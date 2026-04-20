Ermittlung wegen Hipp-Erpressung, noch ein Glas in Umlauf

Eisenstadt/Wien/Ingolstadt - Die Kriminalpolizei Ingolstadt in Bayern hat am Montagnachmittag offiziell Ermittlungen wegen Verdachts der versuchten Erpressung des Babykostherstellers Hipp aus Deutschland bestätigt. Ein E-Mail der mutmaßlichen Täter sei seit Donnerstag (16. April) bekannt. In Österreich, Tschechien und der Slowakei wurden seither insgesamt fünf manipulierte Babynahrungsgläser vor dem Verzehr sichergestellt. Ein Glas mit Rattengift könnte in Österreich mutmaßlich noch in Umlauf sein.

Kloibmüller als Zeuge im Spionageprozess gegen Egisto Ott

Wien - Am Montag ist am Wiener Landesgericht der Spionage-Prozess gegen den Ex-Chefinspektor im inzwischen aufgelösten Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT), Egisto Ott, fortgesetzt worden. Mit Michael Kloibmüller, Kabinettschef unter ÖVP-Innenminister Wolfgang Sobotka, sagte ein weiterer Zeuge aus. Ott soll dessen personenbezogene, von seinem Diensthandy gezogene Daten an Jan Marsalek weitergegeben und dafür 50.000 Euro bekommen haben.

OMV erwirbt 56.000 Tonnen Rohöl von der Notstandsreserve

Wien - Die OMV hat sich 56.000 Tonnen Rohöl aus der staatlichen Pflichtnotstandsreserve gesichert, wie das Wirtschaftsministerium am Montag bekanntgab. Die Menge wurde demnach zu marktüblichen Preisen bereitgestellt, um zur Stabilisierung der Energiemärkte beizutragen. Im März gab Österreich im Rahmen der Collective Action der Internationalen Energieagentur (IEA) 325.000 Tonnen Rohöl frei. Insgesamt beträgt die Reserve Österreichs 2,47 Mio. Tonnen Rohöl, Benzin, Diesel und Kerosin.

SPÖ-Schiedsgericht bestätigt Dornauer-Ausschluss

Innsbruck - Das Parteischiedsgericht der Tiroler SPÖ hat am Montag nach seiner zweiten und letzten Sitzung in Innsbruck die Berufung des Ex-Landeshauptmannstellvertreters und früheren Landesparteichefs Georg Dornauer gegen dessen Parteiausschluss verworfen und den Ausschluss bestätigt. Diese Entscheidung des fünfköpfigen Gremiums fiel nach rund dreistündiger Beratung. Dornauer ließ sich eine mögliche Berufung an den Bundesparteivorstand offen.

Starker Anstieg bei Arbeitslosigkeit von älteren Frauen

Wien - Die Seniorenvertreterinnen Ingrid Korosec (Seniorenbund) und Birgit Gerstorfer (Pensionistenverband) haben am Montag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz Maßnahmen gefordert, um ältere Beschäftigte länger im Erwerbsleben zu halten. Die Arbeitsmarktzahlen sind nämlich teilweise alarmierend. Etwa hat die Arbeitslosigkeit von älteren Frauen gegenüber 2024, dem Beginn der Angleichung des Pensionsantrittsalters, stark zugenommen.

Bus krachte in Salzburg in Supermarkt: Ein Todesopfer

Salzburg - Im Salzburger Stadtteil Itzling ist am Montag kurz nach Mittag ein Obus in einen Supermarkt gefahren. Der Lenker erlitt vor dem Unfall dem Vernehmen nach einen Schlaganfall und verlor die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Bus überfuhr einen Rad- und Gehweg und krachte durch die Haupteingangstür in das Foyer einer Billa-Plus-Filiale. Dabei kam eine Person ums Leben. Laut dem Roten Kreuz wurden neben dem Lenker eine weitere Person schwer und fünf Personen leicht verletzt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red