Schüsse bei Presse-Gala mit Trump in Washington

Washington - Nach Schüssen bei einer Presse-Gala in Washington sind US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania in Sicherheit gebracht worden. Der mutmaßliche Schütze wurde überwältigt und verhaftet. Laut der Polizei handelt es sich um einen Mann Anfang 30 aus Los Angeles. Er sei mit einem Gewehr, einer Pistole und mehreren Messern bewaffnet gewesen. Er habe am Samstagabend (US-Ortszeit) an der Einlasskontrolle zu dem Fest das Feuer auf Agenten des Secret Service eröffnet.

Regierung im Visier des Schützen bei Trump-Presse-Gala

Washington - Der von Sicherheitskräften überwältigte Schütze bei einer Presse-Gala mit US-Präsident Donald Trump in Washington hatte es laut Justizministerium auf Regierungsvertreter abgesehen. US-Justizminister Todd Blanche erklärte am Sonntag, er gehe davon aus, dass der Schütze gezielt "Leute, die in der Regierung arbeiten", darunter vermutlich auch Trump, ins Visier genommen habe. Der Verdächtige sei wahrscheinlich mit dem Zug von Los Angeles über Chicago in die US-Hauptstadt gereist.

Leichte Entspannung bei Waldbrand im Kärntner Lesachtal

Lesachtal - Der Waldbrand im Kärntner Lesachtal hat sich in der Nacht auf Sonntag nicht weiter ausgebreitet. Die Lage habe sich etwas entspannt, teilte das Bezirksfeuerwehrkommando Hermagor am vierten Tag des Brandes mit. Die Löschmannschaften wurden auf 360 Feuerwehrleute von 36 Feuerwehren aufgestockt. An Ort und Stelle sind auch 60 Kräfte des Katastrophenhilfsdienstes aus dem Bezirk Spittal an der Drau. Unterstützt wurde der Löscheinsatz von sieben Hubschraubern.

Kenianer Sawe in London-Marathon als Erster unter 2 Stunden

London - Der Kenianer Sabastian Sawe ist in London als erster Mensch in einem offiziellen Wettkampf einen Marathon unter zwei Stunden gelaufen. Der 31-Jährige gewann am Sonntag bei dem prestigeträchtigen Rennen in 1:59:30 Stunden und war damit 1:05 Minuten schneller als der bisherige Weltrekord seines Landsmanns Kelvin Kiptum, aufgestellt 2023 in Chicago. Am 12. Oktober 2019 war der Kenianer Eliud Kipchoge im Wiener Prater unter Laborbedingungen nach 1:59:40 Stunden ins Ziel gekommen.

Weltweit mehr als 74 Millionen Autos mit Elektroantrieb

Stuttgart - Der weltweite Bestand an Autos mit Elektroantrieb ist 2025 so schnell gestiegen wie noch nie. Ende 2025 befanden sich mehr als 74 Millionen reine Stromer, Plug-in-Hybride und Autos mit Range-Extender auf den Straßen, wie das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung (ZSW) ermittelt hat. Das sind 19 Millionen mehr als ein Jahr zuvor. Den bisherigen Rekordanstieg hatte es im Jahr 2023 und mit einem Plus von 14 Millionen gegeben.

Jihadisten und Tuareg-Rebellen in Mali greifen Armee an

Bamako - In Mali haben Jihadisten und Tuareg-Rebellen am Wochenende landesweite Angriffe auf die herrschenden Militärs ausgeführt. Bei einem Angriff nahe der Hauptstadt Bamako wurde Verteidigungsminister Sadio Camara getötet, wie von seiner Familie verlautete. Die Tuareg-Rebellengruppe FLA erklärte, die Stadt Kidal im Norden Malis eingenommen zu haben. Die Kämpfe dauerten am Sonntag an.

Selenskyj fordert Ende von Moskaus "nuklearem Terrorismus"

Tschernobyl - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat zum 40. Jahrestag der Atomkatastrophe von Tschernobyl eine Beendigung des russischen "nuklearen Terrorismus" gefordert. Mit seinem Angriffskrieg und Drohnenangriffen bringe Russland die Welt erneut an den Rand einer Katastrophe, teilte Selenskyj am Sonntag auf seinem Telegram-Kanal mit. Voriges Jahr wurde die Sicherheitshülle aus Stahl über dem Unglücksreaktor 4 des am 26. April 1986 havarierten Kraftwerks beschädigt.

Hochrisiko-Drogenkonsum von Tirols Jugendlichen angestiegen

Innsbruck - Die Situation von Jugendlichen in Tirol, die einen hochriskanten Drogenkonsum betreiben, hat sich in den vergangenen Jahren zugespitzt. Experten beobachten seit 2018 einen enormen Anstieg von Minderjährigen, die allerlei Substanzen konsumieren und auch intravenös spritzen. Der Innsbrucker Oberarzt für Kinder- und Jugendheilkunde, Klaus Kapelari, sprach gegenüber der APA von einer Verdoppelung der Aufnahmen auf der Intensivstation im Jahr 2022. Hauptbetroffen sind Mädchen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red