Wiener Westbahnhof soll Alkoholkonsumverbotszone werden

Wien - Am und um den Wiener Westbahnhof soll ab dem 8. Mai kein Alkohol mehr getrunken werden dürfen. Weiters wird die Gegend um den Fritz-Imhoff-Park in Wien-Mariahilf zur Schutzzone, erklärte der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Montagvormittag bei einer Pressekonferenz. Mit diesen und weiteren Maßnahmen will Wien in Zusammenarbeit mit der Polizei weiter gegen Drogenkriminalität vorgehen, aber auch für eine bessere Suchthilfe und ein höheres Sicherheitsgefühl sorgen.

Grundsatzeinigung für Doppelbudget soll am Abend stehen

Wien - Bei den Budgetverhandlungen in der Regierungskoalition zeichnet sich eine Einigung auf die Grundpfeiler des Doppelbudgets für die kommenden zwei Jahre ab. Am Abend ab 20 Uhr kommen die Spitzen der drei Koalitionsparteien im Kanzleramt zu einer finalen Runde zusammen, hieß es am Nachmittag aus Verhandlerkreisen. Im Anschluss soll es eine Pressekonferenz geben. Zuvor am Nachmittag ist noch eine Runde mit den Pensionistenvertretern geplant.

Irans Außenminister in Russland - Treffen mit Putin

Moskau - Kremlchef Wladimir Putin hat Teheran bei einem Treffen mit dem iranischen Außenminister Abbas Araqchi in St. Petersburg die weitere Unterstützung Moskaus zugesichert. Er habe vorige Woche eine Botschaft des obersten Führers Mojtaba Khamenei, Sohn des getöteten Ayatollahs Ali Khamenei, erhalten und könne nur bestätigen, dass Russland und der Iran ihre strategische Partnerschaft fortsetzten, sagte Putin am Montag.

Pilot nach Absturz von Segelflieger in Tirol tot

Gries am Brenner - Ein abgestürzter Segelflieger ist Montagvormittag in Gries am Brenner (Bezirk Innsbruck-Land) entdeckt worden. Der Pilot und einzige Insasse des Fluggeräts konnte nur noch tot geborgen werden, berichtete die Polizei. Über die Identität des Verunglückten herrschte noch Unklarheit, eine Obduktion wurde angeordnet. Von wo aus der Segelflieger gestartet war, war unbekannt. Die Polizei wurde jedenfalls von den italienischen Behörden über den vermissten Flieger informiert.

Nach Schüssen Debatte in den USA über Sicherheit Trumps

Washington - Der Angriff auf eine Gala mit Präsident Donald Trump und vielen Regierungsvertretern hat in den USA eine Debatte über das Sicherheitskonzept bei dem Event ausgelöst. Auch der US-Kongress schaltet sich nun ein. Wie die "Washington Post" und Berufung auf ungenannte Quellen berichtete, stufte die Regierung das Event nicht mit der Sicherheitsstufe ein, die für ähnliche Versammlungen hochrangiger Amtsträger üblich ist. Damit seien nicht die vollen Ressourcen ausgeschöpft worden.

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red