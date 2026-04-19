Trump: US-Delegation am Montag zu Verhandlungen in Islamabad

Washington/Teheran - Im Konflikt mit dem Iran reist laut US-Präsident Donald Trump wieder eine Delegation aus Washington für Verhandlungen in die pakistanische Hauptstadt Islamabad. Seine Vertreter würden dort am Montagabend sein, schrieb Trump auf der Plattform Truth Social. Gleichzeitig drohte er mit weiteren Angriffen. Am Sonntagabend berichteten iranische Staatsmedien, dass der Iran derzeit keine Teilnahme an der Verhandlungen mit den USA in Pakistan plane.

Bericht: Berater hielten Trump von Krisensitzung fern

Washington - Bei der Rettungsmission zweier US-Soldaten im Iran ist US-Präsident Donald Trump laut einem Medienbericht von seinen eigenen Beratern bewusst nicht vollständig eingeweiht worden. Seine Mitarbeiter hätten den Republikaner von einer entsprechenden Krisensitzung ferngehalten, weil seine Ungeduld nicht hilfreich gewesen sei, berichtete das "Wall Street Journal" unter Berufung auf eine mit der Angelegenheit vertraute Person.

Wohl zweites manipuliertes Hipp-Glas im Burgenland verkauft

Eisenstadt/Wien/Ingolstadt - In der Causa um eine mögliche Erpressung mit vergifteten Babykostgläschen von Hipp dürfte ein zweites manipuliertes Behältnis im Burgenland gekauft worden sein. "Wir gehen davon aus, dass zumindest noch ein zweites Glas unterwegs ist", sagte Polizeisprecher Helmut Marban am Sonntag auf APA-Anfrage. Das Produkt könnte, so wie das am Samstag sichergestellte Glas, mit Rattengift versehen sein. Die Staatsanwaltschaft ermittelt indes wegen vorsätzlicher Gemeingefährdung.

Ex-Präsident Radew kratzt an absoluter Mehrheit in Bulgarien

Sofia - Der ehemalige Präsident Bulgariens Rumen Radew hat bei den vorgezogenen Parlamentswahlen laut ersten Hochrechnungen die absolute Mehrheit erreicht. Im nächsten Parlament in Sofia bekommt seine Formation "Progressives Bulgarien" mindestens 129 Sitze im 240-köpfigen Parlament. Nach Auszählung von 65 Prozent der Wahlzettel gewinnt die Präsidentenallianz mit 43,5 Prozent der abgegebenen Stimmen, gefolgt von der abgewählten Regierungspartei GERB mit 13,5 Prozent.

Großbrand im Bereich der Kärntner Straße in Graz

Graz - In Graz ist es am Sonntagabend im Bereich der Kärntner Straße zu einem Großbrand gekommen. Der Brand sei im Erdgeschoss eines mehrstöckigen Wohnhauses ausgebrochen, die Brandursache sei noch unklar, teilte die Polizei am Abend auf Anfrage der APA mit. Einige Wohnungen seien evakuiert worden. Mehrere Personen würden wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung behandelt.

Merz und Lula betonen europäisch-brasilianische Kooperation

Hannover - Bei der Eröffnung der Hannover-Messe haben sich der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz und Brasiliens Präsident Luiz In�cio Lula da Silva für engere Beziehungen zwischen dem südamerikanischen Land und der EU ausgesprochen. Beide begrüßten, dass am 1. Mai das Mercosur-EU-Freihandelsabkommen in Kraft treten wird.

USA: Acht Kinder laut Polizei bei Gewalttat getötet

Baton Rouge (Louisiana) - Bei einem Schusswaffenvorfall in Shreveport im US-Bundesstaat Louisiana sind acht Kinder getötet worden. Vorläufigen Erkenntnissen zufolge waren die Getöteten zwischen 1 und 14 Jahren alt, sagte Chris Bordelon von der örtlichen Polizei bei einer Pressekonferenz. "Es handelt sich um einen sehr großen Tatort, an dem mehrere verstorbene Kinder zu sehen sind." Einen derartigen Tatort hätten die meisten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen seiner Dienststelle noch nie gesehen.

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red