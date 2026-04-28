Prozessstart um Swift-Attentat gegen mutmaßliche Terrorzelle

Wiener Neustadt/Wien - Am Dienstag hat am Landesgericht Wiener Neustadt der Prozess um einen mutmaßlich verhinderten Terror-Anschlag auf ein Taylor-Swift-Konzert im Wiener Ernst-Happel-Stadion begonnen. Die zwei Angeklagten wurden um 9.08 Uhr in den Saal gebracht, wobei sie ihre Gesichter jeweils mit Aktenordnern vor den Fotografen verbargen. Wenige Augenblicke später wurden die Bildberichterstatter von der vorsitzenden Richterin nach draußen gebeten.

US-Besuch der Royals: König Charles spricht vor Kongress

Washington - Bei seinem Staatsbesuch in den USA wird der britische König Charles III. (77) am Dienstag seine mit Spannung erwartete Rede vor dem US-Kongress halten. Charles ist erst der zweite Monarch nach seiner Mutter Queen Elizabeth II., der vor dem Kongress sprechen wird. Die Reise des Königs und seiner Frau, Königin Camilla (78), werden von den zuletzt angespannten britisch-amerikanischen Beziehungen überschattet. Am Abend soll ein Galadiner mit US-Präsident Donald Trump stattfinden.

1.200 Polizisten bei "Hells Angels"-Razzia in Deutschland

Düsseldorf - Mit einer groß angelegten Razzia geht die Polizei in Nordrhein-Westfalen gegen die Rockergruppe "Hells Angels" vor. 1.200 Beamte seien in 28 Städten im Einsatz, erklärte das Innenministerium in Düsseldorf. Demnach werden seit den frühen Morgenstunden mehr als 50 Objekte durchsucht. Auch Spezialeinsatzkräfte sind im Einsatz. Zuvor hatte die Behörde den Verein "Hells Angels Motorcycle Club Leverkusen" verboten.

Stocker bei Gipfel der Drei-Meere-Initiative in Kroatien

Dubrovnik/Wien - Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) hält sich heute, Dienstag, in Kroatien auf. Auf Einladung des kroatischen Ministerpräsidenten Andrej Plenković nimmt er am Gipfeltreffen der Drei-Meere-Initiative in Dubrovnik teil. Außerdem absolviert er eine Reihe bilateraler Gespräche, unter anderem mit Gastgeber Plenković, dem rumänischen Präsidenten Nicușor Dan sowie mit Alexandru Munteanu, dem Ministerpräsidenten der Republik Moldau, teilte das Bundeskanzleramt der APA mit.

74-jährige Kärntnerin stürzte sechs Meter in Innenhof

Wolfsberg - Eine 74 Jahre alte Frau hat sich in der Nacht auf Dienstag versehentlich aus ihrer Wolfsberger Wohnung ausgesperrt und ist beim Versuch, über die Brüstung im Innenhof zurück in die Wohnung zu kommen, sechs Meter auf den Boden des Innenhofs gestürzt. Die Rettung brachte die Verletzte ins Landeskrankenhaus Wolfsberg, berichtete die Polizei.

Fünfjährige im australischen Outback entführt

Alice Springs - Die Geschichte bewegt Australien: Seit dem Wochenende sucht die Polizei im Outback rund um die Kleinstadt Alice Springs intensiv nach einem fünfjährigen Mädchen. Die kleine Sharon verschwand in der Nacht auf Sonntag (Ortszeit) aus einem Haus im sogenannten Old Timers Town Camp am Stadtrand. Inzwischen gehen die Ermittler davon aus, dass das Kind entführt wurde. Im Fokus steht ein 47-jähriger Mann.

Überschwemmungen in China zum Beginn der Flutsaison

Peking - Zum Beginn der Hochwassersaison in China haben schwere Regenfälle in der südchinesischen Region Guangxi Straßen und Wohngebiete überflutet. Besonders betroffen war die Stadt Qinzhou, wie die Nachrichtenagentur Xinhua berichtete. Dort standen mehrere Straßenzüge unter Wasser. Autos wurden überflutet, Bewohner mussten aus betroffenen Häusern und von überfluteten Straßen in Sicherheit gebracht werden.

Reiselust trotz Teuerung und Krisen ungebrochen

Wien - Urlaub steht auch in Krisenzeiten hoch im Kurs. Allerdings wird verstärkt aufs Geld und auf Sicherheit geschaut. 94 Prozent der Österreicher wollen heuer im Sommer verreisen und 83 Prozent entscheiden sich dabei bewusst für preisbewusste Varianten. Das geht aus einer Umfrage im Auftrag des Mobilitätsklubs ÖAMTC hervor, die Ende März unter 1.000 Personen durchgeführt wurde. 40 Prozent hatten zu dem Zeitpunkt bereits gebucht, 45 Prozent planten das noch.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red