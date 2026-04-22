17-Jähriger attackierte offenbar älteres Ehepaar - ein Toter

St. Peter am Ottersbach - Ein 17-Jähriger dürfte in der Nacht auf Mittwoch in ein Haus eines älteren Ehepaares in St. Peter am Ottersbach (Bezirk Südoststeiermark) eingedrungen sein und dort auf beide eingestochen haben. Die 80-jährige Frau konnte selbst den Notruf wählen, obwohl sie verletzt war. Für ihren 84-jährigen Ehemann kam die Hilfe allerdings zu spät. Er erlag noch im Haus seinen schweren Verletzungen, teilte die Polizei mit. Der 17-jährige Verdächtige wurde wenig später festgenommen.

Neuerliche Chefrunde zum Doppelbudget am Mittwoch

Wien - Bei den Budgetverhandlungen wird es langsam ernst. Die Chefs der Koalitionsparteien sind am Dienstagnachmittag im Kanzleramt zusammengekommen, um über die groben Leitlinien für das Doppelbudget 2027/2028 zu verhandeln. Nach dem mehrstündigen Treffen wurde öffentlich nichts über Inhalte kommuniziert. Das Kanzleramt sprach nur von "einem wichtigen Schritt". Gesprächsbedarf gibt es aber offenbar weiteren, denn schon am Mittwoch ist eine weitere Runde auf Chefebene geplant.

Revolutionsgarden trotz Fortsetzung von Feuerpause wachsam

Teheran - Die iranischen Revolutionsgarden haben nach einer von US-Präsident Donald Trump angekündigten Verlängerung der Waffenruhe erhöhte Wachsamkeit gefordert. Die Streitkräfte seien auf dem "Höhepunkt der Bereitschaft" zur Fortsetzung der Kampfhandlungen, erklärte die Elitestreitmacht am Mittwoch. In einer neuen Phase der Eskalation könnten die Streitkräfte "vernichtende und für den Feind unvorstellbare Schläge gegen die verbleibenden Vermögenswerte" in der Region ausführen.

EU stimmt über Milliarden-Kredit für die Ukraine ab

Brüssel/Budapest - Die Botschafter der EU-Länder stimmen am Mittwoch über die Auszahlung des im Dezember beschlossenen 90-Milliarden-Kredits für die Ukraine ab. Die zypriotische Ratspräsidentschaft hat den Punkt auf die Agenda für das Botschaftertreffen am Mittwoch gesetzt. Bisher hatte Ungarn die Freigabe des Geldes im Streit mit der Ukraine um russische Öllieferungen durch die Druschba-Pipeline blockiert. Am Dienstag hat die Ukraine jedoch die Reparatur der Pipeline bekannt gegeben.

Urteil möglich in Prozess gegen Ex-Spitzenbeamten Peterlik

Wien - Der Prozess wegen Amtsmissbrauchs und Verletzung der Geheimhaltungspflicht gegen den ehemaligen Spitzenbeamten Johannes Peterlik wird am Mittwoch nach einem Monat Pause fortgesetzt. Als Generalsekretär in Karin Kneissls (FPÖ) Außenministerium soll er ohne Erfordernis einen als "geheim" klassifizierten Bericht u.a. zum Nervengift Nowitschok angefordert und dem ehemaligen Verfassungsschützer Egisto Ott interne Dokumente zugänglich gemacht haben. Ein Urteil ist möglich.

Klimawandel schadet zunehmend der menschlichen Gesundheit

Heidelberg - Der Klimawandel wirkt sich zunehmend auf die Gesundheit der Europäer aus. Die Zahl hitzebedingter Todesfälle sei im Zeitraum von 2015 bis 2024 gegenüber 1991 bis 2000 in 99,6 Prozent der untersuchten Regionen gestiegen, heißt es im "Lancet Countdown Europe Report 2026". Der durchschnittliche jährliche Gesamtanstieg betrug 52 Todesfälle pro Million Einwohner; in Teilen Spaniens, in Italien, Griechenland und Bulgarien sind es großteils mehr als 120.

Verdacht der Brandstiftung nach Feuer in Grazer Wohnanlage

Graz - Nach dem Großbrand in einer Grazer Wohnanlage Sonntagabend hat die Polizei festgestellt, dass brennbares Material in einem Kellerabteil im Erdgeschoß entweder fahrlässig oder mutwillig angezündet wurde und so die Flammen entstanden waren, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung. Die Brandermittler schlossen eine technische Ursache praktisch aus. Bei dem Feuer wurden laut Polizei 13 Personen leicht verletzt. Die Schadenshöhe ist noch unklar.

Kärntner Arzt wegen Todes zweier Patienten vor Gericht

Klagenfurt - Ein Kärntner Arzt muss sich am Mittwoch am Landesgericht Klagenfurt wegen grob fahrlässiger Tötung und Gefährdung der körperlichen Sicherheit verantworten. Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt macht ihn für den Tod einer 14-jährigen Krebspatientin verantwortlich, der er Infusionen mit Katzenkralle, einer Pflanzenart, verabreichte und Heilung versprach. Ein zweiter Patient soll nach seiner Behandlung ebenfalls gestorben sein.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red