Waldbrand im Kärntner Lesachtal breitete sich weiter aus

Lesachtal - Der Waldbrand im Kärntner Lesachtal hat sich über Nacht auf 110 Hektar land- und forstwirtschaftliche Fläche ausgebreitet. Das ergab ein Erkundungsflug Samstagfrüh, teilte das Bezirksfeuerwehrkommando Hermagor mit. Die Löscharbeiten werden seit 6.30 Uhr fortgesetzt, der Fokus des Einsatzes lag weiterhin auf der Eindämmung der Ausbreitung. Im Einsatz standen sechs Hubschrauber, 33 Feuerwehren mit 250 Einsatzkräften, davon 23 Feuerwehr-Flughelfer.

Irans Außenminister beginnt Krisendiplomatie in Pakistan

Washington - Der iranische Außenminister Abbas Araqchi hat in Pakistan Gespräche für eine Beilegung des Konflikts mit den USA aufgenommen. Laut Angaben des Staatssenders Irib traf sich Araqchi in Islamabad mit dem pakistanischen Armeechef, Feldmarschall Asim Munir, der eine Schlüsselrolle in den Vermittlungen spielt. Im weiteren Verlauf werden die US-Sondergesandten Steve Witkoff und Jared Kushner ebenfalls zu Gesprächen in Pakistan erwartet.

Mann in der Steiermark erschoss Frau und sich selbst

Heimschuh - Ein 36 Jahre alter Mann soll in der Nacht auf Samstag in einem Einfamilienhaus in der Gemeinde Heimschuh im Bezirk Leibnitz in der Steiermark seine Ehefrau (35) im Streit erschossen haben. Laut Polizei tötete er danach sich selbst. Der 36-Jährige besaß legal zwei Gewehre, eines davon wurde zur Tatwaffe. Das Ehepaar hatte zwei Kinder, die nicht zu Hause waren. Laut Ermittlern kommt ein Trennungswunsch der Frau als mögliches Motiv und Grund für den Streit bzw. die Tat infrage.

Mindestens fünf Tote bei russischen Angriffen in der Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Bukarest - Ein massiver russischer Luftangriff hat in der Nacht auf Samstag in ukrainischen Städten Tote, Verletzte und schwere Schäden verursacht. Neben Drohnen und ballistischen Raketen kamen laut ukrainischer Flugabwehr auch Marschflugkörper zum Einsatz. In fast allen Landesteilen wurde Luftalarm ausgelöst und die Bevölkerung aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen. Das ukrainische Außenministerium sprach am Samstag früh von mindestens fünf Toten und mehr als 30 Verletzten.

Landesparteitag der Wiener SPÖ

Wien - In der Messe Wien hat am Samstag der Landesparteitag der Wiener SPÖ begonnen. Auf dem Programm steht unter anderem die Wiederwahl des Landesparteivorsitzenden, Bürgermeister Michael Ludwig. Weitere Kandidaten für den Parteivorsitz gibt es nicht, jedoch werden Änderungen in der Stellvertreter-Riege fixiert. Auch eine Rede von Bundesparteichef und Vizekanzler Andreas Babler steht auf der Tagesordnung.

Sechs Tote bei Luftangriffen im Südlibanon trotz Waffenruhe

Beirut - Trotz der Verlängerung der Feuerpause sind bei israelischen Angriffen im Libanon am Freitag nach libanesischen Angaben sechs Menschen getötet worden. Zwei weitere Menschen seien bei israelischen Luftangriffen im Südlibanon verletzt worden, teilte das Gesundheitsministerium in Beirut mit. Die israelische Armee hatte zuvor erklärt, sie habe sechs Hisbollah-Kämpfer bei einem Feuergefecht im südlibanesischen Dorf Bint Jbeil getötet.

Brunner fordert mehr Tempo trotz Rückführungshochs

Berlin - Trotz einer gestiegenen Zahl an Abschiebungen aus den EU-Ländern äußert sich EU-Migrationskommissar Magnus Brunner unzufrieden und pocht auf mehr Tempo bei der Verschärfung der EU-Asylpolitik. "Im Jahr 2025 wurden 28 Prozent der ausreisepflichtigen Migranten in der EU zurückgeführt. Das ist der bisher höchste Wert in diesem Jahrzehnt", sagte Brunner der "Welt am Sonntag". Konkret seien das rund 135.000 von mehr als 491.000 ausreisepflichtigen Personen gewesen.

Zwei Tote und schwer verletztes Kind bei Pkw-Unfall in NÖ

Langenlois - Zu einer Pkw-Frontalkollision mit zwei Toten am Freitagnachmittag in Langenlois (Bezirk Krems) hat die Polizei am Samstag weitere Details veröffentlicht. Demnach handelt es sich bei den Toten um die beiden Lenker, einen 85-jährigen Mann aus dem Bezirk Mödling und eine 62-jährige Frau aus dem Bezirk Horn. Auch ein Hund im Wagen des 85-Jährigen starb. Die fünfjährige Enkeltochter der 62-Jährigen wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red