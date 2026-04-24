Waldbrand im Kärntner Lesachtal breitet sich rasch aus

Lesachtal - Der Waldbrand im Kärntner Lesachtal, der am Donnerstagabend im steilen Gelände ausgebrochen war, hat sich in der Nacht rasch ausgebreitet. Waren bis Mitternacht acht Hektar Waldfläche betroffen, so wuchs die Fläche bis Freitagvormittag auf 35 Hektar an. Fünf Hubschrauber und 23 Feuerwehren mit rund 210 Feuerwehrleuten waren im Einsatz, man ging davon aus, dass der Einsatz mehrere Tage lang dauern wird, hieß es auf APA-Anfrage von der Landesalarm- und Warnzentrale (LAWZ).

Hipp-Rückruf: 15 Mikrogramm Rattengift in Glas im Burgenland

Eisenstadt/Ingolstadt - In dem manipulierten Glas mit Hipp-Babynahrung, das am vergangenen Samstag in Schützen am Gebirge (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) sichergestellt wurde, waren 15 Mikrogramm Rattengift. Das teilte die Staatsanwaltschaft Eisenstadt am Freitag mit. Eine weitere toxikologische Beurteilung soll nun klären, welche Auswirkungen ein Verzehr gehabt hätte. Ermittelt wird zusätzlich zur vorsätzlichen Gemeingefährdung auch wegen versuchter absichtlich schwerer Körperverletzung.

Thurnher will "Weichen für einen besseren ORF stellen"

Wien - Die frischgebackene ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher will in ihren acht Monaten an der Spitze des öffentlich-rechtlichen Medienhauses "die Weichen für einen besseren ORF stellen". Dazu zählt für sie, Vertrauen in die Institution zurückzugewinnen, eine "bedingungslose Publikumsorientierung" und die Marken und Inhalte zukunftsfit aufzustellen. Auch will sie die Gründe, weswegen der ORF in Negativschlagzeilen geriet, "klar, konsequent und ohne jedes Ausweichen" aufarbeiten.

Bericht: 266 Millionen Menschen mussten 2025 hungern

Rom - Die Zahl hungernder Menschen bleibt nach einem Bericht des Globalen Netzwerks gegen Hungerkrisen (GNAFC) auf einem dramatisch hohen Niveau. Im vergangenen Jahr waren 266 Millionen Menschen in 47 Ländern von akuter Ernährungsunsicherheit bedroht, wie es in dem aktuellen "Global Report on Food Crises" heißt. Besonders konzentriert ist die Krise in wenigen Ländern: Die meisten Betroffenen leben in nur zehn Ländern, etwa Afghanistan, dem Sudan und dem Jemen.

Israelischer Angriff im Südlibanon trotz Waffenruhe

Washington/Beirut - Nach Verlängerung der Waffenruhe im Krieg zwischen Israel und der pro-iranischen Hisbollah im Libanon hat die israelische Armee nach eigenen Angaben zwei Mitglieder der Miliz getötet. Beide seien bei einem Angriff auf ein Haus im Ort Tulin im Südlibanon am Freitag ums Leben gekommen, hieß es aus libanesischen Sicherheitskreisen. US-Präsident Donald Trump hatte am Vortag eine dreiwöchige Verlängerung der Waffenruhe verkündet. Die Hisbollah nannte die Waffenruhe bedeutungslos.

WKStA gegen rein bedingte Strafe im "Postenschacher"-Prozess

Linz - In Linz haben am Freitag im Amtsmissbrauchsprozess gegen ÖVP-Klubobmann August Wöginger und zwei Finanzbeamte die Schlussplädoyers begonnen. Für die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hat es im Zusammenhang mit Ämterkorruption "noch nie so viel an belastendem Beweismaterial gegeben wie bei der Besetzung des Finanzamts Braunau". Dieser Eindruck habe sich im Prozess sogar noch verstärkt. Eine rein bedingte Strafe kommt für die WKStA daher nicht infrage.

USA skizzieren Ausschluss Spaniens aus der NATO

Washington/Brüssel - Die US-Regierung prüft einem Insider zufolge Strafmaßnahmen gegen NATO-Partner, die den Krieg gegen den Iran nach Ansicht Washingtons nicht ausreichend unterstützen. In einer internen E-Mail des US-Verteidigungsministeriums würden Optionen skizziert, die unter anderem einen Ausschluss Spaniens aus dem Bündnis beschreiben, sagte ein US-Regierungsvertreter der Nachrichtenagentur Reuters. Der spanische Premier Pedro Sanchez reagierte gelassen.

Irans Außenminister telefonierte mit Vermittlern in Pakistan

Islamabad/Teheran - Irans Außenminister Abbas Araqchi hat am Freitag mit Pakistans Armeechef Asim Munir und Außenminister Ishaq Dar telefoniert. Dabei seien regionale Entwicklungen und die Waffenruhe zwischen USA und dem Iran besprochen worden. Das meldete die staatliche iranische Nachrichtenagentur IRNA. US-Präsident Trump hatte am Dienstag einseitig die Waffenruhe im Iran-Krieg verlängert. Am Donnerstag berichteten iranische Staatsmedien von Explosionen in Teheran.

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red