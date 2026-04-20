Feuerpause zwischen den USA und Iran droht zu scheitern

Washington/Teheran - Die Sorge vor einem Scheitern der Feuerpause zwischen den USA und dem Iran ist am Montag gewachsen. Grund dafür ist nach der Beschlagnahmung eines iranischen Frachtschiffs durch die Amerikaner die Drohung Teherans mit Vergeltung. Außerdem lehnte die iranische Regierung eine neue Verhandlungsrunde ab, die Washington vor dem Auslaufen der Feuerpause anstoßen wollte. Pakistan setzte indes die Vermittlungsversuche fort und China kritisierte die USA.

Erneuter Schlagabtausch zwischen Israel und Hisbollah

Beirut - Das israelische Militär hat die Bewohner im Südlibanon am Montagmorgen davor gewarnt, sich südlich einer bestimmten Linie von Dörfern zu bewegen oder sich dem Fluss Litani zu nähern. Israels Armee hatte eigenen Angaben zufolge in der Nacht auf Montag eine Raketenabschussrampe im Südlibanon angegriffen. Die pro-iranische Hisbollah-Miliz gab am Montag an, sie hätte in der Nacht gepanzerte Fahrzeuge der israelischen Armee mit Sprengsätzen angegriffen.

Wahlkommission: Ex-Staatschef Radew siegt klar in Bulgarien

Sofia - Bei der vorgezogenen Parlamentswahl in Bulgarien ist die Wahlallianz von Ex-Staatschef Rumen Radew als überzeugender Gewinnerin hervorgegangen. Wie die Zentrale Wahlkommission (ZIK) in Sofia nach Auszählung von 97,5 Prozent der Wahlprotokolle mitteilte, konnte Radew 44,7 Prozent der Stimmen am Sonntag auf Progressives Bulgarien (PB) vereinigen. Damit dürfte PB die absolute Mehrheit im Parlament haben.

Weiterhin Warnung vor möglichem zweiten Hipp-Glas mit Gift

Eisenstadt/Wien/Ingolstadt - Nach dem Rückruf von Hipp-Babynahrung mit einem möglicherweise noch nicht gefundenen zweiten Glas mit Rattengift aus einem Spar-Markt in Eisenstadt hat Gesundheitsministerin Korinna Schumann (SPÖ) am Montag weiterhin zu Vorsicht aufgerufen. "Es ist zutiefst bestürzend, dass jemand offenbar bereit ist, aus kriminellen Motiven die Gesundheit von Babys zu gefährden", betonte sie. Ein genaueres toxikologisches Gutachten zum ersten sichergestellten Glas ist indes noch ausständig.

Anti-Rassismus-Verein ZARA droht nach Förderstopp das Aus

Wien - Die Anti-Rassismus-Beratungsstelle ZARA steht vor dem Aus. Die laut dem Verein wichtigste und größte Förderung durch das Familienministerium von Claudia Bauer (ÖVP) wurde nicht mehr gewährt, bestätigte ZARA einen Bericht des "Standard". 2025 lag die Förderung in etwa bei 330.000 Euro, hieß es zur APA. Auch im Büro von Bauer bestätigte man, dass die beantragte Förderung nicht gewährt werden könne, es müssten "in allen Bereichen Einsparungen vorgenommen werden".

Bus krachte in Salzburg in Supermarkt: Eine Person tot

Salzburg - Im Salzburger Stadtteil Itzling ist Montagmittag ein Obus in eine Filiale der Supermarktkette Billa gefahren. Laut ersten Informationen des Roten Kreuzes kam dabei eine Person ums Leben. Zwei Personen wurden schwer verletzt in Krankenhäuser transportiert, fünf weitere wurden leicht verletzt. Daneben dürfte es rund 25 bis 30 weitere Betroffene geben - vermutlich Fahrgäste, Passanten und Supermarktkunden. Nähere Informationen zum Unfallhergang lagen zunächst nicht vor.

Kloibmüller als Zeuge im Spionageprozess gegen Egisto Ott

Wien - Am Montag ist am Wiener Landesgericht der Spionage-Prozess gegen den Ex-Chefinspektor im inzwischen aufgelösten Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT), Egisto Ott, fortgesetzt worden. Mit Michael Kloibmüller, Kabinettschef unter ÖVP-Innenminister Wolfgang Sobotka, sagte ein weiterer Zeuge aus. Ott soll dessen personenbezogene, von seinem Diensthandy gezogene Daten an Jan Marsalek weitergegeben und dafür 50.000 Euro bekommen haben.

Starkes Erdbeben in Nordjapan

Tokio - Ein schweres Erdbeben hat am Montag den Norden Japans erschüttert und einen Mini-Tsunami ausgelöst. Es hatte nach Angaben der zuständigen Wetterbehörde (JMA) die Stärke 7,5 - sein Zentrum lag nördlich der Präfektur Iwate im Pazifik. Der dadurch verursachte Mini-Tsunami löste Wellen bis zu 80 Zentimeter Höhe aus, auch im hunderte Kilometer entfernten Tokio waren die Erschütterungen zu spüren.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red