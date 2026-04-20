Iran erwägt nun doch Teilnahme an Friedensgesprächen mit USA

Washington/Teheran - Der Iran erwägt nun doch eine Teilnahme an Friedensgesprächen mit den USA. Die Waffenruhe zwischen den beiden Ländern schien zunächst gefährdet zu sein, nachdem die USA am Sonntag ein iranisches Frachtschiff gekapert hatten. Der Iran drohte mit Vergeltung. Trotzdem soll US-Vizepräsident JD Vance in einigen Stunden in Islamabad landen, um die Verhandlungen mit dem Iran fortzusetzen. Irans Regierung stehe laut einem iranischen Insider einer Beteiligung "positiv" gegenüber.

Ermittlung wegen Hipp-Erpressung, noch ein Glas in Umlauf

Eisenstadt/Wien/Ingolstadt - Die Polizei in Bayern hat am Montagnachmittag Ermittlungen wegen Verdachts der versuchten Erpressung des Babykostherstellers Hipp aus Deutschland bestätigt. Ein E-Mail der mutmaßlichen Täter sei seit vergangenen Donnerstag bekannt. In Österreich, Tschechien und der Slowakei wurden seither insgesamt fünf manipulierte Babynahrungsgläser vor dem Verzehr sichergestellt. Ein Glas mit Rattengift könnte in Österreich mutmaßlich noch in Umlauf sein, hieß es in einer Aussendung.

Anti-Rassismus-Verein ZARA droht nach Förderstopp das Aus

Wien - Die Anti-Rassismus-Beratungsstelle ZARA steht vor dem Aus. Die laut dem Verein wichtigste und größte Förderung durch das Familienministerium von Claudia Bauer (ÖVP) wurde nicht mehr gewährt, bestätigte ZARA. Im Büro von Bauer verwies man auf Sparmaßnahmen und das Verhindern von Mehrfachförderungen. Vizekanzler Andreas Babler und Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner (beide SPÖ) zeigten sich "überrascht", sie wollen Möglichkeiten zum Fortbestand prüfen.

Neuer Hervis-Eigner verkauft Auslandsgeschäft an Investor

Wien - Die neuen Hervis-Eigentümer, Sven Voth und Udo Schloemer, haben das Auslandsgeschäft mit 43 Filialen an einen nicht namentlich genannten Investor verkauft. Davon entfallen 21 Standorte auf Slowenien, 18 auf Kroatien und 4 auf Deutschland. Zur "genauen Identität des Investors" und zu finanziellen Details des Verkaufs mache man "keine Angaben", hieß es am Montag in einer Aussendung.

Kloibmüller als Zeuge im Spionageprozess gegen Egisto Ott

Wien - Am Montag ist am Wiener Landesgericht der Spionage-Prozess gegen den Ex-Chefinspektor im inzwischen aufgelösten Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT), Egisto Ott, fortgesetzt worden. Mit Michael Kloibmüller, Kabinettschef unter ÖVP-Innenminister Wolfgang Sobotka, sagte ein weiterer Zeuge aus. Ott soll dessen personenbezogene, von seinem Diensthandy gezogene Daten an Jan Marsalek weitergegeben und dafür 50.000 Euro bekommen haben.

SPÖ-Schiedsgericht bestätigt Dornauer-Ausschluss

Innsbruck - Keine Partei-Gnade für Georg Dornauer: Das Schiedsgericht der Tiroler SPÖ verwarf am Montag nach seiner zweiten und letzten Sitzung in Innsbruck die Berufung des Ex-Landeshauptmannstellvertreters und früheren Landesparteichefs gegen dessen Parteiausschluss und bestätigte letzteren wegen parteischädigenden Verhaltens. Diese Entscheidung des fünfköpfigen Gremiums fiel nach rund dreistündiger Beratung. Dornauer ließ sich eine mögliche Berufung an den Bundesparteivorstand offen.

Bus krachte in Salzburg in Supermarkt: 55-jähriger Mann tot

Salzburg - Im Salzburger Stadtteil Itzling ist am Montag kurz nach Mittag ein Obus in einen Supermarkt gefahren. Der 59-jährige Lenker erlitt vor dem Unfall offenbar einen Schlaganfall und verlor die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Bus überfuhr einen Rad- und Gehweg und krachte durch eine Glasfassade in den Eingangsbereich der Billa-Plus-Filiale. Dabei kam ein 55-jähriger Passant ums Leben. Wie die Polizei berichtete, erlag der Mann noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Schiffbruch vor Libyen: Acht Tote und Dutzende Vermisste

Rom - Vor der Küste der libyschen Stadt Tobruk sind bei einem Bootsunglück mit Migranten mindestens acht Menschen ums Leben gekommen, 31 weitere werden vermisst. Vier Überlebende konnten nach mehr als fünf Tagen auf See gerettet werden, teilte die Internationale Organisation für Migration (IOM) mit. Die Such- und Rettungsarbeiten dauern an.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red