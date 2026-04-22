17-Jähriger attackierte offenbar älteres Ehepaar - ein Toter

St. Peter am Ottersbach - Ein 17-Jähriger dürfte in der Nacht auf Mittwoch in ein Haus eines älteren Ehepaares in St. Peter am Ottersbach (Bezirk Südoststeiermark) eingedrungen sein und dort auf beide eingestochen haben. Die 80-jährige Frau konnte selbst den Notruf wählen, obwohl sie verletzt war. Für ihren 84-jährigen Ehemann kam die Hilfe allerdings zu spät. Er erlag noch im Haus seinen schweren Verletzungen, teilte die Polizei mit. Der 17-jährige Verdächtige wurde wenig später festgenommen.

Hipp-Rückruf - weiter Suche nach zweitem Glas im Burgenland

Eisenstadt/Österreich/Ingolstadt - Die Suche nach dem zweiten Hipp-Glas, das mutmaßlich mit Rattengift manipuliert wurde, ist im Burgenland bisher ohne Erfolg geblieben. Trotz intensiver Bemühungen sei dieses noch nicht aufgetaucht, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch zur APA. Zuletzt wurden gezielt Familien mit Kleinkindern angesprochen, die die Babynahrung gekauft haben könnten. Hinweise erhofft man sich nun auch von jenen, die nicht angetroffen wurden. Bei ihnen wurden Flyer hinterlassen.

Österreich bei Abgaben auf Arbeit in OECD im Spitzenfeld

Wien/Paris - Pünktlich zu den laufenden Budgetverhandlungen hat die OECD am Mittwoch ihre jährliche Studie zur Steuer- und Abgabenquote auf Arbeit veröffentlicht. Die zeigt, dass Österreich bei der Abgabenbelastung auf Löhne im OECD-Vergleich den vierthöchsten Wert aufweist. Nur in Belgien, Deutschland und Frankreich waren die Lohnabgaben 2025 höher. Hauptverantwortlich dafür sind die vergleichsweise hohen Sozialabgaben für Arbeitnehmer und die Lohnnebenkosten für Arbeitgeber.

Peterlik-Prozess fortgesetzt: Urteil am Mittwoch möglich

Wien - Der Prozess wegen Amtsmissbrauchs und Verletzung der Geheimhaltungspflicht gegen den Ex-Generalsekretär in Karin Kneissls (FPÖ) Außenministerium ist am Mittwoch fortgesetzt worden. Johannes Peterlik soll ohne Erfordernis einen als "geheim" klassifizierten Bericht u.a. zum Nervengift Nowitschok angefordert und Ex-Verfassungsschützer Egisto Ott interne Dokumente zugänglich gemacht haben. Als Zeuge schilderte ein Ex-Militärberater diplomatische Verstimmungen nach dem Vorfall.

Revolutionsgarden trotz Fortsetzung von Feuerpause wachsam

Teheran - Die iranischen Revolutionsgarden haben nach einer von US-Präsident Donald Trump angekündigten Verlängerung der Waffenruhe erhöhte Wachsamkeit gefordert. Die Streitkräfte seien auf dem "Höhepunkt der Bereitschaft" zur Fortsetzung der Kampfhandlungen, erklärte die Elitestreitmacht am Mittwoch. In einer neuen Phase der Eskalation könnten die Streitkräfte "vernichtende und für den Feind unvorstellbare Schläge gegen die verbleibenden Vermögenswerte" in der Region ausführen.

Kärntner Arzt wegen Todes zweier Patienten vor Gericht

Klagenfurt - Ein Kärntner Arzt hat sich am Mittwoch am Landesgericht Klagenfurt wegen grob fahrlässiger Tötung und Gefährdung der körperlichen Sicherheit verantworten müssen. Ihm wird seine Rolle beim Tod eines 14-jährigen Mädchens und eines erwachsenen Mannes vorgeworfen. So habe der Arzt mit pflanzlichen Infusionen gearbeitet. Der 68-Jährige bekannte sich nicht schuldig, für die Verhandlung waren mehrere Prozesstage anberaumt.

Russland: Tote und Verletzte nach ukrainischem Angriff

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Infolge eines ukrainischen Drohnenangriffs sind nach russischen Behördenangaben eine Frau und ein Kind in der Stadt Sysran an der Wolga getötet worden. Sie seien aus den Trümmern eines teilweise eingestürzten Wohnblocks gezogen worden, schrieb der Gouverneur des Gebiets Samara, Wjatscheslaw Fedorischtschew, bei Telegram. Zwölf Menschen seien verletzt worden. Ihm zufolge beschädigten am Mittwoch in der Früh ukrainische Drohnen zwei Mehrfamilienhäuser.

Verdacht der Brandstiftung nach Feuer in Grazer Wohnanlage

Graz - Nach dem Großbrand in einer Grazer Wohnanlage Sonntagabend hat die Polizei festgestellt, dass brennbares Material in einem Kellerabteil im Erdgeschoß entweder fahrlässig oder mutwillig angezündet wurde und so die Flammen entstanden waren, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung. Die Brandermittler schlossen eine technische Ursache praktisch aus. Bei dem Feuer wurden laut Polizei 13 Personen leicht verletzt. Die Schadenshöhe ist noch unklar.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red