Trump schließt Verlängerung von Waffenruhe mit Iran aus

Teheran/Islamabad - US-Präsident Donald Trump will die in Kürze auslaufende Waffenruhe im Krieg gegen den Iran nicht verlängern. Die USA seien zu einem erneuten militärischen Vorgehen bereit, sollten weitere Verhandlungen nicht erfolgreich sein, sagte Trump am Dienstag. Die US-Regierung hatte sich zuversichtlich geäußert, dass in Pakistan Gespräche mit dem Iran in letzter Minute noch stattfinden würden. Ein ranghoher iranischer Vertreter sagte, Teheran erwäge eine Teilnahme.

Neuerliche Chefrunde zum Doppelbudget am Mittwoch

Wien - Bei den Budgetverhandlungen wird es langsam ernst. Die Chefs der Koalitionsparteien sind am Dienstagnachmittag im Kanzleramt zusammengekommen, um über die groben Leitlinien für das Doppelbudget 2027/2028 zu verhandeln. Nach dem mehrstündigen Treffen wurde öffentlich nichts über Inhalte kommuniziert. Das Kanzleramt sprach nur von "einem wichtigen Schritt". Gesprächsbedarf gibt es aber offenbar weiteren, denn schon am Mittwoch ist eine weitere Runde auf Chefebene geplant.

Wöginger-Prozess legt Fokus auf früheres Hearing

Linz - Am Dienstag ist der Amtsmissbrauchsprozess gegen ÖVP-Klubobmann August Wöginger und zwei Finanzbeamte in Linz in die Zielgerade eingebogen. Ihnen wird vorgeworfen, 2017 einem ÖVP-Bürgermeister den Vorstandsposten im Finanzamt Braunau zugeschanzt zu haben. Im Fokus stand am Dienstag eine Zeugin: Sie war Mitglied in der Hearingkommission und überraschte mit der Aussage, eine frühere Hearing-Bewertung des Bürgermeisters gekannt zu haben.

Hipp-CEO verteidigt nach Rückruf "vorsichtige Kommunikation"

Eisenstadt/Ingolstadt - Im Fall des Erpressungsversuchs gegen den deutschen Babykosthersteller Hipp hat sich Geschäftsführer Stefan Hipp erstmals zu dem Fall geäußert und dabei auch die Kommunikationsstrategie seiner Firma verteidigt. Das Unternehmen werde "nach außen hin teilweise wie ein Täter dargestellt", sagte Hipp am Dienstagabend der Tageszeitung "Die Presse" (online). Die "vorsichtige Kommunikation" sei jedoch darin begründet, dass man die Ermittlungen nicht behindern wolle, so Hipp.

Sender an gestrandetem Buckelwal in der Ostsee befestigt

Wismar - An dem vor der Ostsee-Insel Poel gestrandeten Wal ist ein Sender befestigt worden. Das teilte Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD) in Kirchdorf mit. Wer den Sender angebracht habe und wie genau er befestigt worden sei, wisse er noch nicht. Das müsse die private Initiative, die für den Bergungs- und Rettungsversuch zuständig ist, noch erklären. Im Laufe des Abends soll den Angaben zufolge versucht werden, dem Wal eine "Animationsfütterung" anzubieten.

Selenskyj: Reparatur von Druschba-Pipeline abgeschlossen

Kiew (Kyjiw) - Die von den EU-Ländern Ungarn und Slowakei geforderten russischen Öllieferungen durch die Druschba-Pipeline können nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj wieder aufgenommen werden. Die Ukraine habe die Reparaturarbeiten an dem durch russischen Beschuss beschädigten Abschnitt abgeschlossen, erklärte er am Dienstag in Onlinenetzwerken. Dadurch dürfte der Weg zur Freigabe eines zuletzt blockierten Milliarden-Darlehens der EU für die Ukraine frei sein.

Lufthansa streicht bis Oktober 20.000 Kurzstreckenflüge

Frankfurt - Die AUA-Mutter Lufthansa nimmt nach der Schließung der Zubringer-Tochter CityLine bis Oktober 20.000 Kurzstreckenflüge aus dem Programm und spart dadurch 40.000 Tonnen Kerosin. Unwirtschaftliche Strecken in Frankfurt und München fielen weg, gleichzeitig würden Strecken in Zürich, Wien und Brüssel ausgeweitet, teilte die Lufthansa am Dienstag mit.

"Homo-Propaganda": Razzia bei Russlands größtem Verlagshaus

Moskau - Die russischen Behörden durchsuchen Medienberichten zufolge den landesweit größten Verlag "Eksmo" wegen des Verdachts der Verbreitung von "Homo-Propaganda" unter Jugendlichen. Der Generaldirektor des Verlags Jewgeni Kapjew und weitere Manager seien festgenommen worden, berichtete der russische Fernsehsender Ren-TV. Zudem hätten Sicherheitsbeamte Tausende Bücher beschlagnahmt, die der Verlag inoffiziell vertrieben habe, heißt es weiter.

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red