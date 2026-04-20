Schumann warnt weiterhin wegen vergifteter Babynahrung

Eisenstadt/Wien/Ingolstadt - Nach dem Rückruf von Hipp-Babynahrung mit einem möglicherweise noch nicht gefundenen zweiten Glas mit Rattengift aus einem Spar-Markt in Eisenstadt hat Gesundheitsministerin Korinna Schumann (SPÖ) am Montag weiterhin zu Vorsicht aufgerufen. "Es ist zutiefst bestürzend, dass jemand offenbar bereit ist, aus kriminellen Motiven die Gesundheit von Babys zu gefährden", betonte sie außerdem. Das toxikologische Gutachten zum ersten sichergestellten Glas ist indes noch ausständig.

Feuerpause zwischen den USA und Iran droht zu scheitern

Washington/Teheran - Die Sorge vor einem Scheitern der Feuerpause zwischen den USA und dem Iran ist am Montag gewachsen. Grund dafür ist nach der Beschlagnahmung eines iranischen Frachtschiffs durch die Amerikaner die Drohung Teherans mit Vergeltung. Außerdem lehnte die iranische Regierung eine neue Verhandlungsrunde ab, die Washington vor dem Auslaufen der Feuerpause anstoßen wollte. Eine weitere Verhandlungsrunde sei aktuell nicht geplant, hieß es aus dem iranischen Außenministerium.

VCÖ: Dieselverbrauch in Österreich seit 2019 rückläufig

Wien - Während aufgrund des Iran-Kriegs Lieferengpässe bei Treibstoffen in Europa drohen, hat der VCÖ einen Blick auf den Dieselverbrauch in Österreich geworfen. Demnach ist die Menge, die hierzulande getankt wird, seit 2019 deutlich gesunken. Flossen damals noch fast 8,4 Milliarden Liter in die Tanks von Lkw, Pkw und anderen Fahrzeugen, waren es 2025 nur noch 6,2 Mrd. Liter. Auch der Verbrauch der privaten Haushalte ist im langjährigen Vergleich rückläufig.

Erneuter Schlagabtausch zwischen Israel und Hisbollah

Beirut - Das israelische Militär hat die Bewohner im Südlibanon am Montagmorgen davor gewarnt, sich südlich einer bestimmten Linie von Dörfern zu bewegen oder sich dem Fluss Litani zu nähern. Israels Armee hatte eigenen Angaben zufolge in der Nacht auf Montag eine Raketenabschussrampe im Südlibanon angegriffen. Die pro-iranische Hisbollah-Miliz gab am Montag an, sie hätte in der Nacht gepanzerte Fahrzeuge der israelischen Armee mit Sprengsätzen angegriffen.

Starkes Erdbeben und Tsunamiwarnung in Nordjapan

Tokio - Ein schweres Erdbeben vor der Nordostküste Japans hat am Montag eine Tsunami-Warnung ausgelöst. Laut der japanischen Meteorologiebehörde (JMA) wurden Flutwellen von bis zu drei Metern Höhe erwartet. Im Hafen von Miyako in der Präfektur Iwate wurden dem Sender NHK zufolge zunächst nur 40 Zentimeter gemessen. In Kuji in derselben Präfektur waren es demnach 70 Zentimeter, Tendenz steigend.

Gestrandeter Buckelwal schwimmt von seiner Position weg

Wismar - Der seit rund drei Wochen in einer flachen Bucht vor der Ostseeinsel Poel festliegende Buckelwal hat sich am Montagmorgen freigeschwommen. Auf Livestreams war zu sehen, wie Schlauchboote mit Helfern das Tier begleiteten. Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus sprach von einem "Glücksmoment". "Aber die Mission ist noch nicht zu Ende", sagte der Minister vor Ort vor Journalisten. Oberste Priorität habe nun, den Wal in Richtung der tieferen Fahrrinne zu lotsen.

Kloibmüller als Zeuge im Spionageprozess gegen Egisto Ott

Wien - Am Montag ist am Wiener Landesgericht der Spionage-Prozess gegen den Ex-Chefinspektor im inzwischen aufgelösten Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT), Egisto Ott, fortgesetzt worden. Mit Michael Kloibmüller, Kabinettschef unter ÖVP-Innenminister Wolfgang Sobotka, sagte ein weiterer Zeuge aus. Ott soll dessen personenbezogene, von seinem Diensthandy gezogene Daten an Jan Marsalek weitergegeben und dafür 50.000 Euro bekommen haben.

Addis Abeba: Meinl-Reisinger bei EU-Ethiopia-Business Forum

Addis Abeba - Die Europäische Union will mit der "Global Gateway Strategy" in Afrika mit einem partnerschaftlichen Ansatz einerseits der wachsenden Hegemonie Chinas begegnen und gleichzeitig helfen, Strukturen zu schaffen, um auch die Frage der Migration besser bewältigen zu können. Das erklärten Jozef Sikela, EU-Kommissar für internationale Partnerschaften, und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger am Montag zum Auftakt des "EU-Business-Forums" in Äthiopiens Hauptstadt Addis Abeba.

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red