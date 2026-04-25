Trump schickt Witkoff und Kushner nicht nach Pakistan

Islamabad - Im Ringen um ein Ende des Iran-Kriegs gibt es erneut einen Rückschlag. US-Präsident Donald Trump sagte Medienberichten zufolge die Reise seines Sondergesandten Steve Witkoff und seines Schwiegersohns, Jared Kushner, nach Pakistan zunächst ab. Er habe seiner Delegation gesagt, sie sollten nicht fliegen, zitierte der US-Sender Fox News Trump. "Axios"-Reporter Barak Ravid schrieb auf X ebenfalls, Trump habe ihn in einem Telefoninterview über die Absage der Reise informiert.

Ludwig mit 92,3 Prozent als Wiener SPÖ-Chef bestätigt

Wien - Der Landesparteivorsitzende der Wiener SPÖ, Bürgermeister Michael Ludwig, ist am Samstag mit 92,3 Prozent wiedergewählt worden. Insgesamt gaben 913 Delegierte beim Landesparteitag in der Messe Wien einen gültigen Stimmzettel ab. Ludwig ist seit 2018 Chef der Wiener Roten.

Waldbrand im Lesachtal: Ausbreitung vorerst gestoppt

Lesachtal - Der Waldbrand im Kärntner Lesachtal hat sich in der Nacht auf Samstag auf 110 Hektar land- und forstwirtschaftliche Fläche ausgebreitet. Untertags gelang es jedoch, ein weiteres Ausbreiten der Flammen zu verhindern, was die Feuerwehren "hoffnungsvoll" stimmte. Im Einsatz standen sieben Hubschrauber und 33 Feuerwehren aus Kärnten und Osttirol mit 250 Einsatzkräften, darunter 23 Feuerwehr-Flughelfer.

Sieben Tote bei russischem Großangriff auf die Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Bukarest - Bei einem schweren russischen Luftangriff auf die Ukraine mit mehr als 600 Drohnen und Raketen sind sieben Menschen getötet und Dutzende weitere Menschen verletzt worden. Hauptziel war den ukrainischen Behörden zufolge die Großstadt Dnipro im Südosten des Landes. Dort wurde in der Nacht auf Samstag ein mehrstöckiges Wohnhaus getroffen, das teilweise einstürzte.

Erneut Tote nach israelischen Angriffen im Libanon

Beirut - Im Libanon hat es libanesischen Angaben zufolge trotz Waffenruhe wieder einen tödlichen israelischen Angriff gegeben. Vier Menschen seien am Samstag in einem Ort nahe der Grenze zu Israel getötet worden, teilte das libanesische Gesundheitsministerium mit. Laut Israels Armee handelte es sich dabei um Mitglieder der vom Iran unterstützten Hisbollah-Miliz. Drei seien in einem Fahrzeug beladen mit Waffen gefahren. Ein Vierter sei auf einem Motorrad unterwegs gewesen, hieß es.

Frau in Osttirol mit Messer lebensgefährlich verletzt

Lienz - Ein psychisch beeinträchtigter 34-Jähriger hat offenbar am späten Freitagvormittag in seiner Wohnung im Osttiroler Lienz mit einem Küchenmesser mehrmals auf den Oberkörper seiner 52-jährigen Betreuerin eingestochen und diese lebensgefährlich verletzt. Eine aufgrund der Hilferufe der Frau herbeigeeilte Nachbarin schlug dem Mann das Messer aus der Hand und setzte die Rettungskette in Gang. Die 52-Jährige wurde im Spital notoperiert und war mittlerweile außer Lebensgefahr.

Wahlen in Palästinensischen Gebieten erstmals seit Gazakrieg

Ramallah - Erstmals seit dem Gazakrieg haben die Menschen im Westjordanland und in einem zentralen Teil des Gazastreifens in Kommunalwahlen ihre Bürgermeister und Gemeinderäte neu bestimmt. Die Wahlbeteiligung war zunächst niedrig: Samstagmittag hatte laut Wahlkommission knapp jeder vierte Berechtigte seine Stimme abgegeben. Im von Israel besetzten Westjordanland waren fast 1,5 Millionen Menschen zur Stimmabgabe aufgerufen, wie die zentrale Wahlkommission in Ramallah mitteilte.

Gestrandeter Buckelwal: Rettungskonzept wird geduldet

Wismar - In eine Art stählernes Aquarium gesperrt, soll der vor der Ostsee-Insel Poel gestrandete Buckelwal bis in die Nordsee oder gar bis in den Atlantik geschleppt werden. Dieses neue Konzept der privaten Initiative für einen Transport des Tiers hat nun das Go, wie der Umweltminister Till Backhaus (SPD) des ostdeutschen Bundeslands Mecklenburg-Vorpommern am Samstag sagte. Das Konzept werde geduldet - die Verantwortung liege weiterhin bei der Initiative.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red