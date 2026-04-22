Waffenruhe im Iran soll laut Trump länger laufen

Teheran/Islamabad - Kurz vor Ende der Waffenruhe hat US-Präsident Donald Trump dem Iran mehr Zeit für eine Verhandlungslösung gegeben und die Feuerpause überraschend verlängert. Die Waffen sollen schweigen, bis die iranische Führung mit einem geeinten Vorschlag an den Tisch kommt, wie Trump auf seiner Plattform Truth Social mitteilte. Eine neue Frist mit Termin setzte der US-Präsident nicht. Unklar bleibt zunächst, ob sich auch der Iran und Israel an die Feuerpause gebunden fühlen.

Neuerliche Chefrunde zum Doppelbudget am Mittwoch

Wien - Bei den Budgetverhandlungen wird es langsam ernst. Die Chefs der Koalitionsparteien sind am Dienstagnachmittag im Kanzleramt zusammengekommen, um über die groben Leitlinien für das Doppelbudget 2027/2028 zu verhandeln. Nach dem mehrstündigen Treffen wurde öffentlich nichts über Inhalte kommuniziert. Das Kanzleramt sprach nur von "einem wichtigen Schritt". Gesprächsbedarf gibt es aber offenbar weiteren, denn schon am Mittwoch ist eine weitere Runde auf Chefebene geplant.

EU stimmt über Milliarden-Kredit für die Ukraine ab

Brüssel/Budapest - Die Botschafter der EU-Länder stimmen am Mittwoch über die Auszahlung des im Dezember beschlossenen 90-Milliarden-Kredits für die Ukraine ab. Die zypriotische Ratspräsidentschaft hat den Punkt auf die Agenda für das Botschaftertreffen am Mittwoch gesetzt. Bisher hatte Ungarn die Freigabe des Geldes im Streit mit der Ukraine um russische Öllieferungen durch die Druschba-Pipeline blockiert. Am Dienstag hat die Ukraine jedoch die Reparatur der Pipeline bekannt gegeben.

Hipp-CEO verteidigt nach Rückruf "vorsichtige Kommunikation"

Eisenstadt/Ingolstadt - Im Fall des Erpressungsversuchs gegen den deutschen Babykosthersteller Hipp hat sich Geschäftsführer Stefan Hipp erstmals zu dem Fall geäußert und dabei auch die Kommunikationsstrategie seiner Firma verteidigt. Das Unternehmen werde "nach außen hin teilweise wie ein Täter dargestellt", sagte Hipp am Dienstagabend der Tageszeitung "Die Presse" (online). Die "vorsichtige Kommunikation" sei jedoch darin begründet, dass man die Ermittlungen nicht behindern wolle, so Hipp.

Druschba repariert: Freigabe von Ukraine-Hilfen gefordert

Kiew (Kyjiw) - Kurz vor Beratungen über ein weiteres Darlehen für die Ukraine hat Kiew die Reparatur der Erdölleitung Druschba aus Russland in die Europäische Union verkündet. "Die Ölpipeline kann ihren Betrieb wieder aufnehmen", schrieb Präsident Wolodymyr Selenskyj bei Telegram. Kiew erwarte nun die Freigabe der von Ungarn blockierten EU-Mitteln von 90 Milliarden Euro als Unterstützungspaket. EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas forderte die Freigabe innerhalb von 24 Stunden.

Urteil möglich in Prozess gegen Ex-Spitzenbeamten Peterlik

Wien - Der Prozess wegen Amtsmissbrauchs und Verletzung der Geheimhaltungspflicht gegen den ehemaligen Spitzenbeamten Johannes Peterlik wird am Mittwoch nach einem Monat Pause fortgesetzt. Als Generalsekretär in Karin Kneissls (FPÖ) Außenministerium soll er ohne Erfordernis einen als "geheim" klassifizierten Bericht u.a. zum Nervengift Nowitschok angefordert und dem ehemaligen Verfassungsschützer Egisto Ott interne Dokumente zugänglich gemacht haben. Ein Urteil ist möglich.

Britisches Tabakverbot nimmt letzte Hürde im Parlament

London - Großbritannien wird rauchfrei - zumindest auf lange Sicht. Ein entsprechender Gesetzentwurf zum Verbot von Tabakverkauf nahm nach langwierigen Beratungen die letzte Hürde im Parlament. Das Gesetz sieht eine schrittweise Anhebung des Alters vor, ab dem Tabakprodukte legal gekauft werden dürfen. Wer nach dem 1. Jänner 2009 geboren wurde, soll dadurch niemals die Möglichkeit bekommen, Zigaretten und ähnliche Produkte legal zu erwerben. Das Rauchen selbst wird nicht verboten.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red