Beran A. zu Swift-Attentat großteils geständig

Wiener Neustadt/Wien - Unter regem Medieninteresse hat am Dienstag am Landesgericht Wiener Neustadt der Prozess um einen mutmaßlich verhinderten Terror-Anschlag auf ein Taylor-Swift-Konzert im Wiener Ernst-Happel-Stadion begonnen. Zwei jungen Männern werden schwere terroristische Straftaten vorgeworfen - darunter Beihilfe zum versuchten Mord. Der Erstangeklagte Beran A. bekannte sich zum Großteil der Vorwürfe schuldig, sagte er zu Beginn seiner Einvernahme.

Waffenruhe Israel-Hisbollah im Libanon bröckelt weiter

Beirut - Die gegenseitigen Angriffe Israels und der vom Iran unterstützten, libanesischen Hisbollah-Miliz dauern trotz einer offiziellen Waffenruhe an. Bei einem israelischen Drohnenangriff nahe der Küstenstadt Tyrus seien zwei Menschen verletzt worden, berichtete die staatliche libanesische Nachrichtenagentur NNA am Dienstag. In dem Gebiet seien Kampfflugzeuge und Drohnen gesichtet worden. Kampfjets hätten auch einen weiteren Ort nahe des Litani-Flusses im Süden angegriffen.

Gestrandeter Buckelwal - Start der Rettungsaktion

Wismar - Der Bergungsversuch des gestrandeten Buckelwals in der Ostsee in Deutschland ist angelaufen. Helfer haben am Dienstagfrüh im Hafen von Kirchdorf auf Poel Boote bestiegen und sind zum Wal hinausgefahren, der seit vier Wochen in einer flachen Bucht der Insel vor Wismar feststeckt. Sie begannen, dem Tier Gurte anzulegen, um ihn durch eine ausgebaggerte Rinne zu einem bereitliegenden Lastkahn zu führen, wie in Livestreams zu erkennen war.

Familien- und Sozialleistungen werden nicht erhöht

Wien - Gutes und weniger Gutes hat Familienministerin Claudia Bauer (ÖVP) am Dienstag bezüglich der vorläufigen Budget-Einigung in der Koalition verkündet. Mit Bedauern musste die Ressortchefin bekannt geben, dass die automatische Valorisierung von Familien- und Sozialleistungen ein weiteres Jahr ausgesetzt wird. Dafür werden in den kommenden beiden Jahren jeweils 300 Millionen in die Kinderbetreuung investiert. Zudem bleibt der Familienbonus für erwerbstätige Eltern gleich.

Mordprozess im Fall Fabian hat begonnen

Rostock - Sechseinhalb Monate nach dem gewaltsamen Tod des achtjährigen Fabian aus Güstrow hat am Dienstag am Landgericht Rostock der Prozess gegen eine 30 Jahre alte Tatverdächtige begonnen. Die Anklage wirft ihr Mord aus Heimtücke und niedrigen Beweggründen vor. Sie soll nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft Rostock die Tat in der Hoffnung begangen haben, eine zuvor bestehende Beziehung mit dem Vater des Kindes wiederherstellen zu können.

Evakuierungen wegen Raffinerie-Brands in Südrussland

Moskau/Kiew (Kyjiw) - In der südrussischen Hafenstadt Tuapse ist nach einem ukrainischen Drohnenangriff am Dienstag erneut ein großes Feuer in einer Ölraffinerie ausgebrochen. Gebietsgouverneur Weniamin Kondratjew sprach von einer ernsthaften Notfallsituation. Menschen, die in den Straßen nahe der Raffinerie leben, werden laut Bürgermeister Sergej Bojko wegen der Gefahr, dass das Feuer sich ausbreitet, evakuiert. Im russischen Gebiet Belgorod wurden drei Menschen von ukrainischen Drohnen getötet.

1.200 Polizisten bei "Hells Angels"-Razzia in Deutschland

Düsseldorf - Mit einer groß angelegten Razzia geht die Polizei in Nordrhein-Westfalen gegen die Rockergruppe "Hells Angels" vor. 1.200 Beamte seien in 28 Städten im Einsatz, erklärte das Innenministerium in Düsseldorf. Demnach werden seit den frühen Morgenstunden mehr als 50 Objekte durchsucht. Auch Spezialeinsatzkräfte sind im Einsatz. Zuvor hatte die Behörde den Verein "Hells Angels Motorcycle Club Leverkusen" verboten.

USB-C: Einheitliche Ladebuchse für alle Laptops in der EU

EU-weit - Nach Smartphones und elektronischen Kleingeräten müssen nun auch alle neuen Laptops in der EU über einen standardisierten USB-C-Ladeanschluss verfügen. Damit endet eine jahrelange Übergangsfrist zur Umsetzung einer entsprechenden EU-Richtlinie. Bisher setzten viele Laptop-Hersteller - insbesondere im Bereich leistungsstarker Gaming-Geräte oder Workstations - auf Ladekabel, die mit Geräten anderer Hersteller inkompatibel waren.

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red