Wiener Westbahnhof soll Alkoholkonsumverbotszone werden

Wien - Am und um den Wiener Westbahnhof soll ab dem 8. Mai kein Alkohol mehr getrunken werden dürfen. Weiters wird die Gegend um den Fritz-Imhoff-Park in Wien-Mariahilf zur Schutzzone, erklärte der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Montagvormittag bei einer Pressekonferenz. Mit diesen und weiteren Maßnahmen will Wien in Zusammenarbeit mit der Polizei weiter gegen Drogenkriminalität vorgehen, aber auch für eine bessere Suchthilfe und ein höheres Sicherheitsgefühl sorgen.

Einsparungsvolumen für Doppelbudget soll bald stehen

Wien - Die Budgetverhandlungen der Regierung nähern sich einem ersten Höhepunkt. Schon bald - möglicherweise bereits am heutigen Montag - sollen Grundpfeiler wie die Höhe des Konsolidierungsvolumens verkündet werden. Über das Doppelbudget für die Jahre 2027 und 2028 wird am Montag jedenfalls bei einem Treffen der Regierungsspitzen diskutiert. Zumindest zwei Milliarden Euro müssen zusätzlich eingespart werden, um den Budgetpfad einzuhalten.

Schuldsprüche in Prozess um Übergriffe in JA Göllersdorf

Korneuburg - Mit Schuldsprüchen gegen drei Mitinsassen hat am Montag in Korneuburg ein Prozess um Übergriffe auf einen Untergebrachten in der Justizanstalt Göllersdorf (Bezirk Hollabrunn) geendet. Erst- bis Drittangeklagter fassten wegen Nötigung Haftstrafen von vier bis sechs Monaten aus. Viert- und Fünftangeklagter wurden hingegen vom Vorwurf der Unterlassung der Verhinderung einer mit Strafe bedrohten Handlung freigesprochen. Die Urteile sind bereits rechtskräftig.

Nach Schüssen Debatte in den USA über Sicherheit Trumps

Washington - Der Angriff auf eine Gala mit Präsident Donald Trump und vielen Regierungsvertretern hat in den USA eine Debatte über das Sicherheitskonzept bei dem Event ausgelöst. Auch der US-Kongress schaltet sich nun ein. Wie die "Washington Post" und Berufung auf ungenannte Quellen berichtete, stufte die Regierung das Event nicht mit der Sicherheitsstufe ein, die für ähnliche Versammlungen hochrangiger Amtsträger üblich ist. Damit seien nicht die vollen Ressourcen ausgeschöpft worden.

Rund 6.500 Lehrer für kommendes Schuljahr gesucht

Wien - Mit heute, Montag, startet die Hauptausschreibung für Lehrkräfte für das kommende Schuljahr. Besetzt werden sollen damit laut der Bewerbungsplattform des Bildungsministeriums (https://go.apa.at/0Uh7bVAY) rund 6.500 Stellen bzw. 97.000 Stunden - das ist etwas mehr als im Vorjahr (6.100 Stellen und 89.000 Stunden). Die Bewerbungsfrist läuft bis 8. Mai. Wer sich als Quereinsteiger bewerben will, braucht dafür eine bereits abgeschlossene Zertifizierung.

Deutschland vermutet Russland hinter Ausspäh-Kampagne

Berlin - Die deutsche Regierung geht davon aus, dass Russland hinter einer laufenden Ausspäh-Kampagne gegen Politiker, Militärs und Journalisten steckt. Aus Regierungskreisen hieß es, dass die Phishing-Kampagne über den Messenger-Dienst Signal mutmaßlich aus Russland gesteuert werde. Dass Berlin den Angriff, der auch deutsche Regierungsmitglieder betrifft, Russland noch nicht offiziell zuschreibt, mag damit zusammenhängen, dass hier auch Erkenntnisse befreundeter Dienste berührt sind.

Trotz neuen Erdstoßes: Japan hebt Warnung vor Mega-Beben auf

Tokio - Ungeachtet eines neuen Erdstoßes hat die japanische Regierung ihre akute Warnung vor einem Mega-Beben aufgehoben. Ein Beben der Stärke 6,2 habe Montagfrüh die Insel Hokkaido im Norden des Landes erschüttert, teilte die Wetterbehörde JMA mit. Das Epizentrum sei in 83 Kilometer Tiefe gelegen. Auch wenn keine schweren Schäden zu befürchten seien, könnten Felsbrocken nach unten stürzen oder es zu Erdrutschen kommen, warnte die Behörde.

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red