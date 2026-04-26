Schütze bei Korrespondenten-Dinner mit Trump vor Gericht

Washington - Der mutmaßliche Schütze während des Korrespondenten-Dinners mit US-Präsident Donald Trump in Washington wird am Montag einem Bundesgericht in der US-Hauptstadt vorgeführt. Nach den ersten Erkenntnissen der Ermittler hatte der Mann ein Attentat auf "Mitglieder der Regierung" verüben wollen, wie der amtierende Justizminister Todd Blanche sagte. Trump selber sagte, nach seinem Eindruck habe der Mann einen Angriff auf ihn verüben wollen.

Charles III. reist zu Staatsbesuch in die USA

Washington - Inmitten heftiger Verstimmungen zwischen London und Washington reist der britische König Charles III. am Montag zu einem Staatsbesuch in die USA. Höhepunkt der mehrtägigen Visite sind ein Gespräch mit Präsident Donald Trump im Weißen Haus und ein Staatsbankett sowie eine Rede des Monarchen vor dem US-Kongress. Wie der Buckingham-Palast Sonntagabend mitteilte, wird der Besuch des britischen Königspaares trotz der Schüsse beim Korrespondentendinner wie geplant stattfinden.

Große Brandherde im Kärntner Lesachtal gelöscht

Lesachtal - Die Lage beim 110 Hektar großen Waldbrand im Kärntner Lesachtal hat sich am Sonntag entspannt. Die größeren Brandherde wurden alle gelöscht, nun stand für die rund 360 Feuerwehrleute der Kampf gegen Glutnester unter der Erde im Fokus. Unterstützt wurden sie weiterhin von sieben Hubschraubern der Polizei und des Bundesheers. Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) besuchte am Sonntag den Einsatzort und dankte den Löschmannschaften.

Iranischer Außenminister Araqchi in Moskau erwartet

Moskau - Der iranische Außenminister Abbas Araqchi wird am Montag zu Gesprächen in Moskau erwartet. Kremlsprecher Dmitri Peskow bestätigte im Gespräch mit den russischen Staatsagenturen, dass sich Präsident Wladimir Putin mit dem iranischen Außenamtschef treffen wolle. Weitere Details nannte er nicht. Kurz zuvor hatte auch das Außenministerium in Moskau den bevorstehenden Besuch Araqchis gemeldet. Moskau und Teheran sind strategische Verbündete.

Bombenanschlag in Kolumbien tötet 19 Zivilisten

Bogota - Gut einen Monat vor der Präsidentenwahl in Kolumbien sind bei einem Bombenanschlag Behördenangaben zufolge mindestens 19 Zivilisten getötet worden. "Dieser niederträchtige und nicht zu rechtfertigende Akt versetzt die Familien in tiefe Trauer", hieß es in einer Mitteilung der Gouverneursbehörde.

Gaza-Hilfsflotte von Sizilien aus in See gestochen

Siracusa (Syrakus) - Dutzende Schiffe der "Global Sumud Flotilla" mit Aktivisten aus zahlreichen Ländern an Bord sind von Sizilien aus Richtung Gazastreifen in See gestochen. Nach einer wetterbedingten Verzögerung seien nun 56 Schiffe von einem Hafen bei Syrakus aufgebrochen, teilte die Organisation mit. Sie sprach von der größten Flottille, die jemals versucht habe, den Gazastreifen zu erreichen. Die propalästinensischen Aktivisten wollen Hilfsgüter in die Konfliktregion bringen.

65-Jähriger mit Motorrad tödlich verunglückt

Liezen/Admont - Ein 65-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Pölten ist Sonntagnachmittag mit seinem Motorrad tödlich verunglückt. Aus bisher unbekannter Ursache war das Motorrad des Mannes, der auf der B 146 aus Richtung Hieflau durch das Gesäuse fuhr, auf die Gegenfahrbahn geraten und gegen eine Leitschiene geprallt. Der Lenker wurde über die Leitschiene geschleudert und kam im Bereich eines Bahndammes zum Liegen. Der Mann erlitt tödliche Verletzungen, hieß es am Sonntag laut Polizei.

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red