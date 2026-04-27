Schütze erscheint für Schüsse bei Trump-Dinner vor Gericht

Washington - Nach den Schüssen während des Korrespondenten-Dinners mit US-Präsident Donald Trump soll der mutmaßliche Angreifer am Montag einem Bundesgericht vorgeführt werden. Er erwarte, dass der 31-Jährige dabei formell beschuldigt werde, sagte US-Justizminister Todd Blanche dem Fernsehsender CBS. Der Mann kooperiere nicht mit den Ermittlern, fügte er hinzu.

Charles III. reist zu Staatsbesuch in die USA

Washington - Inmitten heftiger Verstimmungen zwischen London und Washington reist der britische König Charles III. am Montag zu einem Staatsbesuch in die USA. Höhepunkt der mehrtägigen Visite sind ein Gespräch mit Präsident Donald Trump im Weißen Haus und ein Staatsbankett sowie eine Rede des Monarchen vor dem US-Kongress. Wie der Buckingham-Palast Sonntagabend mitteilte, wird der Besuch des britischen Königspaares trotz der Schüsse beim Korrespondentendinner wie geplant stattfinden.

Zehn Verletzte bei russischem Angriff auf Odessa

Odessa - Bei einem russischen Drohnenangriff auf die südukrainische Stadt Odessa sind in der Nacht auf Montag nach Angaben der Behörden zehn Menschen verletzt worden, darunter zwei Kinder. Die größten Schäden habe es im zentralen Bezirk Prymorskyj gegeben, wo Wohnhäuser, ein Hotel und weitere Einrichtungen getroffen worden seien, teilte der Leiter der örtlichen Militärverwaltung, Serhij Lysak, mit. Er spricht von einer "extrem schwierigen Nacht".

Waldbrand wütet im Nordosten Japans

Tokio - Japans nordöstliche Präfektur Iwate leidet den sechsten Tag in Folge unter sich ausbreitenden Waldbränden. Wie die Nachrichtenagentur Kyodo berichtete, wurde mit Stand Montagfrüh bereits eine Fläche von 1.618 Hektar rund um die Stadt Ōtsuchi vernichtet. Rund 1.200 Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie der Verteidigungsstreitkräfte kämpfen gegen die Flammen. Todesopfer sind bisher nicht bekannt.

96-jähriger Passant in Wien tödlich von Straßenbahn erfasst

Wien - Ein 96-jähriger Fußgänger ist am Sonntag in Wien-Simmering vor dem Tor 1 des Zentralfriedhofs von einer Straßenbahn erfasst worden und gestorben. Der Senior hatte kurz nach 17.00 Uhr die Schienen überqueren wollen, bestätigte Andreas Huber, Sprecher der Berufsrettung Wien, am Montagvormittag Medienberichte. Für den Verletzten kam jede Hilfe zu spät. Es sei noch versucht worden, den leblosen Mann zu reanimieren, erläuterte Huber. Dies war jedoch erfolglos.

Araqchi übergab Pakistan erneut Bedingungen für Kriegsende

Islamabad - Die Friedensverhandlungen zwischen dem Iran und den USA stocken weiter. Der iranische Außenminister Abbas Araqchi war seit Freitag zweimal in Islamabad. Am Sonntag übergab er dort dem Vermittler Pakistan erneut die iranischen Bedingungen für eine Beendigung des Kriegs. Dazu zählt die sofortige Aufhebung der US-Seeblockade sowie die Einführung einer neuen rechtlichen Regelung für die Straße von Hormuz.

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red