Schüsse bei Presse-Gala mit Trump in Washington

Washington - Nach Schüssen bei einer Presse-Gala in Washington sind US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania in Sicherheit gebracht worden. Der mutmaßliche Schütze wurde überwältigt und verhaftet. Laut der Polizei handelt es sich um einen Mann Anfang 30 aus Los Angeles. Er sei mit einem Gewehr, einer Pistole und mehreren Messern bewaffnet gewesen. Er habe am Samstagabend (US-Ortszeit) an der Einlasskontrolle zu dem Fest das Feuer auf Agenten des Secret Service eröffnet.

Leichte Entspannung bei Waldbrand im Kärntner Lesachtal

Lesachtal - Der Waldbrand im Kärntner Lesachtal hat sich in der Nacht auf Sonntag nicht weiter ausgebreitet. Die Lage habe sich etwas entspannt, teilte das Bezirksfeuerwehrkommando Hermagor am vierten Tag des Brandes mit. Die Löschmannschaften wurden auf 360 Feuerwehrleute von 36 Feuerwehren aufgestockt. An Ort und Stelle sind auch 60 Kräfte des Katastrophenhilfsdienstes aus dem Bezirk Spittal an der Drau. Unterstützt wurde der Löscheinsatz von sieben Hubschraubern.

Neue Angriffe von Israel und Hisbollah trotz Waffenruhe

Beirut/Jerusalem - Israel und die vom Iran unterstützte Hisbollah im Libanon greifen einander trotz der geltenden Waffenruhe weiter gegenseitig an. Bei den jüngsten Angriffen seien am Samstag im südlichen Libanon 7 Menschen getötet und 24 weitere verletzt worden, teilte das Gesundheitsministerium in Beirut am Sonntag mit. Die Hisbollah stellte fest, ihre Kämpfer hätten Sonntag früh im Südlibanon unter anderem israelische Soldaten angegriffen. Dabei habe es mehrere Tote gegeben.

Selenskyj fordert Ende von Moskaus "nuklearem Terrorismus"

Tschernobyl - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat zum 40. Jahrestag der Atomkatastrophe von Tschernobyl eine Beendigung des russischen "nuklearen Terrorismus" gefordert. Mit seinem Krieg gegen die Ukraine und Drohnenangriffen bringe Russland die Welt erneut an den Rand einer Katastrophe, teilte Selenskyj am Sonntag in einem Telegram-Kanal mit. Voriges Jahr wurde die Sicherheitshülle aus Stahl über dem Unglücksreaktor 4 des am 26. April 1986 havarierten Kraftwerks beschädigt.

Tote bei gegenseitigen Angriffen Russlands und der Ukraine

Sewastopol - Bei russischen Drohnenangriffen in der Ukraine sind in der Nacht auf Sonntag nach Militärangaben mindestens drei Menschen getötet worden. Zwei Tote gab es demnach bei einem Angriff in der Region Sumy im Nordosten der Ukraine. Ein weiterer Mensch wurde bei einem Angriff im ostukrainischen Dnipro getötet. Bei ukrainischen Drohnenangriffen in Sewastopol auf der von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim wurde indes laut Behörden mindestens ein Mensch getötet.

Wind befeuert Waldbrand nördlich von Graz

Eisbach-Rein - Der Waldbrand nördlich von Graz bei Eisbach-Rein (Bezirk Graz-Umgebung) hat sich in der Nacht auf Sonntag von rund sieben Hektar Fläche am Abend aufgrund des starken Windes auf 40 bis 50 Hektar ausgebreitet. Am Sonntag standen mehr als 350 Feuerwehrleute im Einsatz. Sie wurden von fünf Hubschraubern unterstützt.

Wohnhaus im Weinviertel bei Brand zerstört

Angern - Ein Wohnhaus in Mannersdorf an der March in Niederösterreich (Gemeinde Angern, Bezirk Gänserndorf) ist Samstagabend bei einem Großbrand zerstört worden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte kurz vor 20.00 Uhr stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Sieben Feuerwehren mit 90 Mitgliedern und 16 Fahrzeugen kämpften gegen die meterhohen Flammen und beseitigten bis in die frühen Morgenstunden Glutnester, berichtete die Feuerwehr Angern. Verletzt wurde niemand.

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red