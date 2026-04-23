Weißes Haus: Keine feste Frist für Antwort des Iran

Teheran - US-Präsident Donald Trump hat nach Angaben des Weißen Hauses für einen iranischen Vorschlag zur Beendigung des Krieges keine Frist gesetzt. Anders als in einigen Medien berichtet worden sei, habe der US-Präsident "keine feste Frist für die Vorlage eines iranischen Vorschlags gesetzt", sagte seine Sprecherin Karoline Leavitt am Mittwoch Journalisten. "Letztlich wird der Zeitplan vom Oberbefehlshaber festgelegt."

17-Jähriger handelte aus "Mordlust"

St. Peter am Ottersbach/Graz - Der 17-Jährige, der in der Nacht auf Mittwoch mit einem Messer ein älteres Ehepaar in dessen Haus attackiert hatte, hat bei seiner ersten Vernehmung gestanden. Er gab an, dass er aus "Mordlust" gehandelt habe. Das Paar kannte er nicht, aber er hatte es gezielt ausgesucht, da er sich aufgrund des Alters wenig Gegenwehr erwartet hatte. Den Hammer, mit dem er in das Haus gelangt war, dürfte er nach der Tat weggeworfen haben. Nach diesem werde noch gesucht, hieß es am Donnerstag.

Verletzte bei Zugsunglück in Dänemark

Kopenhagen - Bei einem Zugsunglück in Dänemark sind nach Angaben eines Sprechers der Region am Donnerstag 17 Menschen verletzt worden. Vier Menschen befinden sich laut der Nachrichtenagentur Ritzau in kritischem Zustand. Zwei Züge waren am frühen Morgen auf der Bahnstrecke zwischen den Orten Hiller�d und Kagerup in Nordseeland zusammengestoßen. Wie es dazu kam, ist noch unklar.

Mindestens zwei Tote bei russischem Angriff in Ostukraine

Dnipro (Dnipropetrowsk) - Bei einem russischen Angriff auf die ostukrainische Stadt Dnipro sind nach Behördenangaben mindestens zwei Menschen getötet worden. Acht Menschen seien zudem verletzt worden, erklärte der Leiter der regionalen Militärverwaltung, Oleksandr Ganscha, am Donnerstag im Onlinedienst Telegram. Ein Mensch werde noch vermisst. Unter den Verletzten befanden sich Ganscha zufolge zwei Kinder im Alter von neun und 14 Jahren, die ins Krankenhaus gebracht wurden.

Fünf Tote bei israelischem Luftangriff im Gazastreifen

Gaza - Bei einem israelischen Luftangriff im Norden des Gazastreifens sind palästinensischen Angaben zufolge fünf Menschen getötet worden, darunter drei Kinder. Der Angriff ereignete sich nach Angaben von Sanitätern und dem Zivilschutz am Mittwoch in der Nähe einer Moschee in Beit Lahia. Eine Stellungnahme des israelischen Militärs liegt zunächst nicht vor.

Asbest: Greenpeace-Kritik an Burgenland und Steiermark

Eisenstadt/Graz/St. Pölten - Die Umweltschutzorganisation Greenpeace hat am Donnerstag die Reaktion des Burgenlands und der Steiermark auf ihre Asbestfunde kritisiert. Während Niederösterreich bereits an fast allen betroffenen Standorten gehandelt habe, hätten die anderen beiden Bundesländer kaum Maßnahmen gesetzt, hieß es in einer Aussendung. Greenpeace-Chemiker Herwig Schuster forderte, das asbestbelastete Material fachgerecht zu entfernen.

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red