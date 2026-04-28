Vereinigte Arabische Emirate treten aus OPEC aus

Abu Dhabi - Die Vereinigten Arabischen Emirate haben ihren Austritt aus der Ölallianz OPEC und OPEC+ erklärt. Der Schritt werde am 1. Mai erfolgen, berichteten staatliche Medien. Im Zuge des Iran-Kriegs hatten die Emirate schwere Vorwürfe gegen andere arabische Staaten erhoben. Die Entscheidung ist ein schwerer Schlag für die Exportländer und deren De-facto-Anführer Saudi-Arabien, zumal der Krieg bereits einen historischen Energieschock ausgelöst und die Weltwirtschaft verunsichert hat.

Beran A. zu Swift-Attentat großteils geständig

Wiener Neustadt/Wien - Unter regem Medieninteresse hat am Dienstag am Landesgericht Wiener Neustadt der Prozess um einen mutmaßlich verhinderten Terror-Anschlag auf ein Taylor-Swift-Konzert im Wiener Ernst-Happel-Stadion begonnen. Zwei jungen Männern werden schwere terroristische Straftaten vorgeworfen - darunter Beihilfe zum versuchten Mord. Der Erstangeklagte Beran A. bekannte sich zum Großteil der Vorwürfe schuldig, sagte er zu Beginn seiner Einvernahme.

Mordprozess im Fall Fabian hat begonnen

Rostock - Nach dem gewaltsamen Tod des achtjährigen Fabian aus Güstrow hat am Dienstag am Landgericht Rostock der Prozess gegen eine 30 Jahre alte Tatverdächtige begonnen. Die Anklage wirft ihr Mord aus Heimtücke und niedrigen Beweggründen vor. Sie soll nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft Rostock die Tat in der Hoffnung begangen haben, eine zuvor bestehende Beziehung mit dem Vater des Kindes wiederherstellen zu können. Nach nur 16 Minuten ist der erste Verhandlungstag zu Ende.

2,5 Millionen Euro bei "Hells Angels"-Razzia sichergestellt

Düsseldorf - Bei den Razzien gegen "Hells Angels"-Rocker im deutschen Nordrhein-Westfalen haben Ermittlungsbehörden Vermögenswerte von bis zu 2,5 Millionen Euro sichergestellt. Das sagte der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) am Dienstag vor Journalisten in Düsseldorf. Laut Reul hatten Ermittlungen zu Organisierter Kriminalität zu dem "Hells Angels"-Ableger in Leverkusen geführt. Der war kurz vor der Razzia verboten worden.

Oppositionskritik an Budgetplänen der Regierung

Wien - Die Opposition spart nicht mit Kritik an der Grundsatzeinigung der Regierung zum Doppelbudget 2027/28. FPÖ-Obmann Herbert Kickl vermisste in einer Aussendung Strukturreformen. Die Regierung habe ihre Chance verpasst. Grünen-Chefin Leonore Gewessler sprach von "in Zahlen gegossener Ungerechtigkeit". Die geplante Senkung der Lohnnebenkosten werde zu einem Gutteil von der Mitte der Gesellschaft getragen werden müssen, sagte sie bei einer Pressekonferenz am Dienstag.

Im Vorjahr um 46 Prozent mehr Jugendliche in Haft als 2024

Wien/Österreich - Am Dienstag hat die Volksanwaltschaft im Rahmen einer Pressekonferenz in Wien ihren Parlamentsbericht 2025 präsentiert. Dabei machte die für den Strafvollzug zuständige Volksanwältin Gabriela Schwarz (ÖVP) auf einen signifikanten Zuwachs bei den jugendlichen Häftlingen aufmerksam. "2024 gab es 125 Jugendliche in Haft. Ende 2025 waren es 182. Das bedeutet einen Anstieg von rund 46 Prozent in nicht einmal einem Jahr", sagte Schwarz.

Goldenstein-Nonnen: Vatikan setzt Erzabt als Vermittler ein

Elsbethen - Im Fall der drei betagten Nonnen von Goldenstein in Elsbethen bei Salzburg hat nun der Vatikan eingegriffen: Die zuständige Behörde ernannte den Salzburger Erzabt Jakob Auer (35) zum Assistenten des Apostolischen Kommissars Markus Grasl, teilten am Dienstag die Helferinnen der Nonnen laut Kathpress mit. Gleichzeitig haben die Schwestern ihre Reise nach Rom abgesagt, die heute begonnen hätte. Höhepunkt wäre eine Teilnahme an der Generalaudienz des Papstes am Mittwoch gewesen.

Polit-Neuling zum Ministerpräsidenten des Irak designiert

Bagdad - Ein politisch weitgehend unbekannter Geschäftsmann ist im Irak zum designierten Ministerpräsidenten ernannt worden und soll nun eine neue Regierung bilden. Staatspräsident Nizar Amedi beauftragte Ali al-Saidi mit der Aufgabe, für die der studierte Jurist und Banker jetzt 30 Tage Zeit hat. Nach der Zeremonie am gestrigen Montag in Bagdad rief Amedi die politischen Blöcke in einer Mitteilung dazu auf, Saidi zu unterstützen.

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red