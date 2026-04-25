Irans Außenminister beginnt Krisendiplomatie in Pakistan

Washington - Der iranische Außenminister Abbas Araqchi hat in Pakistan Gespräche für eine Beilegung des Konflikts mit den USA aufgenommen. Laut Angaben des Staatssenders Irib traf sich Araqchi in Islamabad mit dem pakistanischen Armeechef, Feldmarschall Asim Munir, der eine Schlüsselrolle in den Vermittlungen spielt. Im weiteren Verlauf werden die US-Sondergesandten Steve Witkoff und Jared Kushner ebenfalls zu Gesprächen in Pakistan erwartet.

Waldbrand im Kärntner Lesachtal breitete sich weiter aus

Lesachtal - Der Waldbrand im Kärntner Lesachtal hat sich über Nacht auf 110 Hektar land- und forstwirtschaftliche Fläche ausgebreitet. Das ergab ein Erkundungsflug Samstagfrüh, teilte das Bezirksfeuerwehrkommando Hermagor mit. Die Löscharbeiten werden seit 6.30 Uhr fortgesetzt, der Fokus des Einsatzes lag weiterhin auf der Eindämmung der Ausbreitung. Im Einsatz standen sechs Hubschrauber, 33 Feuerwehren mit 250 Einsatzkräften, davon 23 Feuerwehr-Flughelfer.

Mair mit 63 Prozent grüner Spitzenkandidat bei Tirol-Wahl

Schwaz/Innsbruck - Die grüne Basis hat entschieden: Der Spitzenkandidat bei der Landtagswahl 2027 heißt Gebi Mair, der gleichzeitig auch als Landessprecher bestätigt wurde. 63 Prozent von 341 Mitgliedern, die an einer Online-Abstimmung teilgenommen hatten, votierten für den 42-jährigen Klubchef, 37 Prozent für Ex-Nationalrat Hermann Weratschnig. Das Ergebnis wurde bei der Landesversammlung in Schwaz verkündet. Für Mair war es das "beste Ergebnis, das ich je als Spitzenkandidat gehabt habe".

Babler würdigt Ludwig bei Wiener Parteitag

Wien - In der Messe Wien hat die Wiener SPÖ am Samstag ihren 78. Landesparteitag abgehalten. Auf dem Programm steht unter anderem die Wiederwahl des Landesparteivorsitzenden, Bürgermeister Michael Ludwig. Auch eine Rede von Bundesparteichef und Vizekanzler Andreas Babler stand auf der Tagesordnung. Er würdigte Wien - und die SPÖ-Arbeit in der Bundesregierung. Ludwig erinnerte unter anderem an die Wien-Wahl vor einem Jahr.

Mindestens fünf Tote bei russischen Angriffen in der Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Bukarest - Ein massiver russischer Luftangriff hat in der Nacht auf Samstag in ukrainischen Städten Tote, Verletzte und schwere Schäden verursacht. Neben Drohnen und ballistischen Raketen kamen laut ukrainischer Flugabwehr auch Marschflugkörper zum Einsatz. In fast allen Landesteilen wurde Luftalarm ausgelöst und die Bevölkerung aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen. Das ukrainische Außenministerium sprach am Samstag früh von mindestens fünf Toten und mehr als 30 Verletzten.

Mann in der Steiermark erschoss Frau und sich selbst

Heimschuh - Ein 36 Jahre alter Mann soll in der Nacht auf Samstag in einem Einfamilienhaus in der Gemeinde Heimschuh im Bezirk Leibnitz in der Steiermark seine Ehefrau (35) im Streit erschossen haben. Laut Polizei tötete er danach sich selbst. Der 36-Jährige besaß legal zwei Gewehre, eines davon wurde zur Tatwaffe. Das Ehepaar hatte zwei Kinder, die nicht zu Hause waren. Laut Ermittlern kommt ein Trennungswunsch der Frau als mögliches Motiv und Grund für den Streit bzw. die Tat infrage.

Sechs Tote bei Luftangriffen im Südlibanon trotz Waffenruhe

Beirut - Trotz der Verlängerung der Feuerpause sind bei israelischen Angriffen im Libanon am Freitag nach libanesischen Angaben sechs Menschen getötet worden. Zwei weitere Menschen seien bei israelischen Luftangriffen im Südlibanon verletzt worden, teilte das Gesundheitsministerium in Beirut mit. Die israelische Armee hatte zuvor erklärt, sie habe sechs Hisbollah-Kämpfer bei einem Feuergefecht im südlibanesischen Dorf Bint Jbeil getötet.

Brunner fordert mehr Tempo trotz Rückführungshochs

Berlin - Trotz einer gestiegenen Zahl an Abschiebungen aus den EU-Ländern äußert sich EU-Migrationskommissar Magnus Brunner unzufrieden und pocht auf mehr Tempo bei der Verschärfung der EU-Asylpolitik. "Im Jahr 2025 wurden 28 Prozent der ausreisepflichtigen Migranten in der EU zurückgeführt. Das ist der bisher höchste Wert in diesem Jahrzehnt", sagte Brunner der "Welt am Sonntag". Konkret seien das rund 135.000 von mehr als 491.000 ausreisepflichtigen Personen gewesen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red