bulgarien" von Ex-Präsident Rumen Radew die vorgezogenen Parlamentswahlen in Bulgarien am Sonntag mit laut Exit-Polls 37,5 Prozent der Stimmen klar gewonnen. Dennoch bleibt am Wahlabend unklar, ob der frühere Luftwaffengeneral eine stabile Regierung bilden kann. Die Wahlbeteiligung erreichte mit über 40 Prozent den höchsten Stand seit Beginn der politischen Krise vor fünf Jahren.

Schmidt: Budget-Maßnahmen müssen sozial ausgewogen sein

Wien - Staatssekretärin und Regierungskoordinatorin Michaela Schmidt (SPÖ) hat am Sonntag in der ORF-Pressestunde betont, die notwendigen Einsparungen beim Budget müssten "sozial ausgewogen" sein. Es müssten bei den Konsolidierungsmaßnahmen alle einen Beitrag leisten, aber vor allem jene mit "breiten Schultern". Auch dürften die Maßnahmen keine negativen Auswirkungen auf die Konjunktur haben. Im Gesundheitsbereich stellte sie sich klar gegen Selbstbehalte.

USA: Acht Kinder laut Polizei bei Gewalttat getötet

Baton Rouge (Louisiana) - Bei einem Schusswaffenvorfall in Shreveport im US-Bundesstaat Louisiana sind am Sonntagmorgen (Ortszeit) nach Polizeiangaben acht Kinder getötet worden. Vorläufigen Erkenntnissen zufolge waren die Getöteten zwischen 1 und 14 Jahren alt, sagte Chris Bordelon von der örtlichen Polizeidienststelle.

Wohl zweites manipuliertes Hipp-Glas im Burgenland verkauft

Eisenstadt/Wien/Ingolstadt - In der Causa um eine mögliche Erpressung mit vergifteten Babykostgläschen von Hipp dürfte ein zweites manipuliertes Behältnis im Burgenland gekauft worden sein. "Wir gehen davon aus, dass zumindest noch ein zweites Glas unterwegs ist", sagte Polizeisprecher Helmut Marban am Sonntag auf APA-Anfrage. Das Produkt könnte, so wie das am Samstag sichergestellte Glas, mit Rattengift versehen sein. Die Staatsanwaltschaft ermittelt indes wegen vorsätzlicher Gemeingefährdung.

Drei Studenten durch Schüsse in US-Bundesstaat Iowa verletzt

Des Moines (Iowa) - Bei einem Schusswaffenvorfall in der Nähe einer Universität im US-Bundesstaat Iowa sind am Sonntag mehrere Menschen verletzt worden. Bei den Opfern handle es sich um drei Studenten, teilte die Präsidentin der University of Iowa, Barb Wilson, mit. Die Polizei leitete Ermittlungen zu den Schüssen ein, die am Sonntagmorgen abgegeben wurden. Festnahmen gab es demnach bisher keine.

Israelischer Soldat im Südlibanon getötet

Beirut - Bei Kämpfen im Süden des Libanon ist nach Armeeangaben ein israelischer Soldat getötet worden. Der 31-Jährige sei "im Gefecht gefallen", erklärten die israelischen Streitkräfte am Sonntag, ohne nähere Angaben zu machen. Neun weitere Soldaten seien verwundet worden, einer von ihnen schwer. Der 31-Jährige ist der zweite israelische Soldat, der seit Beginn der Waffenruhe getötet wurde. Diese war eigentlich in der Nacht auf Freitag für zehn Tage in Kraft getreten.

Abtransport von Wal vor Ostsee-Insel Poel wird vorbereitet

Wismar - Nach tagelangen Vorbereitungen ist die Rettung des in der Ostsee gestrandeten Buckelwals in die entscheidende Phase getreten. Im Hafen von Wismar traf am Sonntag der Schlepper "Robin Hood" ein, der das Tier in die Nordsee bringen soll. Von einer schwimmenden Plattform aus bereiteten Helfer die aufwendige Bergung vor. Mediamarkt-Mitgründer Walter Gunz, der hinter der privaten Rettungsaktion steht, äußerte sich hoffnungsvoll.

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red