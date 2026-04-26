Große Brandherde im Kärntner Lesachtal gelöscht

Lesachtal - Die Lage beim 110 Hektar großen Waldbrand im Kärntner Lesachtal hat sich am Sonntag entspannt. Die größeren Brandherde wurden alle gelöscht, nun stand für die rund 360 Feuerwehrleute der Kampf gegen Glutnester unter der Erde im Fokus. Unterstützt wurden sie weiterhin von sieben Hubschraubern der Polizei und des Bundesheers. Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) besuchte am Sonntag den Einsatzort und dankte den Löschmannschaften.

Schütze von Washington laut Trump "gestört"

Washington - Der mutmaßliche Attentäter beim Korrespondenten-Dinner mit Donald Trump in Washington ist nach Angaben des US-Präsidenten "gestört" und hat in der Vergangenheit ein antichristliches Manifest verfasst. "Der Typ ist krank", sagte Trump am Sonntag Fox News. "Wenn man sein Manifest liest, merkt man, dass er Christen hasst." Auch Verwandte des Mannes hätten sich "darüber beschwert", sagte Trump weiter. "Sie haben sogar die Polizei eingeschaltet. Er war ein sehr gestörter Mensch."

Irans Außenminister Araqchi erneut in Pakistan eingetroffen

Islamabad - Einen Tag nach seiner Abreise aus Islamabad ist der iranische Außenminister Abbas Araqchi laut Staatsmedien in die Hauptstadt Pakistans zurückgekehrt, das in den Bemühungen um ein Ende des Iran-Kriegs vermittelt. Laut der staatlichen iranischen Nachrichtenagentur IRNA traf Araqchi Sonntagabend nach einem Kurzbesuch im Oman wieder in Pakistan ein. Der iranische Außenminister war am Samstag nach Gesprächen mit pakistanischen Regierungsvertretern aus Islamabad abgereist.

Jihadisten und Tuareg-Rebellen in Mali greifen Armee an

Bamako - In Mali haben Jihadisten und Tuareg-Rebellen am Wochenende landesweite Angriffe auf die herrschenden Militärs ausgeführt. Bei einem Angriff nahe der Hauptstadt Bamako wurde Verteidigungsminister Sadio Camara getötet, wie von seiner Familie verlautete. Die Tuareg-Rebellengruppe FLA erklärte, die Stadt Kidal im Norden Malis eingenommen zu haben. Die Kämpfe dauerten am Sonntag an.

Wind erschwert Löscheinsatz bei Waldbrand nördlich von Graz

Eisbach-Rein - Beim Löscheinsatz gegen einen 40 bis 50 Hektar großen Waldbrand nördlich von Graz bei Eisbach-Rein (Bezirk Graz-Umgebung) hat starker Wind die Arbeit der Löschmannschaften am Sonntag erschwert. Immer wieder loderten Feuer auf, erklärte Herbert Buchgraber vom Bezirksfeuerwehrkommando gegenüber der APA. Rund 400 Feuerwehrleute standen im Einsatz, unterstützt von fünf Hubschraubern. Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) besuchte den Einsatzort und dankte den Feuerwehrleuten.

Neue Angriffe von Israel und Hisbollah trotz Waffenruhe

Beirut/Jerusalem - Israel und die vom Iran unterstützte Hisbollah im Libanon greifen einander trotz der geltenden Waffenruhe weiter an. Bei den jüngsten Angriffen seien gestern im südlichen Libanon 7 Menschen getötet und 24 weitere verletzt worden, teilte das Gesundheitsministerium in Beirut am Sonntag mit. Die Hisbollah teilte mit, ihre Kämpfer hätten Sonntag früh im Südlibanon israelische Soldaten angegriffen und getötet. Von der israelischen Armee wurde dies aber nicht bestätigt.

Weltweit mehr als 74 Millionen Autos mit Elektroantrieb

Stuttgart - Der weltweite Bestand an Autos mit Elektroantrieb ist 2025 so schnell gestiegen wie noch nie. Ende 2025 befanden sich mehr als 74 Millionen reine Stromer, Plug-in-Hybride und Autos mit Range-Extender auf den Straßen, wie das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung (ZSW) ermittelt hat. Das sind 19 Millionen mehr als ein Jahr zuvor. Den bisherigen Rekordanstieg hatte es im Jahr 2023 und mit einem Plus von 14 Millionen gegeben.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red