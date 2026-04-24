Waldbrand im Kärntner Lesachtal breitet sich noch weiter aus

Lesachtal - Der Waldbrand im Kärntner Lesachtal, der am Donnerstagabend im steilen Gelände ausgebrochen war, hat sich auch im Lauf des Freitags weiter ausgebreitet. Waren bis Mitternacht acht Hektar Waldfläche betroffen, so wuchs die Zahl bis Nachmittag auf 60 Hektar an. Sechs Hubschrauber und 23 Feuerwehren mit rund 210 Feuerwehrleuten waren im Einsatz, man ging davon aus, dass der Einsatz mehrere Tage lang dauern wird, hieß es von der Landesalarm- und Warnzentrale (LAWZ).

Hipp-Rückruf: 15 Mikrogramm Rattengift in Glas im Burgenland

Eisenstadt/Ingolstadt - In dem manipulierten Glas mit Hipp-Babynahrung, das am vergangenen Samstag in Schützen am Gebirge (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) sichergestellt wurde, waren 15 Mikrogramm Rattengift. Das teilte die Staatsanwaltschaft Eisenstadt am Freitag mit. Eine weitere toxikologische Beurteilung soll nun klären, welche Auswirkungen ein Verzehr gehabt hätte. Ermittelt wird zusätzlich zur vorsätzlichen Gemeingefährdung auch wegen versuchter absichtlich schwerer Körperverletzung.

Drohnenbeschuss der Hisbollah trotz Waffenruhe

Washington - Trotz der Verlängerung der Waffenruhe im Krieg zwischen Israel und der proiranischen Hisbollah-Miliz bleibt die Lage unruhig. Israels Armee meldete am Freitag einen Drohnenangriff der Hisbollah. Mit Sprengstoff beladene Drohnen der Hisbollah seien in der Nähe eines israelischen Soldaten im Südlibanon detoniert worden. Das Fluggerät sei abgeschossen worden. Indes rief die israelische Armee Bewohner des südlibanesischen Orts Deir Amas zur Flucht auf.

EU-Gipfel ruft zur Deeskalation in Nahost auf

Nikosia/Brüssel - Am Ende des zweiten Tages des informellen EU-Gipfels in Zypern haben die Spitzen der EU-Institutionen ihre gute Zusammenarbeit mit fünf Staaten aus der Region (Libanon, Syrien, Jordanien, Ägypten sowie Golfstaaten) betont. Im Zentrum der Gespräche stand der Iran-Krieg; davor ging es im Kreis der 27 um das EU-Budget. Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) nahm aus privaten Gründen nicht teil und wurde vom deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz vertreten.

WKStA gegen rein bedingte Strafe im "Postenschacher"-Prozess

Linz - Im Amtsmissbrauchsprozess gegen ÖVP-Klubobmann August Wöginger und zwei Finanzbeamte hat die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) am Freitag Schuldsprüche verlangt. Für sie hat es im Zusammenhang mit Ämterkorruption "noch nie so viel an belastendem Beweismaterial gegeben wie bei der Besetzung des Finanzamts Braunau". Eine rein bedingte Strafe komme daher nicht infrage. Die Verteidiger forderten hingegen Freisprüche.

Freispruch für Ex-FPÖ-Mandatar in Causa Marsalek

Wiener Neustadt - Ein Prozess um mutmaßliche Fluchthilfe für den früheren Wirecard-Vorstand Jan Marsalek hat am Freitag am Landesgericht Wiener Neustadt mit einem nicht rechtskräftigen Freispruch für den ehemaligen FPÖ-Nationalratsabgeordneten Thomas Schellenbacher geendet. Dem 61-Jährigen war Begünstigung vorgeworfen worden. Er soll geholfen haben, dass Marsalek von Bad Vöslau (Bezirk Baden) nach Belarus fliegen konnte. Dem Angeklagten wurde aber keine Absicht nachgewiesen.

Diversion für Christopher Seiler nach Gewaltvorwürfen

Wien - Die Gewaltvorwürfe einer Frau gegen Christopher Seiler sind strafrechtlich vorerst mit einer Diversion für den Künstler abgeschlossen worden. Das bestätigte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wien, Nina Bussek, der APA, nachdem Seiler einen entsprechenden Instagram-Beitrag veröffentlicht hatte. "Es wurde eine Probezeit von zwei Jahren mit Pflichten vereinbart", sagte Bussek am Freitagnachmittag. Details zu den Verpflichtungen, die Seiler auferlegt wurden, nannte sie nicht.

Stelzer im Vorwahlkampfmodus auf ÖVP-Landesparteitag in Linz

Linz - Oberösterreichs ÖVP-Landesparteichef und Landeshauptmann Thomas Stelzer hat am Freitag auf dem 42. ordentlichen Parteitag in Linz die künftige strategische Ausrichtung vor allem mit Blick auf die Landtagswahl 2027 skizziert: eine deutliche Abgrenzung zum Regierungspartner FPÖ in Oberösterreich, ohne diesen namentlich zu nennen, und zugleich eine (Wahl-)Kampfansage: "Wir sind die Nummer eins in und für Oberösterreich".

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red