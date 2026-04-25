Unklare Lage bei Verhandlungen um Iran-Konflikt

Washington - Im Ringen um ein Ende des Iran-Kriegs zeichnen sich schwierige diplomatische Gespräche in Pakistan ab. Das Weiße Haus kündigte eine Reise der US-Sondergesandten Steve Witkoff und Jared Kushner zu Verhandlungen nach Islamabad an. Der iranische Außenminister Abbas Araqchi traf bereits am Freitag in der pakistanischen Hauptstadt ein. Sein Ministeriumssprecher Ismail Baghaei betonte jedoch, es sei kein Treffen mit der US-Seite geplant - nur mit den Pakistanis werde gesprochen.

Brunner fordert mehr Tempo trotz Rückführungshochs

Berlin - Trotz einer gestiegenen Zahl an Abschiebungen aus den EU-Ländern äußert sich EU-Migrationskommissar Magnus Brunner unzufrieden und pocht auf mehr Tempo bei der Verschärfung der EU-Asylpolitik. "Im Jahr 2025 wurden 28 Prozent der ausreisepflichtigen Migranten in der EU zurückgeführt. Das ist der bisher höchste Wert in diesem Jahrzehnt", sagte Brunner der "Welt am Sonntag". Konkret seien das rund 135.000 von mehr als 491.000 ausreisepflichtigen Personen gewesen.

Ukraine erneut massiv mit Raketen und Drohnen angegriffen

Kiew (Kyjiw)/Bukarest - Russland hat in der Nacht auf Samstag eine neue Angriffswelle gegen ukrainische Städte gestartet. Neben Drohnen und ballistischen Raketen kamen nach Angaben der ukrainischen Luftabwehr auch Marschflugkörper zum Einsatz. In beinahe allen Landesteilen wurde Luftalarm ausgelöst und die Bevölkerung aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen. Auch das benachbarte NATO-Land Rumänien wurde von Drohnentrümmern getroffen und meldete erstmals Sachschäden.

Landesparteitag der Wiener SPÖ

Wien - Die Wiener SPÖ hält am Samstag den ersten Landesparteitag nach der Wien-Wahl im Vorjahr ab. Auf dem Programm steht unter anderem die Wiederwahl des Landesparteivorsitzenden, Bürgermeister Michael Ludwig. Weitere Kandidaten für den Parteivorsitz gibt es nicht, jedoch werden Änderungen in der Stellvertreter-Riege fixiert. Auf dem Programm steht auch eine Rede von Bundesparteichef und Vizekanzler Andreas Babler.

Wahlen in Palästinensischen Gebieten erstmals seit Gazakrieg

Ramallah - Im Westjordanland und einem zentralen Teil des Gazastreifens haben am Samstag zum ersten Mal seit dem Gaza-Krieg Kommunalwahlen stattgefunden. Die Wahllokale in den Palästinenser-Gebieten öffneten um 7.00 Uhr (Ortszeit; 6.00 Uhr MESZ). Im von Israel besetzten Westjordanland waren fast 1,5 Millionen Menschen zur Stimmabgabe aufgerufen, in der Stadt Deir el-Balah im Gazastreifen 70.000 Menschen, wie die zentrale Wahlkommission in Ramallah mitteilte.

Behörden gegen Rettungskonzept für gestrandeten Buckelwal

Wismar - Die Helfer des vor der deutschen Ostsee-Insel Poel gestrandeten Buckelwals stehen unter zunehmendem Druck. Die Behörden stimmten ihrem neuen Rettungskonzept für den Meeressäuger am Freitagabend nicht zu. Es seien noch immer einige Fragen zu beantworten, sagte ein Sprecher des Umweltministers von Mecklenburg-Vorpommern, Till Backhaus, der Deutschen Presse-Agentur. Die letzten offenen Punkte sollten nun möglichst am Samstag geklärt werden.

Gefälschter BBC-Report unterstellt Selenskyj Gemälderaub

Moskau - Im Internet ist eine gefälschte BBC-Reportage aufgetaucht, die einen Gemäldediebstahl in Italien in Verbindung bringt mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Erzählt wird in dem Video, dass ein Ende März aus einem Museum in der Nähe von Parma gestohlenes Bild von Paul C�zanne im Präsidialamt Selenskyjs hänge. Behauptet wird, dass Selenskyj das Gemälde von der Mafia bekommen habe. Allerdings ist die gesamte Reportage gefälscht.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red