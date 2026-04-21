Trump schließt Verlängerung von Waffenruhe mit Iran aus

Teheran/Islamabad - US-Präsident Donald Trump will die in Kürze auslaufende Waffenruhe im Krieg gegen den Iran nicht verlängern. Die USA seien zu einem erneuten militärischen Vorgehen bereit, sollten weitere Verhandlungen nicht erfolgreich sein, sagte Trump am Dienstag. Die US-Regierung hatte sich zuversichtlich geäußert, dass in Pakistan Gespräche mit dem Iran in letzter Minute noch stattfinden würden. Ein ranghoher iranischer Vertreter sagte, Teheran erwäge eine Teilnahme.

Koordinationsgremium empfiehlt Verlängerung von Gasreserven

Wien - Das von der Bundesregierung wegen der Auswirkungen des Iran-Kriegs eingerichtete Koordinationsgremium empfiehlt die Verlängerung bzw. Einrichtung von Erdgasreserven in Österreich. Das teilte Regierungsberater Peter Vorhofer am Dienstag nach der dritten Sitzung des Gremiums im Bundeskanzleramt mit. Die Empfehlungen beziehen sich auf die strategische Reserve Österreichs ebenso, wie auf die Bevorratung von Erdgas in Gaskraftwerken und durch Unternehmen.

Selenskyj: Reparatur von Druschba-Pipeline abgeschlossen

Kiew (Kyjiw) - Die von den EU-Ländern Ungarn und Slowakei geforderten russischen Öllieferungen durch die Druschba-Pipeline können nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj wieder aufgenommen werden. Die Ukraine habe die Reparaturarbeiten an dem durch russischen Beschuss beschädigten Abschnitt abgeschlossen, erklärte er am Dienstag in Onlinenetzwerken. Dadurch dürfte der Weg zur Freigabe eines zuletzt blockierten Milliarden-Darlehens der EU für die Ukraine frei sein.

Wöginger-Prozess legt Fokus auf früheres Hearing

Linz - Am Dienstag ist der Amtsmissbrauchsprozess gegen ÖVP-Klubobmann August Wöginger und zwei Finanzbeamte in Linz in die Zielgerade eingebogen. Ihnen wird vorgeworfen, 2017 einem ÖVP-Bürgermeister den Vorstandsposten im Finanzamt Braunau zugeschanzt zu haben. Im Fokus stand am Dienstag eine Zeugin: Sie war Mitglied in der Hearingkommission und überraschte mit der Aussage, eine frühere Hearing-Bewertung des Bürgermeisters gekannt zu haben.

EU-Außenminister debattieren über Lage in Nahost und Ukraine

Brüssel/Luxemburg - Im Zentrum des Treffens der EU-Außenministerinnen und -minister am Dienstag in Luxemburg stehen die Bemühungen um langfristigen Frieden in der Ukraine und im Nahen Osten. EU-Chefdiplomatin Kaja Kallas betonte zu Beginn des Treffens, sie erwarte "morgen positive Entscheidungen bezüglich des 90-Milliarden-Euro-Kredits. Die Ukraine braucht diesen Kredit dringend". Staatssekretär Josef Schellhorn (NEOS) forderte ein EU-Verhandlerteam, um die Friedensbildung weiter voranzutreiben.

Prozess nach Tod von Hamburger Familie in Istanbul

Istanbul - Der Prozess um den Tod einer vierköpfigen Hamburger Familie in Istanbul hat emotional und mit gegenseitigen Schuldzuweisungen der Angeklagten begonnen. Im November waren die Eltern und ihre beiden kleinen Kinder im Türkei-Urlaub gestorben - laut Anklage aufgrund einer Vergiftung durch ein im Hotel verwendetes Insektizid. Vor Gericht stehen sechs Angeklagte - darunter der Besitzer des Hotels, in dem die Familie untergebracht war, sowie der Chef der Schädlingsbekämpfungsfirma.

Illegal gelagerte Butangasflaschen in Wien entdeckt

Wien - In zwei Lebensmittelgeschäften in Wien-Margareten sind am Dienstag 725 illegal gelagerte Butangasflaschen beschlagnahmt worden. Das entspricht 164 Kilogramm Gas. Durch die unsachgemäße Lagerung und die Menge habe im Ernstfall akute Explosions- und Lebensgefahr für Anrainerinnen und Anrainer, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie für die Bewohnerinnen und Bewohner des Gebäudes bestanden, gab die Stadt Wien am Nachmittag bekannt.

Dornauer beruft nicht erneut gegen Ausschluss aus SPÖ

Innsbruck - Tirols Ex-Landeshauptmannstellvertreter und früherer SPÖ-Landesparteichef Georg Dornauer kehrt der SPÖ endgültig den Rücken. Nach der Bestätigung seines Parteiausschlusses durch das Schiedsgericht der Tiroler SPÖ am Montag erklärte er am Dienstag bei einem Pressegespräch in Innsbruck, keine Berufung mehr einzulegen und damit nicht den Bundesparteivorstand zu befassen. Ein mögliches Antreten mit eigener Liste bei der Landtagswahl 2027 ließ er offen.

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red