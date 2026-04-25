Reise der US-Delegation nach Pakistan abgesagt

Islamabad - Im Ringen um ein Ende des Iran-Kriegs gibt es erneut einen Rückschlag. US-Präsident Donald Trump sagte die Reise seines Sondergesandten Steve Witkoff und seines Schwiegersohns, Jared Kushner, nach Pakistan ab. "Zu viel Zeitverschwendung durch das Reisen, zu viel Arbeit!", schrieb Trump auf Truth Social. Pakistan vermittelt in dem Konflikt zwischen dem Iran und den USA. Islamabad versucht, eine zweite Verhandlungsrunde zwischen den Konfliktparteien zustande zu bringen.

Ludwig mit 92,3 Prozent als Wiener SPÖ-Chef bestätigt

Wien - Der Landesparteivorsitzende der Wiener SPÖ, Bürgermeister Michael Ludwig, ist am Samstag mit 92,3 Prozent wiedergewählt worden. Insgesamt gaben 913 Delegierte beim Landesparteitag in der Messe Wien einen gültigen Stimmzettel ab. Ludwig ist seit 2018 Chef der Wiener Roten.

Waldbrand im Lesachtal: Ausbreitung vorerst gestoppt

Lesachtal - Der Waldbrand im Kärntner Lesachtal hat sich in der Nacht auf Samstag auf 110 Hektar land- und forstwirtschaftliche Fläche ausgebreitet. Untertags gelang es jedoch, ein weiteres Ausbreiten der Flammen zu verhindern, was die Feuerwehren "hoffnungsvoll" stimmte. Im Einsatz standen sieben Hubschrauber und 33 Feuerwehren aus Kärnten und Osttirol mit 250 Einsatzkräften, darunter 23 Feuerwehr-Flughelfer.

Atomkatastrophe von Tschernobyl jährt sich zum 40. Mal

Tschernobyl - In der Ukraine wird am Sonntag der verheerenden Explosion im Atomkraftwerk Tschernobyl in der damaligen Sowjetunion vor 40 Jahren gedacht. Auf dem Kraftwerksgelände in der Nordukraine ist eine Zeremonie der Staatsführung mit Präsident Wolodymyr Selenskyj geplant. Wegen des seit 2022 laufenden russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine und der nahen Grenze zu Russlands Verbündetem Belarus gelten dabei strenge Sicherheitsvorkehrungen.

Netanyahu ordnet neue Angriffe auf Hisbollah im Libanon an

Beirut - Nachdem die israelische Armee der libanesischen Hisbollah-Miliz mehrere Verstöße gegen die geltende Waffenruhe vorgeworfen hat, hat der israelische Regierungschef Benjamin Netanyahu neue Angriffe auf die Hisbollah angeordnet. Der Ministerpräsident habe der Armee Anweisung erteilt, "Hisbollah-Ziele im Libanon mit Nachdruck anzugreifen", erklärte sein Büro Samstagabend. Israel hatte zuvor gemeldet, Hisbollah-Kämpfer hätten Soldaten in der Region Kantara mit Drohnen angegriffen.

Orb�n verzichtet auf Mandat in Ungarns Parlament

Budapest - Eine Epoche geht zu Ende: Ungarns scheidender rechtsnationaler Premier Viktor Orb�n hat am Samstag nach der Sitzung des Vorstandes seiner Fidesz-Partei auf Facebook angekündigt, sein Parlamentsmandat zurückzulegen. Diese Aussage erfolgte nach Orb�ns schwerer Niederlage bei den Parlamentswahlen am 12. April, die sein Herausforderer P�ter Magyar von der TISZA-Partei mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit für sich entschieden hatte.

Gestrandeter Buckelwal: Rettungskonzept wird geduldet

Wismar - In eine Art stählernes Aquarium gesperrt, soll der vor der Ostsee-Insel Poel gestrandete Buckelwal bis in die Nordsee oder gar bis in den Atlantik geschleppt werden. Dieses neue Konzept der privaten Initiative für einen Transport des Tiers hat nun das Go, wie der Umweltminister Till Backhaus (SPD) des ostdeutschen Bundeslands Mecklenburg-Vorpommern am Samstag sagte. Das Konzept werde geduldet - die Verantwortung liege weiterhin bei der Initiative.

Wenig Andrang bei Kommunalwahlen in Palästinensergebieten

Ramallah - Erstmals seit dem Gazakrieg haben die Palästinenser im Westjordanland und in einem Teil des Gazastreifens ihre Bürgermeister und Gemeinderäte neu bestimmt. Die Kommunalwahlen am Samstag waren von einer niedrigen Wahlbeteiligung geprägt: Im Westjordanland lag sie zwei Stunden vor Schließung der Wahllokale nach Angaben der Wahlkommission bei 40,6 Prozent, im Gebiet Deir el-Balah im Gazastreifen lag sie bei Schließung der Wahllokale nur bei 21,2 Prozent.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red