Trump sieht vereitelten Anschlag auf ihn

Washington - US-Präsident Donald Trump ist eigenen Angaben zufolge neuerlich einem Anschlag auf sein Leben entkommen. "Das nehme ich an", sagte Trump am Samstagabend (Ortszeit) im Weißen Haus auf die Frage, ob er die Zielscheibe des beim Dinner der White-House-Korrespondenten überwältigten Schützen gewesen sei. Der Mann habe mehrere Waffen gehabt und wollte töten, erklärte Trump. Allerdings sei aber sehr weit von ihm entfernt gewesen, fügte der Präsident hinzu.

Reise der US-Delegation nach Pakistan abgesagt

Islamabad - Im Ringen um ein Ende des Iran-Kriegs gibt es erneut einen Rückschlag. US-Präsident Donald Trump sagte die Reise seines Sondergesandten Steve Witkoff und seines Schwiegersohns, Jared Kushner, nach Pakistan ab. "Zu viel Zeitverschwendung durch das Reisen, zu viel Arbeit!", schrieb Trump auf Truth Social. Pakistan vermittelt in dem Konflikt zwischen dem Iran und den USA. Islamabad versucht, eine zweite Verhandlungsrunde zwischen den Konfliktparteien zustande zu bringen.

Ludwig mit 92,3 Prozent als Wiener SPÖ-Chef bestätigt

Wien - Der Landesparteivorsitzende der Wiener SPÖ, Bürgermeister Michael Ludwig, ist am Samstag mit 92,3 Prozent wiedergewählt worden. Insgesamt gaben 913 Delegierte beim Landesparteitag in der Messe Wien einen gültigen Stimmzettel ab. Ludwig ist seit 2018 Chef der Wiener Roten.

Mehrere Tote bei Bombenanschlag in Kolumbien

Bogota - Gut einen Monat vor der Präsidentenwahl in Kolumbien sind bei einem Bombenanschlag Behördenangaben zufolge mindestens 14 Zivilisten getötet worden. "Es gibt keine Worte, die ausreichen, um den Schmerz zu beschreiben, den wir heute empfinden", teilte der Gouverneur von Cauca, Octavio Guzm�n, über die Plattform X mit. Präsident Gustavo Petro machte "Terroristen, Faschisten und Drogenschmuggler" für die Gewalttat rund einen Monat vor der Präsidentschaftswahl verantwortlich.

Sozialhilfe: FPÖ für Strenge, aber nicht bei allen

Wien - Die FPÖ sieht die Bundesregierung bei der geplanten Reform der Sozialhilfe säumig. "Ich traue es dieser Bundesregierung nicht zu, dass sie sich da einigt", sagte Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch im Interview mit der APA. Einmal mehr strich sie den restriktiven FPÖ-Zugang vor allem für Zuwanderer hervor, betonte aber, Verschärfungen sollten nicht dazu führen, dass alle Bezieher um Leistungen umfallen - etwa Menschen mit Behinderungen oder jene mit Betreuungspflichten.

3.600 Flüchtlinge verließen Österreich heuer wieder

Wien - Fast 1.900 Personen haben Österreich in den ersten drei Monaten des Jahres 2026 verlassen müssen. Die größte Gruppe davon waren Osteuropäer. Weitere 1.700 gingen freiwillig. Dazu wurde in knapp 1.100 Fällen ein Schutztitel, also entweder Asyl oder subsidiärer Schutz aberkannt. Im so genannten Dublin-Verfahren wurden weniger Flüchtlinge in Österreich aufgenommen als in andere europäische Staaten überstellt.

Hochrisiko-Drogenkonsum von Tirols Jugendlichen angestiegen

Innsbruck - Die Situation von Jugendlichen in Tirol, die einen hochriskanten Drogenkonsum betreiben, hat sich in den vergangenen Jahren zugespitzt. Experten beobachten seit 2018 einen enormen Anstieg von Minderjährigen, die allerlei Substanzen konsumieren und auch intravenös spritzen. Der Innsbrucker Oberarzt für Kinder- und Jugendheilkunde, Klaus Kapelari, sprach gegenüber der APA von einer Verdoppelung der Aufnahmen auf der Intensivstation im Jahr 2022. Hauptbetroffen sind Mädchen.

Tierschützer für Tötung des Buckelwals

Wismar - Kurz vor Beginn einer großen Rettungsaktion haben sich Tierschützer für die Tötung des vor der deutschen Ostsee-Insel Poel gestrandeten Buckelwals ausgesprochen. Aktuell die einzig vertretbare Maßnahme sei, den Wal durch Euthanasie zu erlösen, erklärte die Whale and Dolphin Conservation. "Die Durchführung erfordert jedoch spezielle fachliche Expertise sowie Erfahrung mit der Euthanasie großer Wale und ist mit Risiken für die beteiligten Einsatzkräfte verbunden."

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red