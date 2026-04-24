Kein Ende von Waldbrand im Kärntner Lesachtal in Sicht

Lesachtal - Beim Waldbrand im Kärntner Lesachtal, der am Donnerstagabend im steilen Gelände ausgebrochen war, ist auch am Freitagabend kein Ende in Sicht gewesen. Das Feuer hatte sich untertags immer weiter ausgebreitet, bis zum Abend standen 70 Hektar Waldfläche in Flammen. Sechs Hubschrauber und 40 Feuerwehren mit rund 220 Feuerwehrleuten waren im Einsatz, man ging davon aus, dass der Einsatz mehrere Tage lang dauern wird, hieß es von der Landesalarm- und Warnzentrale (LAWZ).

Drohnenbeschuss der Hisbollah trotz Waffenruhe

Washington - Trotz der Verlängerung der Waffenruhe im Krieg zwischen Israel und der proiranischen Hisbollah-Miliz bleibt die Lage unruhig. Israels Armee meldete am Freitag einen Drohnenangriff der Hisbollah. Mit Sprengstoff beladene Drohnen der Hisbollah seien in der Nähe eines israelischen Soldaten im Südlibanon detoniert worden. Das Fluggerät sei abgeschossen worden. Indes rief die israelische Armee Bewohner des südlibanesischen Orts Deir Amas zur Flucht auf.

WKStA gegen rein bedingte Strafe im "Postenschacher"-Prozess

Linz - Im Amtsmissbrauchsprozess gegen ÖVP-Klubobmann August Wöginger und zwei Finanzbeamte hat die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) am Freitag Schuldsprüche verlangt. Für sie hat es im Zusammenhang mit Ämterkorruption "noch nie so viel an belastendem Beweismaterial gegeben wie bei der Besetzung des Finanzamts Braunau". Eine rein bedingte Strafe komme daher nicht infrage. Die Verteidiger forderten hingegen Freisprüche.

EU-Gipfel ruft zur Deeskalation in Nahost auf

Nikosia/Brüssel - Am Ende des zweiten Tages des informellen EU-Gipfels in Zypern haben die Spitzen der EU-Institutionen ihre gute Zusammenarbeit mit fünf Staaten aus der Region (Libanon, Syrien, Jordanien, Ägypten sowie Golfstaaten) betont. Im Zentrum der Gespräche stand der Iran-Krieg; davor ging es im Kreis der 27 um das EU-Budget. Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) nahm aus privaten Gründen nicht teil und wurde vom deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz vertreten.

99,6 Prozent für Stelzer auf dem Landesparteitag in Linz

Linz - Mit 99,6 Prozent ist Landeshauptmann Thomas Stelzer am 42. ordentlichen Landesparteitag der ÖVP Oberösterreich am Freitag erneut zum Parteichef gewählt worden. Das Ergebnis lag um 2,5 Prozentpunkte über dem Ergebnis von 2022. Als neuer Vize wurde Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer mit 99,5 Prozent gewählt, er tritt an die Stelle von Klubobmann August Wöginger, der vor einem Monat auf eine neuerliche Kandidatur verzichtet hatte.

Diversion für Christopher Seiler nach Gewaltvorwürfen

Wien - Die Gewaltvorwürfe einer Frau gegen Christopher Seiler sind strafrechtlich vorerst mit einer Diversion für den Künstler abgeschlossen worden. Das bestätigte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wien, Nina Bussek, der APA, nachdem Seiler einen entsprechenden Instagram-Beitrag veröffentlicht hatte. "Es wurde eine Probezeit von zwei Jahren mit Pflichten vereinbart", sagte Bussek am Freitagnachmittag. Details zu den Verpflichtungen, die Seiler auferlegt wurden, nannte sie nicht.

"Lange Nacht der Forschung" im ganzen Land angelaufen

Wien - Bei nahezu österreichweit sehr freundlichem Wetter startete am späten Freitagnachmittag die "Lange Nacht der Forschung" (LNF). Seit 2005 ist die biennal stattfindende Veranstaltung die größte im Bereich der Wissenschaftsvermittlung. Noch bis 23.00 Uhr läuft die zwölfte LNF an über 300 Standorten in allen neun Bundesländern - insgesamt locken mehr als 3.000 Programmpunkte die Wissbegierigen. Einen kleinen Frühstart legte an der MedUni Wien der Erfolgsautor Thomas Brezina hin.

Irans Außenminister für Gespräche in Pakistan erwartet

Islamabad/Teheran - Im Iran-Krieg dauern die diplomatischen Bemühungen an, um eine friedliche Lösung des Konflikts am Verhandlungstisch zu erreichen. Irans Außenminister Abbas Araqchi wird am Freitagabend zu Gesprächen in Pakistan erwartet. Dort soll er nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Irna mit Vertretern Pakistans, die im Konflikt zwischen den USA und dem Iran vermitteln, sprechen. Treffen mit US-Vertretern seien nicht geplant, hieß es aus pakistanischen Sicherheitskreisen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red