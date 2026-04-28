Beran A. zu Swift-Attentat großteils geständig

Wiener Neustadt/Wien - Unter regem Medieninteresse hat am Dienstag am Landesgericht Wiener Neustadt der Prozess um einen mutmaßlich verhinderten Terror-Anschlag auf ein Taylor-Swift-Konzert im Wiener Ernst-Happel-Stadion begonnen. Zwei jungen Männern werden schwere terroristische Straftaten vorgeworfen - darunter Beihilfe zum versuchten Mord. Der Erstangeklagte Beran A. bekannte sich zum Großteil der Vorwürfe schuldig, sagte er zu Beginn seiner Einvernahme.

Familien- und Sozialleistungen werden nicht erhöht

Wien - Gutes und weniger Gutes hat Familienministerin Claudia Bauer (ÖVP) am Dienstag bezüglich der vorläufigen Budget-Einigung in der Koalition verkündet. Mit Bedauern musste die Ressortchefin bekannt geben, dass die automatische Valorisierung von Familien- und Sozialleistungen ein weiteres Jahr ausgesetzt wird. Dafür werden in den kommenden beiden Jahren jeweils 300 Millionen in die Kinderbetreuung investiert. Zudem bleibt der Familienbonus für erwerbstätige Eltern gleich.

2,5 Millionen Euro bei "Hells Angels"-Razzia sichergestellt

Düsseldorf - Bei den Razzien gegen "Hells Angels"-Rocker im deutschen Nordrhein-Westfalen haben Ermittlungsbehörden Vermögenswerte von bis zu 2,5 Millionen Euro sichergestellt. Das sagte der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) am Dienstag vor Journalisten in Düsseldorf. Laut Reul hatten Ermittlungen zu Organisierter Kriminalität zu dem "Hells Angels"-Ableger in Leverkusen geführt. Der war kurz vor der Razzia verboten worden.

Evakuierungen wegen Raffinerie-Brands in Südrussland

Moskau/Kiew (Kyjiw) - In der südrussischen Hafenstadt Tuapse ist nach einem ukrainischen Drohnenangriff am Dienstag erneut ein großes Feuer in einer Ölraffinerie ausgebrochen. Gebietsgouverneur Weniamin Kondratjew sprach von einer ernsthaften Notfallsituation. Zahlreiche Menschen mussten evakuiert werden. Im russischen Gebiet Belgorod wurden drei Menschen von ukrainischen Drohnen getötet. Bei russischen Angriffen in der Ukraine starben drei Menschen.

Gestrandeter Buckelwal - Start der Rettungsaktion

Wismar - Der Bergungsversuch des gestrandeten Buckelwals in der Ostsee in Deutschland ist angelaufen. Helfer haben Dienstagfrüh im Hafen von Kirchdorf auf Poel Boote bestiegen und sind zum Wal hinausgefahren, der seit vier Wochen in einer flachen Bucht der Insel vor Wismar feststeckt. Sie begannen, dem Tier Gurte anzulegen, um ihn durch eine ausgebaggerte Rinne zu einem bereitliegenden Lastkahn zu führen, wie in Livestreams zu erkennen war.

Verletzte nach Schüssen in öffentlichen Gebäuden in Athen

Athen - In Athen hat ein bewaffneter Mann mit einem Jagdgewehr am Dienstag in einem Gebäude der griechischen Sozialversicherung das Feuer eröffnet und dabei einen Mitarbeiter am Bein verletzt. Kurz darauf soll derselbe mutmaßliche Täter im Gebäude eines Gerichts erneut geschossen und vier weitere Menschen leicht verletzt haben. Die genauen Abläufe der Tat sind derzeit noch unklar, berichtete der griechische Rundfunk (ERTNews).

Waldbrand bei Graz weitet sich auf rund 70 Hektar aus

Eisbach-Rein - Der Waldbrand nördlich von Graz bei Eisbach-Rein (Bezirk Graz-Umgebung) hat sich auf rund 70 Hektar ausgeweitet. Am Dienstag waren laut Herbert Buchgraber vom Bezirksfeuerwehrkommando fünf Hubschrauber im Einsatz. Am Boden kämpften am vierten Tag des Brandes rund 315 Feuerwehrleute gegen die Flammen. Diese wurden aus mehreren Bezirken der Steiermark zusammengezogen und werden regelmäßig von ausgeruhten Mannschaften abgelöst. Regen ist weiterhin nicht in Sicht.

Waffenruhe Israel-Hisbollah im Libanon bröckelt weiter

Beirut - Die gegenseitigen Angriffe Israels und der vom Iran unterstützten, libanesischen Hisbollah-Miliz dauern trotz einer offiziellen Waffenruhe an. Bei einem israelischen Drohnenangriff nahe der Küstenstadt Tyrus seien zwei Menschen verletzt worden, berichtete die staatliche libanesische Nachrichtenagentur NNA am Dienstag. In dem Gebiet seien Kampfflugzeuge und Drohnen gesichtet worden. Kampfjets hätten auch einen weiteren Ort nahe des Litani-Flusses im Süden angegriffen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red