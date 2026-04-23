17-Jähriger handelte aus "Mordlust"

St. Peter am Ottersbach/Graz - Der 17-Jährige, der in der Nacht auf Mittwoch mit einem Messer ein älteres Ehepaar in dessen Haus attackiert hatte, hat bei seiner ersten Vernehmung gestanden. Er gab an, dass er aus "Mordlust" gehandelt habe. Das Paar kannte er nicht, aber er hatte es gezielt ausgesucht, da er sich aufgrund des Alters wenig Gegenwehr erwartet hatte. Den Hammer, mit dem er in das Haus gelangt war, dürfte er nach der Tat weggeworfen haben. Nach diesem werde noch gesucht, hieß es am Donnerstag.

Zahl antisemitischer Vorfälle erreichte neuen Höchststand

Wien - Die Zahl der antisemitischen Vorfälle hat im Vorjahr einen neuen Höchststand erreicht. Die Antisemitismus-Meldestelle der Israelitischen Kultusgemeinde Wien (IKG) registriert 2025 laut Jahresbericht 1.532 antisemitische Vorfälle in Österreich. Gegenüber dem Vorjahr ist das ein - wenn auch minimaler - neuerlicher Anstieg (+12). Im Durchschnitt seien das mehr als vier Vorfälle pro Tag, so der IKG-Präsident Oskar Deutsch bei der Präsentation des Berichts am Donnerstag.

UNO: Iran-Krieg treibt über 30 Millionen Menschen in Armut

Bangkok/Beirut - Der Krieg Israels und der USA gegen den Iran wird nach Einschätzung der Vereinten Nationen weltweit über 30 Millionen Menschen in die Armut treiben. Grund dafür seien vor allem Engpässe bei Kraftstoff und Düngemitteln, sagte der Chef des UNO-Entwicklungsprogramms (UNDP), Alexander De Croo, am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters. Die Blockade von Frachtschiffen in der Straße von Hormuz im Zuge des Kriegs habe die landwirtschaftliche Produktivität bereits verringert.

Erste Einnahmen für Iran aus Hormuz-Maut

Teheran - Teheran hat laut einem hochrangigen Vertreter erstmals Einnahmen aus seinen für die Durchfahrt der blockierten Seestraße von Hormuz erhobenen Gebühren erhalten. "Die ersten Einnahmen aus den Mautgebühren für die Straße von Hormuz wurden auf das Konto der Zentralbank eingezahlt", erklärte Vize-Parlamentspräsident Hamid-Reza Haji Babaee laut der Nachrichtenagentur Tasnim am Donnerstag. Weitere iranische Medien meldeten dieselbe Erklärung, ohne jedoch weitere Details zu nennen.

Verhandlungsrunde zur Gesundheit im Parlament

Wien - Bund, Länder und Sozialversicherung verhandeln am Donnerstag im Parlament einmal mehr über Reformen im Gesundheitsbereich. Im Gespräch sind verschiedene Varianten zur Neuordnung der Finanzierung, Steuerung und Planung. Ein Ergebnis wird noch nicht erwartet, es soll erst Ende Juni vorliegen. Die Gesundheit ist eines der vier Themen der Reformpartnerschaft. Weitere Untergruppen beschäftigen sich mit Bildung, Energie und Verfassungs-/Verwaltungsbereinigung.

EU-Gipfel berät zu Auswirkungen des Iran-Kriegs

Nikosia - Die EU-Staats- und Regierungschefs kommen am Donnerstagabend und Freitag zu einem informellen EU-Gipfel in Zypern zusammen, um über die Auswirkungen des Iran-Kriegs zu beraten. Der Gipfel beginnt mit einem Abendessen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) nimmt aus privaten Gründen nicht an dem Treffen teil. Er wird vom deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz vertreten, hieß es aus dem Bundeskanzleramt in Wien.

EU-Ukraine-Kredit und neue Russland-Sanktionen beschlossen

Brüssel - Ein Milliarden-Kredit für die Ukraine und neue europäische Sanktionen gegen Russland sind nach einer monatelangen Blockade endgültig beschlossen. Alle 27 EU-Staaten - auch Ungarn - stimmten beiden Entwürfen in einem schriftlichen Verfahren mit Frist am Donnerstag zu, wie die zypriotische Ratspräsidentschaft mitteilte. Zuvor hatten Budapest und Kiew einen Streit um die Druschba-Ölpipeline beigelegt.

Spatenstich für erstes Google-Rechenzentrum in Österreich

Mountain View/Kronstorf - Nach 18 Jahren Planung ist am Donnerstag in Kronstorf (Bezirk Linz-Land) offiziell der Spatenstich für ein Rechenzentrum des US-Konzerns Google gesetzt worden. 2027 ist die Eröffnung vorgesehen, 100 neue Arbeitsplätze sollen entstehen, teilte Geschäftsführerin Google Austria and Switzerland, Christine Antlanger-Winter, mit. Die Baukosten nannte sie nicht, sprach aber von einer "signifikanten Investition". Die Maximalkapazität für den Strombedarf betrage 150 Megawatt.

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red