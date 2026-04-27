Einsparungsvolumen für Doppelbudget soll bald stehen

Wien - Die Budgetverhandlungen der Regierung nähern sich einem ersten Höhepunkt. Schon bald - möglicherweise bereits am heutigen Montag - sollen Grundpfeiler wie die Höhe des Konsolidierungsvolumens verkündet werden. Über das Doppelbudget für die Jahre 2027 und 2028 wird am Montag jedenfalls bei einem Treffen der Regierungsspitzen diskutiert. Zumindest zwei Milliarden Euro müssen zusätzlich eingespart werden, um den Budgetpfad einzuhalten.

Wiener Westbahnhof soll Alkoholkonsumverbotszone werden

Wien - Am und um den Wiener Westbahnhof soll ab dem 8. Mai kein Alkohol mehr getrunken werden dürfen. Weiters wird die Gegend um den Fritz-Imhoff-Park in Wien-Mariahilf zur Schutzzone, erklärte der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Montag bei einer Pressekonferenz. Mit diesen und weiteren Maßnahmen will Wien in Zusammenarbeit mit der Polizei weiter gegen Drogenkriminalität vorgehen, aber auch für eine bessere Suchthilfe und ein höheres Sicherheitsgefühl sorgen.

Schuldsprüche in Prozess um Übergriffe in JA Göllersdorf

Korneuburg - Mit Schuldsprüchen gegen drei Mitinsassen hat am Montag in Korneuburg ein Prozess um Übergriffe auf einen Untergebrachten in der Justizanstalt Göllersdorf (Bezirk Hollabrunn) geendet. Erst- bis Drittangeklagter fassten wegen Nötigung Haftstrafen von vier bis sechs Monaten aus. Viert- und Fünftangeklagter wurden hingegen vom Vorwurf der Unterlassung der Verhinderung einer mit Strafe bedrohten Handlung freigesprochen. Die Urteile sind bereits rechtskräftig.

Irans Außenminister in Russland - Araqchi übergab Forderung

Moskau - Der iranische Außenminister Abbas Araqchi ist für Gespräche mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin über ein Ende des Iran-Krieges in Sankt Petersburg eingetroffen. Araqchi sei Montag in der Früh in der zweitgrößten russischen Stadt angekommen, teilte die iranische staatliche Nachrichtenagentur IRNA im Onlinedienst Telegram mit. Einem US-Medienbericht zufolge legte Teheran in den stockenden Friedensverhandlungen mit den USA einen neuen Vorschlag vor.

Drogenkonsum in Österreich stabil, aber verändert

Wien - Der Suchtmittelkonsum in Österreich bleibt insgesamt stabil, zugleich verschiebt sich aber das Verhalten. Besonders bei jungen Menschen gibt es klare Veränderungen bei Substanzen, Konsummustern und Risiken, so Martin Busch, Leiter des Kompetenzzentrums Sucht an der Gesundheit Österreich GmbH (GÖG), bei einer Pressekonferenz am Montag. Die größten Kosten verursacht in Österreich weiterhin der Nikotinkonsum.

Deutschland vermutet Russland hinter Ausspäh-Kampagne

Berlin - Die deutsche Regierung geht davon aus, dass Russland hinter einer laufenden Ausspäh-Kampagne gegen Politiker, Militärs und Journalisten steckt. Aus Regierungskreisen hieß es, dass die Phishing-Kampagne über den Messenger-Dienst Signal mutmaßlich aus Russland gesteuert werde. Dass Berlin den Angriff, der auch deutsche Regierungsmitglieder betrifft, Russland noch nicht offiziell zuschreibt, mag damit zusammenhängen, dass hier auch Erkenntnisse befreundeter Dienste berührt sind.

Trotz neuen Erdstoßes: Japan hebt Warnung vor Mega-Beben auf

Tokio - Ungeachtet eines neuen Erdstoßes hat die japanische Regierung ihre akute Warnung vor einem Mega-Beben aufgehoben. Ein Beben der Stärke 6,2 habe Montagfrüh die Insel Hokkaido im Norden des Landes erschüttert, teilte die Wetterbehörde JMA mit. Das Epizentrum sei in 83 Kilometer Tiefe gelegen. Auch wenn keine schweren Schäden zu befürchten seien, könnten Felsbrocken nach unten stürzen oder es zu Erdrutschen kommen, warnte die Behörde.

Hisbollah lehnt direkte Verhandlungen mit Israel ab

Beirut - Die vom Iran unterstützte Hisbollah-Miliz lehnt direkte Verhandlungen mit Israel nach Worten ihres Generalsekretärs Naim Qassem weiterhin ab. Die Organisation werde weiter "defensiven Widerstand" gegen Angriffe Israels leisten, teilte Qassem am Montag mit. Die Miliz werde ihre Waffen auch nicht abgeben, weil diese nötig seien, um sich gegen Israel zu verteidigen. Im Konflikt zwischen der Hisbollah und Israel gilt eine Waffenruhe.

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red