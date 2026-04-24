Trump empört Inder mit "Höllenloch"-Post

Washington - Indien hat US-Präsident Donald Trump für einen Beitrag in seinem Onlinedienst Truth Social scharf kritisiert, in dem Indien als "Höllenloch" bezeichnet wird. Der Kommentar sei "unangemessen", sagte der Sprecher des indischen Außenministeriums, Randhir Jaiswal, am Freitag. Die Bemerkungen seien "offensichtlich uninformiert, unangemessen und geschmacklos", fügte er hinzu.

Trump verkündet Verlängerung der Waffenruhe im Libanon

Washington - Die aktuell geltende Waffenruhe zwischen der proiranischen Hisbollah-Miliz im Libanon und Israel soll nach Angaben von US-Präsident Donald Trump um drei Wochen verlängert werden. Das teilte Trump am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) nach einem Treffen von Vertretern der verfeindeten Nachbarländer Israel und Libanon im Weißen Haus auf seiner Plattform Truth Social mit. Die derzeit geltende, zehntägige Waffenruhe wäre ohne eine Verlängerung am späten Sonntagabend ausgelaufen.

EU-Gipfel am zweiten Tag mit arabischen Staaten

Nikosia/Brüssel - Im Mittelpunkt des zweiten Tages des informellen EU-Gipfels in Zypern steht das nächste mehrjährige EU-Budget; im Anschluss treffen die EU-Staats- und Regierungschefs noch mit fünf Amtskollegen aus der Region (Libanon, Syrien, Jordanien, Ägypten sowie Golfstaaten) zusammen. Im Zentrum der Gespräche wird der Iran-Krieg stehen. Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) nimmt aus privaten Gründen nicht teil. Er wird vom deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz vertreten.

Schlussplädoyers im "Postenschacher"-Prozess

Linz - In Linz stehen am Freitag im Amtsmissbrauchsprozess gegen ÖVP-Klubobmann August Wöginger und zwei Finanzbeamte die Schlussplädoyers von Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) und Verteidigung am Programm. Dafür hat das Gericht einen ganzen Tag eingeplant. Das Urteil soll am 4. Mai gesprochen werden. Die Angeklagten sollen zugunsten eines ÖVP-Bürgermeisters Einfluss auf den Besetzungsprozess für den Vorstand des Finanzamts Braunau genommen haben.

Ein Toter und mehrere Verletzte bei Verkehrsunfall in NÖ

Atzenbrugg - Ein Verkehrsunfall im Raum Atzenbrugg (Bezirk Tulln) hat am Donnerstagabend einen Toten und mehrere Verletzte gefordert. Ein Kleinbus war in einem Kreuzungsbereich mit einem Pkw kollidiert, ein 53-jähriger Insasse des als Taxi fungierenden Transporters erlag seinen schweren Verletzungen, bestätigte die Polizei am Freitag entsprechende Medienberichte. In dem Kleinbus hatten sich laut Polizeisprecher Kevin Stacherl neben dem Lenker sechs Insassen befunden.

Österreicher mit 7,2 Stunden Schlaf pro Nacht wochentags

Linz/Wien - Die österreichische Bevölkerung bekommt offensichtlich genug Schlaf: Im Durchschnitt schlafen Mann und Frau unter der Woche 7,2 Stunden pro Nacht, am Wochenende eine Stunde länger, so eine am Freitag veröffentlichte IMAS-Erhebung. Die allgemein empfohlene Schlafdauer für Erwachsene liegt zwischen sieben und neun Stunden. Auch wenn 49 Prozent der Befragten mindestens einmal pro Nacht aufwachen, finden doch 86 Prozent, dass sie generell "sehr gut" und "eher gut" schlafen.

Papst: US-Angriffe haben im Iran viele Unschuldige getötet

Vatikanstadt/Washington - Papst Leo XIV. hat sich erneut kritisch über das militärischen Vorgehen der US-Regierung unter Präsident Donald Trump im Nahen Osten geäußert. Beim Rückflug von einer elftägigen Afrika-Reise nach Rom kritisierte er laut Kathpress am Donnerstag vor Journalisten den Ansatz der USA im Konflikt mit dem Iran: "Wenn wir bestimmte Situationen sehen, antworten wir gleich mit dem Einsatz von Gewalt, Krieg und Angriff. Dann haben wir gesehen, dass viele Unschuldige getötet wurden."

ÖVP-Landesparteitag mit Stelzers Wiederwahl als Parteichef

Linz - Landesparteichef und Landeshauptmann Thomas Stelzer stellt sich Freitagnachmittag beim 42. ordentlichen Parteitag der ÖVP Oberösterreich in Linz zum zweiten Mal der Wiederwahl. Einer seiner vier Vizes, ÖVP-Klubobmann August Wöginger, kandidiert nicht mehr, dafür tritt Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer an. 1.500 Funktionäre werden im Design Center erwartet. Kanzler Christin Stocker soll die Grußworte sprechen.

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red