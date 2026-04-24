Hipp-Rückruf: 15 Mikrogramm Rattengift in Glas im Burgenland

Eisenstadt/Ingolstadt - In dem manipulierten Glas mit Hipp-Babynahrung, das am vergangenen Samstag in Schützen am Gebirge (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) sichergestellt wurde, waren 15 Mikrogramm Rattengift. Das teilte die Staatsanwaltschaft Eisenstadt am Freitag mit. Eine weitere toxikologische Beurteilung soll nun klären, welche Auswirkungen ein Verzehr gehabt hätte. Ermittelt wird zusätzlich zur vorsätzlichen Gemeingefährdung auch wegen versuchter absichtlich schwerer Körperverletzung.

Diversion für Christopher Seiler nach Gewaltvorwürfen

Wien - Die Gewaltvorwürfe einer Frau gegen Christopher Seiler sind juristisch mit einer Diversion für den Künstler abgeschlossen worden. Einen entsprechenden Instagram-Beitrag des Künstlers bestätigte sein Manager: "Man hat sich geeinigt, das Verfahren ist damit abgeschlossen. Christoph setzt seine Therapie nach der stationären Entlassung fort. Im Juni wird er wieder auf der Bühne stehen."

Israelischer Angriff im Südlibanon trotz Waffenruhe

Washington/Beirut - Nach Verlängerung der Waffenruhe im Krieg zwischen Israel und der pro-iranischen Hisbollah im Libanon hat die israelische Armee nach eigenen Angaben zwei Mitglieder der Miliz getötet. Beide seien bei einem Angriff auf ein Haus im Ort Tulin im Südlibanon am Freitag ums Leben gekommen, hieß es aus libanesischen Sicherheitskreisen. US-Präsident Donald Trump hatte am Vortag eine dreiwöchige Verlängerung der Waffenruhe verkündet. Die Hisbollah nannte die Waffenruhe bedeutungslos.

Freispruch für Ex-FPÖ-Mandatar in Causa Marsalek

Wiener Neustadt - Ein Prozess um mutmaßliche Fluchthilfe für den früheren Wirecard-Vorstand Jan Marsalek hat am Freitag am Landesgericht Wiener Neustadt mit einem nicht rechtskräftigen Freispruch für den ehemaligen FPÖ-Nationalratsabgeordneten Thomas Schellenbacher geendet. Dem 61-Jährigen war Begünstigung vorgeworfen worden. Er soll geholfen haben, dass Marsalek von Bad Vöslau (Bezirk Baden) nach Belarus fliegen konnte. Dem Angeklagten wurde aber keine Absicht nachgewiesen.

Zwei Mal sechseinhalb Jahre Haft in Wiener Mafia-Prozess

Wien - Im Zusammenhang mit einem Erpressungsfall, den Mitglieder des gefürchteten montenegrinischen Kavač-Clan im März 2020 in Wien eingefädelt hatten, sind am Freitag am Landesgericht zwei mutmaßliche Mitglieder der gefürchteten mafiösen Gruppierung wegen schwerer Erpressung nicht rechtskräftig zu jeweils sechseinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Ein kroatischer Geschäftsmann war im März 2020 nach Wien gelockt worden, wo er in einem Appartement in der Innenstadt gefoltert wurde.

Nach tödlicher Messerattacke - 17-Jähriger in U-Haft

Graz - Nach der tödlichen Messerattacke auf ein älteres Ehepaar in St. Peter am Ottersbach (Bezirk Südoststeiermark) ist über den 17-jährigen Verdächtigen am Freitag in Graz die Untersuchungshaft verhängt worden. Er zeigte sich bei den Vernehmungen weiter geständig und kooperativ, sagte Christian Kroschl, Sprecher der Staatsanwaltschaft Graz. Mehrere Gutachten werden nun in Auftrag gegeben.

Budget-Gespräche ziehen sich

Wien - Die Gespräche über das Ausmaß der Budget-Konsolidierung ziehen sich. Auch heute dürfte noch keine Einigung verkündet werden, wie viel die Koalition in dem Doppel-Haushalt einzusparen gedenkt. Klar ist, dass zum Einhalten des Budgetpfads zumindest zwei Milliarden Euro zusätzlich eingebracht werden müssen. Wie viel es dann tatsächlich ist, hängt davon ab, welche Offensiv-Maßnahmen noch dazu finanziert werden müssen.

Bericht: 266 Millionen Menschen mussten 2025 hungern

Rom - Die Zahl hungernder Menschen bleibt nach einem Bericht des Globalen Netzwerks gegen Hungerkrisen (GNAFC) auf einem dramatisch hohen Niveau. Im vergangenen Jahr waren 266 Millionen Menschen in 47 Ländern von akuter Ernährungsunsicherheit bedroht, wie es in dem aktuellen "Global Report on Food Crises" heißt. Besonders konzentriert ist die Krise in wenigen Ländern: Die meisten Betroffenen leben in nur zehn Ländern, etwa Afghanistan, dem Sudan und dem Jemen.

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red