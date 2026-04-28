Verhinderter Swift-Attentäter zu Terror-Anklage geständig

Wiener Neustadt/Wien - Unter regem Medieninteresse hat am Dienstag am Landesgericht Wiener Neustadt der Prozess um einen mutmaßlich verhinderten Terror-Anschlag auf ein Taylor-Swift-Konzert im Wiener Ernst-Happel-Stadion begonnen. Zwei jungen Männern werden schwere terroristische Straftaten vorgeworfen - darunter Beihilfe zum versuchten Mord und Reisen zu terroristischen Zwecken. Der Erstangeklagte Beran A. bekannte sich zum Großteil der Vorwürfe schuldig.

Vereinigte Arabische Emirate treten aus OPEC aus

Abu Dhabi - Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) treten aus der Ölallianz OPEC und OPEC+ aus. Der Schritt werde am 1. Mai erfolgen, berichteten staatliche Medien. Im Zuge des Iran-Kriegs hatten die Emirate schwere Vorwürfe gegen andere arabische Staaten erhoben. Die Entscheidung ist ein schwerer Schlag für die Exportländer und deren De-facto-Anführer Saudi-Arabien, zumal der Krieg bereits einen historischen Energieschock ausgelöst und die Weltwirtschaft verunsichert hat.

Mordprozess im Fall Fabian hat begonnen

Rostock - Nach dem gewaltsamen Tod des achtjährigen Fabian aus Güstrow hat am Dienstag am Landgericht Rostock der Prozess gegen eine 30 Jahre alte Tatverdächtige begonnen. Die Anklage wirft ihr Mord aus Heimtücke und niedrigen Beweggründen vor. Sie soll nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft Rostock die Tat in der Hoffnung begangen haben, eine zuvor bestehende Beziehung mit dem Vater des Kindes wiederherstellen zu können. Nach nur 16 Minuten ist der erste Verhandlungstag zu Ende.

Gestrandeter Buckelwal zu Lastkahn gebracht

Wismar - Die Bergungsaktion des in der Ostsee in Deutschland gestrandeten Buckelwals ist ihrem Ziel einen Schritt näher gekommen. Die Beteiligten zogen den Wal am Dienstag in einer stundenlangen Aktion mit Gurten zu einem Lastkahn, der das Tier Richtung Nordsee befördern soll. Für den Weg zum Schiff wurde in den vergangenen Tagen eine gut 100 Meter lange Rinne gebaggert. Um 14.45 Uhr war das Tier schließlich in der sogenannten Barge, also einer Art schwimmendem Becken.

Evakuierungen wegen Raffinerie-Brands in Südrussland

Moskau/Kiew (Kyjiw) - In der südrussischen Hafenstadt Tuapse ist nach einem ukrainischen Drohnenangriff am Dienstag erneut ein großes Feuer in einer Ölraffinerie ausgebrochen. Gebietsgouverneur Weniamin Kondratjew sprach von einer ernsthaften Notfallsituation. Zahlreiche Menschen mussten evakuiert werden. Im russischen Gebiet Belgorod wurden drei Menschen von ukrainischen Drohnen getötet. Bei russischen Angriffen in der Ukraine starben drei Menschen.

2,5 Millionen Euro bei "Hells Angels"-Razzia sichergestellt

Düsseldorf - Bei den Razzien gegen "Hells Angels"-Rocker im deutschen Nordrhein-Westfalen haben Ermittlungsbehörden Vermögenswerte von bis zu 2,5 Millionen Euro sichergestellt. Das sagte der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) am Dienstag vor Journalisten in Düsseldorf. Laut Reul hatten Ermittlungen zu Organisierter Kriminalität zu dem "Hells Angels"-Ableger in Leverkusen geführt. Der war kurz vor der Razzia verboten worden.

Demo auf Tiroler A13, Brenner wird komplett lahmgelegt

Matrei am Brenner/Innsbruck/Gries am Brenner - Die vom Bürgermeister der Tiroler Gemeinde Gries am Brenner, Karl Mühlsteiger, als Privatperson für den 30. Mai beantragte Demonstration auf der Tiroler Brennerautobahn (A13) vor allem wegen der überbordenden Verkehrsbelastung ist von der Bezirkshauptmannschaft Innsbruck nicht untersagt worden. Aufgrund der Versammlung wird von 11.00 bis 19.00 Uhr eine Totalsperre der Autobahn sowie der Brennerstraße (B182) und Ellbögener Straße (L38) eingerichtet, hieß es am Dienstag.

Oppositionskritik an Budgetplänen der Regierung

Wien - Die Opposition spart nicht mit Kritik an der Grundsatzeinigung der Regierung zum Doppelbudget 2027/28. FPÖ-Obmann Herbert Kickl vermisste in einer Aussendung Strukturreformen. Die Regierung habe ihre Chance verpasst. Grünen-Chefin Leonore Gewessler sprach von "in Zahlen gegossener Ungerechtigkeit". Die geplante Senkung der Lohnnebenkosten werde zu einem Gutteil von der Mitte der Gesellschaft getragen werden müssen, sagte sie bei einer Pressekonferenz am Dienstag.

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red