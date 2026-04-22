Ukraine hat Druschba-Pipeline wieder in Betrieb genommen

Kiew (Kyjiw) - Die Ukraine hat nach Angaben aus dem Energiesektor des Landes die Lieferungen von russischem Öl über die Druschba-Pipeline in Richtung Ungarn und der Slowakei wieder aufgenommen. Die Öllieferungen hätten am Mittwoch um 12.35 Uhr (Ortszeit, 11.35 Uhr MESZ) begonnen, hieß es am Mittwoch von einem Verantwortlichen im ukrainischen Energiesektor. Kiew hofft dadurch die letzte Hürde für die Auszahlung eines 90 Milliarden Euro Kredits der EU für die Ukraine aus dem Weg zu räumen.

EU-Staaten geben Milliarden-Hilfspaket für Ukraine frei

Brüssel/Budapest - Die EU-Staaten haben das 90-Milliarden-Euro-Paket für die Ukraine freigegeben. Das teilte die zypriotische EU-Ratspräsidentschaft am Mittwoch mit. Bisher hatte Ungarn die Freigabe des Geldes im Streit mit der Ukraine um russische Öllieferungen durch die Druschba-Pipeline blockiert. Zudem wurde ein neues Paket mit Russland-Sanktionen auf den Weg gebracht, die formellen Beschlüsse müssen in einem schriftlichen Verfahren gefasst werden, das am Donnerstag abgeschlossen sein soll.

17-Jähriger attackierte offenbar älteres Ehepaar - ein Toter

St. Peter am Ottersbach - Ein 17-Jähriger dürfte in der Nacht auf Mittwoch in das Haus eines älteren Ehepaares in St. Peter am Ottersbach (Bezirk Südoststeiermark) eingedrungen sein und dort auf beide eingestochen haben. Die 80-jährige Frau konnte selbst den Notruf wählen, obwohl sie verletzt war. Für ihren 84-jährigen Ehemann kam die Hilfe allerdings zu spät. Er erlag noch im Haus seinen schweren Verletzungen, teilte die Polizei mit. Der 17-jährige Verdächtige wurde wenig später festgenommen.

Iran greift mehrere Frachtschiffe in Straße von Hormuz an

Washington/Teheran - Iranische Streitkräfte haben nach eigenen Angaben drei Frachtschiffe vor ihrer Küste angegriffen und manövrierunfähig gemacht. In einer von der Nachrichtenagentur FARS verbreiteten Nachricht hieß es zur Begründung, die Revolutionsgarden hätten ihre "regelwidrige" Durchfahrt durch die Straße von Hormuz gestoppt. Laut der Nachrichtenagentur Reuters beschlagnahmte die Marine der iranischen Revolutionsgarden zwei der Schiffe und bringt sie an die Küste des Landes.

AUA stockt nach Lufthansa-Streichungen Flüge auf

Wien/Schwechat - Die österreichische Lufthansa-Tochter Austrian Airlines (AUA) übernimmt nach den Flugstreichungen bei der Konzernmutter mehr Flüge. So wird die Strecke Wien-München ausgeweitet, auch nach Sibiu in Rumänien wird ab Mai öfters geflogen und auf ausgewählten Strecken werde mit größeren Flugzeugen geflogen, teilte die Airline am Mittwoch auf APA-Anfrage mit. Insgesamt soll die Zahl der Flüge innerhalb Europas um rund 800 steigen. Bei der AUA-Schwester Swiss sind es 140.

Revolutionsgarden trotz Fortsetzung von Feuerpause wachsam

Teheran - Die iranischen Revolutionsgarden haben nach einer von US-Präsident Donald Trump angekündigten Verlängerung der Waffenruhe erhöhte Wachsamkeit gefordert. Die Streitkräfte seien auf dem "Höhepunkt der Bereitschaft" zur Fortsetzung der Kampfhandlungen, erklärte die Elitestreitmacht am Mittwoch. In einer neuen Phase der Eskalation könnten die Streitkräfte "vernichtende und für den Feind unvorstellbare Schläge gegen die verbleibenden Vermögenswerte" in der Region ausführen.

Peterlik-Prozess: Urteil am Mittwoch erwartet

Wien - Der Prozess wegen Amtsmissbrauchs und Verletzung der Geheimhaltungspflicht gegen den Ex-Generalsekretär in Karin Kneissls (FPÖ) Außenministerium ist am Mittwoch fortgesetzt worden. Johannes Peterlik soll ohne Erfordernis einen als "geheim" klassifizierten Bericht u.a. zum Nervengift Nowitschok angefordert und Ex-Verfassungsschützer Egisto Ott interne Dokumente zugänglich gemacht haben. Als Zeuge schilderte ein Ex-Militärberater diplomatische Verstimmungen nach dem Vorfall.

Kärntner Arzt wegen Todes zweier Patienten vor Gericht

Klagenfurt - Ein Kärntner Arzt hat sich am Mittwoch am Landesgericht Klagenfurt wegen grob fahrlässiger Tötung und Gefährdung der körperlichen Sicherheit verantworten müssen. Ihm wird seine Rolle beim Tod eines 14-jährigen Mädchens und eines erwachsenen Mannes vorgeworfen. So habe der Arzt mit pflanzlichen Infusionen gearbeitet, die für eine Behandlung nicht geeignet gewesen seien. Der 68-Jährige bekannte sich nicht schuldig, die Verhandlung wurde vertagt.

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red