Kein Ende von Waldbrand im Kärntner Lesachtal in Sicht

Lesachtal - Beim Waldbrand im Kärntner Lesachtal, der am Donnerstagabend im steilen Gelände ausgebrochen war, ist auch am Freitagabend kein Ende in Sicht gewesen. Das Feuer hatte sich untertags immer weiter ausgebreitet, bis zum Abend standen 70 Hektar Waldfläche in Flammen. Sechs Hubschrauber und 40 Feuerwehren mit rund 220 Feuerwehrleuten waren im Einsatz, man ging davon aus, dass der Einsatz mehrere Tage lang dauern wird, hieß es von der Landesalarm- und Warnzentrale (LAWZ).

US-Gesandte fliegen zu Iran-Gesprächen nach Pakistan

Islamabad/Teheran - Die US-Gesandten Steve Witkoff und Jared Kushner fliegen am Samstag zu erneuten Gesprächen über ein mögliches Ende des Iran-Kriegs nach Pakistan. Wie die Sprecherin des Weißen Haus, Karoline Leavitt, am Freitag im Sender Fox News sagte, sollen Witkoff und Kushner in Pakistan mit iranischen Unterhändlern zusammentreffen. US-Präsident Donald Trump sagte Reuters, der Iran plane, ein Angebot zu unterbreiten, das darauf abziele, die Forderungen der USA zu erfüllen.

"Lange Nacht der Forschung" im ganzen Land

Wien/Österreich-weit - Bei österreichweit sehr freundlichem Wetter ging am späten Freitagnachmittag und -abend die "Lange Nacht der Forschung" (LNF) über die Bühne. Seit 2005 ist das biennal stattfindende Event das größte im Bereich der Wissenschaftsvermittlung. Die zwölfte LNF lockte an über 300 Standorten in allen Bundesländern mit insgesamt mehr als 3.000 Programmpunkten. Es sei die Möglichkeit, mit Forschenden "auf Augenhöhe" in Kontakt zu treten, strich die Wissenschaftsministerin hervor.

Google investiert Milliarden in Anthropic

Mountain View/San Francisco - Nach Amazon festigt auch Google mit einer weiteren Milliarden-Investition die Allianz mit dem OpenAI-Rivalen Anthropic. Zunächst investiert der Internet-Riese zehn Milliarden Dollar (rund 8,5 Mrd Euro), wie Anthropic mitteilte. Weitere 30 Milliarden Dollar können folgen, wenn die Entwicklerfirma hinter dem KI-Chatbot Claude vereinbarte Ziele erreicht. Google ist schon länger einer der Geldgeber von Anthropic und liefert der Firma Spezialchips für Künstliche Intelligenz.

EU-Gipfel ruft zur Deeskalation in Nahost auf

Nikosia/Brüssel - Am Ende des zweiten Tages des informellen EU-Gipfels in Zypern haben die Spitzen der EU-Institutionen ihre gute Zusammenarbeit mit fünf Staaten aus der Region (Libanon, Syrien, Jordanien, Ägypten sowie Golfstaaten) betont. Im Zentrum der Gespräche stand der Iran-Krieg; davor ging es im Kreis der 27 um das EU-Budget. Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) nahm aus privaten Gründen nicht teil und wurde vom deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz vertreten.

Lenker starb bei Pkw-Sturz in die Donau in Krems

Krems - In Krems in Niederösterreich ist am Freitag ein Auto in die Donau gestürzt, der Lenker des Wagens ist ums Leben gekommen. Das Fahrzeug war zuvor im Rahmen einer groß angelegten Aktion gesucht worden, ehe es in den Abendstunden lokalisiert werden konnte. Zahlreiche Einsatzkräfte waren an Ort und Stelle.

USA verschärfen Todesstrafe

Washington - Die US-Regierung unter Präsident Donald Trump will künftig auch Erschießungskommandos, den elektrischen Stuhl und den Erstickungstod durch Gas als Methoden für Hinrichtungen auf Bundesebene zulassen. Das Justizministerium kündigte am Freitag an, entsprechende Alternativen zur Giftspritze zu schaffen, da es zunehmend schwierig sei, die dafür nötigen Medikamente zu beschaffen.

Zwei Tote und mehrere Verletzte bei Verkehrsunfall in NÖ

Langenlois - Ein Verkehrsunfall in Langenlois (Bezirk Krems) hat am Freitagnachmittag zwei Todesopfer gefordert. Entsprechende Medienberichte wurden der APA seitens der Landespolizeidirektion und von Sonja Kellner, der Sprecherin des niederösterreichischen Roten Kreuzes, bestätigt. Drei Fahrzeuge waren in den Crash verwickelt, mehrere Personen wurden verletzt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red