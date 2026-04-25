Irans Außenminister beginnt Krisendiplomatie in Pakistan

Washington - Der iranische Außenminister Abbas Araqchi hat in Pakistan Gespräche für eine Beilegung des Konflikts mit den USA aufgenommen. Laut Angaben des Staatssenders IRIB traf sich Araqchi in Islamabad mit dem pakistanischen Armeechef, Feldmarschall Asim Munir, der eine Schlüsselrolle in den Vermittlungen spielt. Araqchi übergab Insidern zufolge Pakistan die Forderungen der Teheraner Führung. Später sprach Araqchi auch mit dem pakistanischen Ministerpräsidenten Shebaz Sharif.

Waldbrand im Lesachtal: Ausbreitung vorerst gestoppt

Lesachtal - Der Waldbrand im Kärntner Lesachtal hat sich in der Nacht auf Samstag auf 110 Hektar land- und forstwirtschaftliche Fläche ausgebreitet. Am Vormittag gelang es jedoch, ein weiteres Ausbreiten der Flammen zu verhindern, was die Feuerwehren "hoffnungsvoll" stimmte. Im Einsatz standen sieben Hubschrauber und 33 Feuerwehren aus Kärnten und Osttirol mit 250 Einsatzkräften, davon 23 Feuerwehr-Flughelfer.

Frau in Osttirol mit Messer lebensgefährlich verletzt

Lienz - Ein gesundheitlich beeinträchtigter 34-Jähriger hat offenbar Freitagmittag in seiner Wohnung im Osttiroler Lienz mit einem Messer mehrmals auf den Oberkörper seiner 52-jährigen Betreuerin eingestochen und diese lebensgefährlich verletzt. Eine aufgrund der Hilferufe des Opfers herbeigeeilte Zeugin konnte dem Mann das Messer aus der Hand schlagen und die Rettungskette in Gang setzen. Die 52-Jährige wurde im Krankenhaus Lienz notoperiert und war mittlerweile außer Lebensgefahr.

Sieben Tote bei russischem Großangriff auf die Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Bukarest - Bei einem schweren russischen Luftangriff auf die Ukraine mit mehr als 600 Drohnen und Raketen sind sieben Menschen getötet und Dutzende weitere Menschen verletzt worden. Hauptziel war den ukrainischen Behörden zufolge die Großstadt Dnipro im Südosten des Landes. Dort wurde in der Nacht auf Samstag ein mehrstöckiges Wohnhaus getroffen, das teilweise einstürzte.

Babler würdigt Ludwig bei Wiener Parteitag

Wien - In der Messe Wien hat die Wiener SPÖ am Samstag ihren 78. Landesparteitag abgehalten. Auf dem Programm steht unter anderem die Wiederwahl des Landesparteivorsitzenden, Bürgermeister Michael Ludwig. Auch eine Rede von Bundesparteichef und Vizekanzler Andreas Babler stand auf der Tagesordnung. Er würdigte Wien - und die SPÖ-Arbeit in der Bundesregierung. Ludwig erinnerte unter anderem an die Wien-Wahl vor einem Jahr.

Mair mit 63 Prozent grüner Spitzenkandidat bei Tirol-Wahl

Schwaz/Innsbruck - Die grüne Basis hat entschieden: Der Spitzenkandidat bei der Landtagswahl 2027 heißt Gebi Mair, der gleichzeitig auch als Landessprecher bestätigt wurde. 63 Prozent von 341 Mitgliedern, die an einer Online-Abstimmung teilgenommen hatten, votierten für den 42-jährigen Klubchef, 37 Prozent für Ex-Nationalrat Hermann Weratschnig. Das Ergebnis wurde bei der Landesversammlung in Schwaz verkündet. Für Mair war es das "beste Ergebnis, das ich je als Spitzenkandidat gehabt habe".

Mann in der Steiermark erschoss Frau und sich selbst

Heimschuh - Ein 36 Jahre alter Mann soll in der Nacht auf Samstag in einem Einfamilienhaus in der Gemeinde Heimschuh im Bezirk Leibnitz in der Steiermark seine Ehefrau (35) im Streit erschossen haben. Laut Polizei tötete er danach sich selbst. Der 36-Jährige besaß legal zwei Gewehre, eines davon wurde zur Tatwaffe. Das Ehepaar hatte zwei Kinder, die nicht zu Hause waren. Laut Ermittlern kommt ein Trennungswunsch der Frau als mögliches Motiv und Grund für den Streit bzw. die Tat infrage.

Wahlen in Palästinensischen Gebieten erstmals seit Gazakrieg

Ramallah - Erstmals seit dem Gazakrieg haben die Menschen im Westjordanland und in einem zentralen Teil des Gazastreifens in Kommunalwahlen ihre Bürgermeister und Gemeinderäte neu bestimmt. Die Wahlbeteiligung war zunächst niedrig: Samstagmittag hatte laut Wahlkommission knapp jeder vierte Berechtigte seine Stimme abgegeben. Im von Israel besetzten Westjordanland waren fast 1,5 Millionen Menschen zur Stimmabgabe aufgerufen, wie die zentrale Wahlkommission in Ramallah mitteilte.

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red