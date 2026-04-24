Hipp-Rückruf: 15 Mikrogramm Rattengift in Glas im Burgenland

Eisenstadt/Ingolstadt - In dem manipulierten Glas mit Hipp-Babynahrung, das am vergangenen Samstag in Schützen am Gebirge (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) sichergestellt wurde, waren 15 Mikrogramm Rattengift. Das teilte die Staatsanwaltschaft Eisenstadt am Freitag mit. Eine weitere toxikologische Beurteilung soll nun klären, welche Auswirkungen ein Verzehr gehabt hätte. Ermittelt wird zusätzlich zur vorsätzlichen Gemeingefährdung auch wegen versuchter absichtlich schwerer Körperverletzung.

Waldbrand im Kärntner Lesachtal breitet sich rasch aus

Lesachtal - Der Waldbrand im Kärntner Lesachtal, der am Donnerstagabend im steilen Gelände ausgebrochen war, breitet sich rasch aus. Waren bis Mitternacht acht Hektar Waldfläche betroffen, so wuchs die Fläche bis Freitagvormittag auf 35 Hektar an. Fünf Hubschrauber und 150 Feuerwehrleute standen im Einsatz, die Feuerwehren gingen schon davon aus, dass der Einsatz mehrere Tage lang dauern wird, hieß es auf APA-Anfrage von der Landesalarm- und Warnzentrale (LAWZ).

USA skizzieren Ausschluss Spaniens aus der NATO

Washington/Brüssel - Die US-Regierung prüft einem Insider zufolge Strafmaßnahmen gegen NATO-Partner, die den Krieg gegen den Iran nach Ansicht Washingtons nicht ausreichend unterstützen. In einer internen E-Mail des US-Verteidigungsministeriums würden Optionen skizziert, die unter anderem einen Ausschluss Spaniens aus dem Bündnis beschreiben, sagte ein US-Regierungsvertreter der Nachrichtenagentur Reuters.

Trump verkündet Verlängerung der Waffenruhe im Libanon

Washington - Die aktuell geltende Waffenruhe zwischen der proiranischen Hisbollah-Miliz im Libanon und Israel soll nach Angaben von US-Präsident Donald Trump um drei Wochen verlängert werden. Das teilte Trump am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) nach einem Treffen von Vertretern der verfeindeten Nachbarländer Israel und Libanon im Weißen Haus auf seiner Plattform Truth Social mit. Die derzeit geltende, zehntägige Waffenruhe wäre ohne eine Verlängerung am späten Sonntagabend ausgelaufen.

EU-Gipfel am zweiten Tag mit arabischen Staaten

Nikosia/Brüssel - Im Mittelpunkt des zweiten Tages des informellen EU-Gipfels in Zypern steht das nächste mehrjährige EU-Budget; im Anschluss treffen die EU-Staats- und Regierungschefs noch mit fünf Amtskollegen aus der Region (Libanon, Syrien, Jordanien, Ägypten sowie Golfstaaten) zusammen. Im Zentrum der Gespräche wird der Iran-Krieg stehen. Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) nimmt aus privaten Gründen nicht teil. Er wird vom deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz vertreten.

Schlussplädoyers im "Postenschacher"-Prozess

Linz - In Linz stehen am Freitag im Amtsmissbrauchsprozess gegen ÖVP-Klubobmann August Wöginger und zwei Finanzbeamte die Schlussplädoyers von Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) und Verteidigung am Programm. Dafür hat das Gericht einen ganzen Tag eingeplant. Das Urteil soll am 4. Mai gesprochen werden. Die Angeklagten sollen zugunsten eines ÖVP-Bürgermeisters Einfluss auf den Besetzungsprozess für den Vorstand des Finanzamts Braunau genommen haben.

Ein Toter und mehrere Verletzte bei Verkehrsunfall in NÖ

Atzenbrugg/Linz - Ein Verkehrsunfall in Atzenbrugg (Bezirk Tulln) hat am Donnerstagabend einen Toten und sieben Verletzte gefordert. Ein Kleinbus war in einem Kreuzungsbereich mit einem Pkw kollidiert, ein 53-jähriger Insasse des als Taxi fungierenden Transporters starb an Ort und Stelle, berichtete die Polizei am Freitag. Der 33-jährige Taxilenker dürfte das Auto eines 20-Jährigen beim Überqueren der Kreuzung übersehen haben.

Wohnbautätigkeit im Neubau geht erneut zurück

Wien - Hohe Zinsen und Baukosten, strenge Kreditregeln und eine generelle Unsicherheit am Markt haben den Wohnungsneubau in Österreich erneut einbrechen lassen. Die Zahl zum Bau zugelassener Wohnungen in neuen Gebäuden ist 2025 um 7,1 Prozent auf 31.979 zurückgegangen und fiel damit auf den tiefsten Stand seit Beginn der Erhebung 2010, teilte die Statistik Austria am Freitag mit. In Summe wurde im Vorjahr der Bau von 47.636 Wohnungen bewilligt, um 3,7 Prozent weniger als 2024.

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red