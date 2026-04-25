Unklare Lage bei Verhandlungen um Iran-Konflikt

Washington - Im Ringen um ein Ende des Iran-Kriegs zeichnen sich schwierige diplomatische Gespräche in Pakistan ab. Das Weiße Haus kündigte eine Reise der US-Sondergesandten Steve Witkoff und Jared Kushner zu Verhandlungen nach Islamabad an. Der iranische Außenminister Abbas Araqchi traf bereits am Freitag in der pakistanischen Hauptstadt ein. Die den iranischen Revolutionsgarden nahestehende Nachrichtenagentur Tasnim wies Berichte über Verhandlungen jedoch umgehend zurück.

Kein Ende von Waldbrand im Kärntner Lesachtal in Sicht

Lesachtal - Beim Waldbrand im Kärntner Lesachtal, der am Donnerstagabend im steilen Gelände ausgebrochen war, ist auch am Freitagabend kein Ende in Sicht gewesen. Das Feuer hatte sich untertags immer weiter ausgebreitet, bis zum Abend standen 70 Hektar Waldfläche in Flammen. Sechs Hubschrauber und 40 Feuerwehren mit rund 220 Feuerwehrleuten waren im Einsatz, man ging davon aus, dass der Einsatz mehrere Tage lang dauern wird, hieß es von der Landesalarm- und Warnzentrale (LAWZ).

Landesparteitag der Wiener SPÖ

Wien - Die Wiener SPÖ hält am Samstag den ersten Landesparteitag nach der Wien-Wahl im Vorjahr ab. Auf dem Programm steht unter anderem die Wiederwahl des Landesparteivorsitzenden, Bürgermeister Michael Ludwig. Weitere Kandidaten für den Parteivorsitz gibt es nicht, jedoch werden Änderungen in der Stellvertreter-Riege fixiert. Auf dem Programm steht auch eine Rede von Bundesparteichef und Vizekanzler Andreas Babler.

Ukraine erneut mit Raketen und Drohnen angegriffen

Kiew (Kyjiw) - Russland hat in der Nacht eine neue Angriffswelle gegen ukrainische Städte gestartet. Neben Drohnen und ballistischen Raketen kamen nach Angaben der ukrainischen Luftabwehr auch Marschflugkörper zum Einsatz. In beinahe allen Landesteilen wurde Luftalarm ausgelöst und die Bevölkerung aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen. Aus Charkiw und Dnipro wurden schwere Explosionen gemeldet, zu Opfern gab es zunächst keine Angaben.

Sechs Tote bei Luftangriffen im Südlibanon trotz Waffenruhe

Beirut - Trotz der Verlängerung der Feuerpause sind bei israelischen Angriffen im Libanon am Freitag nach libanesischen Angaben sechs Menschen getötet worden. Zwei weitere Menschen seien bei israelischen Luftangriffen im Südlibanon verletzt worden, teilte das Gesundheitsministerium in Beirut mit. Die israelische Armee hatte zuvor erklärt, sie habe sechs Hisbollah-Kämpfer bei einem Feuergefecht im südlibanesischen Dorf Bint Jbeil getötet.

192.000 Besucher bei der "Langen Nacht der Forschung"

Wien/Österreich-weit - Bei österreichweit sehr freundlichem Wetter ist am späten Freitagnachmittag und -abend die "Lange Nacht der Forschung" (LNF) über die Bühne gegangen. Wie die Organisatoren in der Nacht auf Samstag mitteilten, nutzten mehr als 192.000 Menschen die Gelegenheit, bei freiem Eintritt Forschung und Wissenschaft hautnah zu erleben. Die zwölfte LNF lockte an über 300 Standorten in allen Bundesländern mit insgesamt mehr als 3.000 Programmpunkten.

USA verschärfen Todesstrafe

Washington - Die US-Regierung unter Präsident Donald Trump will künftig auch Erschießungskommandos, den elektrischen Stuhl und den Erstickungstod durch Gas als Methoden für Hinrichtungen auf Bundesebene zulassen. Das Justizministerium kündigte am Freitag an, entsprechende Alternativen zur Giftspritze zu schaffen, da es zunehmend schwierig sei, die dafür nötigen Medikamente zu beschaffen.

Lenker starb bei Pkw-Sturz in die Donau in Krems

Krems - In Krems in Niederösterreich ist am Freitag ein Auto in die Donau gestürzt, der Lenker des Wagens ist ums Leben gekommen. Das Fahrzeug war zuvor im Rahmen einer groß angelegten Aktion gesucht worden, ehe es in den Abendstunden lokalisiert werden konnte. Zahlreiche Einsatzkräfte waren an Ort und Stelle.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red