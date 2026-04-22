EU-Staaten geben Milliarden-Hilfspaket für Ukraine frei

Brüssel/Budapest - Die EU-Staaten haben das 90-Milliarden-Euro-Paket für die Ukraine freigegeben. Das teilte die zypriotische EU-Ratspräsidentschaft am Mittwoch mit. Bisher hatte Ungarn die Freigabe des Geldes im Streit mit der Ukraine um russische Öllieferungen durch die Druschba-Pipeline blockiert. Zudem wurde ein neues Paket mit Russland-Sanktionen auf den Weg gebracht, die formellen Beschlüsse müssen in einem schriftlichen Verfahren gefasst werden, das am Donnerstag abgeschlossen sein soll.

17-Jähriger attackierte offenbar älteres Ehepaar - ein Toter

St. Peter am Ottersbach - Ein 17-Jähriger dürfte in der Nacht auf Mittwoch in das Haus eines älteren Ehepaares in St. Peter am Ottersbach (Bezirk Südoststeiermark) eingedrungen sein und dort auf beide eingestochen haben. Die 80-jährige Frau konnte selbst den Notruf wählen, obwohl sie verletzt war. Für ihren 84-jährigen Ehemann kam die Hilfe allerdings zu spät. Er erlag noch im Haus seinen schweren Verletzungen, teilte die Polizei mit. Der 17-jährige Verdächtige wurde wenig später festgenommen.

Telekom und T-Mobile erwägen Fusion

Bonn - Der Telekommunikationssektor könnte Insidern zufolge auf eine Rekordfusion zusteuern. Die Deutsche Telekom erwäge eine Verschmelzung mit ihrer US-Tochter T-Mobile, sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen am Mittwoch. Mit einem gemeinsamen Börsenwert von knapp 390 Milliarden Euro entstünde der weltweit größte Telekom-Konzern.

Revolutionsgarden trotz Fortsetzung von Feuerpause wachsam

Teheran - US-Präsident Donald Trump hat die Feuerpause mit dem Iran auf unbestimmte Zeit verlängert, um weitere Friedensgespräche zu ermöglichen. Trump erklärte, die USA hätten einer Bitte pakistanischer Vermittler entsprochen. Die iranischen Revolutionsgarden forderten danach allerdings erhöhte Wachsamkeit. Man sei auf dem "Höhepunkt der Bereitschaft" zur Fortsetzung der Kämpfe. Sie drohten am Mittwoch mit "vernichtenden und für den Feind unvorstellbaren Schlägen".

Iran greift mehrere Frachtschiffe in Straße von Hormuz an

Washington/Teheran - Iranische Streitkräfte haben nach eigenen Angaben drei Frachtschiffe vor ihrer Küste angegriffen und manövrierunfähig gemacht. In einer von der Nachrichtenagentur FARS verbreiteten Nachricht hieß es zur Begründung, die Revolutionsgarden hätten ihre "regelwidrige" Durchfahrt durch die Straße von Hormuz gestoppt. Laut der Nachrichtenagentur Reuters beschlagnahmte die Marine der iranischen Revolutionsgarden zwei der Schiffe und bringt sie an die Küste des Landes.

Plastikabgabe kommt doch nicht

Wien - Der Ministerrat hat am Mittwoch endgültig die Senkung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel auf den Weg gebracht. Gleichzeitig wurde bekannt, dass ein Teil der geplanten Gegenfinanzierung wegfällt. Wie Finanzstaatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP) im Pressefoyer kundtat, wird die Plastikabgabe nicht kommen. Bei der Paketabgabe sei man dagegen auf einem guten Weg.

Österreich bei Abgaben auf Arbeit in OECD im Spitzenfeld

Wien/Paris - Pünktlich zu den laufenden Budgetverhandlungen hat die OECD am Mittwoch ihre jährliche Studie zur Steuer- und Abgabenquote auf Arbeit veröffentlicht. Die zeigt, dass Österreich bei der Abgabenbelastung auf Löhne im OECD-Vergleich den vierthöchsten Wert aufweist. Nur in Belgien, Deutschland und Frankreich waren die Lohnabgaben 2025 höher. Hauptverantwortlich dafür sind die vergleichsweise hohen Sozialabgaben für Arbeitnehmer und die Lohnnebenkosten für Arbeitgeber.

Regierung stärkt betriebliche Pensionsvorsorge

Wien - Die Regierung stärkt die zweite Säule bei den Pensionen - die betriebliche Vorsorge. Diese soll allen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern offenstehen, nicht nur jenen 25 Prozent, deren Betriebe bereits freiwillig in eine Pensionskasse einzahlen. Ein neues Modell neben der "Abfertigung neu" soll zudem dafür sorgen, dass Beträge risikoreicher angelegt werden können. NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger sprach nach dem Beschluss im Ministerrat von einem Paradigmenwechsel.

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red