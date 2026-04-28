Verhinderter Swift-Attentäter zu Terror-Anklage geständig

Wiener Neustadt/Wien - Unter regem Medieninteresse hat am Dienstag am Landesgericht Wiener Neustadt der Prozess um einen mutmaßlich verhinderten Terror-Anschlag auf ein Taylor-Swift-Konzert im Wiener Ernst-Happel-Stadion begonnen. Zwei jungen Männern werden schwere terroristische Straftaten vorgeworfen - darunter Beihilfe zum versuchten Mord und Reisen zu terroristischen Zwecken. Der Erstangeklagte Beran A. bekannte sich zum Großteil der Vorwürfe schuldig.

Trump empfängt Royals: "Ein wundervoll britischer Tag"

Washington - Bei immer wieder einsetzendem Regen hat US-Präsident Donald Trump den britischen König Charles III. und Königin Camilla auf dem Rasen des Weißen Hauses empfangen. "Was ein wundervoll britischer Tag", witzelte Trump zu Beginn seiner Ansprache vor allerlei Regierungsvertretern und Militärs. Es sei eine "große Ehre", das Königspaar zu empfangen. Trump vermied beim offiziellen Auftritt, der in Großbritannien große Beachtung fand, jegliche Spitzen gegen die britische Regierung.

Vereinigte Arabische Emirate treten aus OPEC aus

Abu Dhabi - Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) treten aus der Ölallianz OPEC und OPEC+ aus. Der Schritt werde am 1. Mai erfolgen, berichteten staatliche Medien. Im Zuge des Iran-Kriegs hatten die Emirate schwere Vorwürfe gegen andere arabische Staaten erhoben. Die Entscheidung ist ein schwerer Schlag für die Exportländer und deren De-facto-Anführer Saudi-Arabien, zumal der Krieg bereits einen historischen Energieschock ausgelöst und die Weltwirtschaft verunsichert hat.

Gestrandeter Buckelwal zu Lastkahn gebracht

Wismar - Die Bergungsaktion des in der Ostsee in Deutschland gestrandeten Buckelwals ist ihrem Ziel einen Schritt näher gekommen. Die Beteiligten zogen den Wal am Dienstag in einer stundenlangen Aktion mit Gurten zu einem Lastkahn, der das Tier Richtung Nordsee befördern soll. Für den Weg zum Schiff wurde in den vergangenen Tagen eine gut 100 Meter lange Rinne gebaggert. Um 14.45 Uhr war das Tier schließlich in der sogenannten Barge, also einer Art schwimmendem Becken.

Razzien bei "Hells Angels": Vermögenswerte sichergestellt

Düsseldorf - Bei Razzien gegen "Hells Angels"-Rocker im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen haben die Ermittlungsbehörden Vermögenswerte in hoher sechsstelliger Summe sichergestellt. Das teilte die Staatsanwaltschaft Dienstagabend mit. Der deutsche Innenminister Herbert Reul (CDU) hatte in der Früh Vermögenswerte von bis zu 2,5 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Laut Reul hatten Ermittlungen zu Organisierter Kriminalität zu dem "Hells Angels"-Ableger in Leverkusen geführt.

Oppositionskritik an Budgetplänen der Regierung

Wien - Die Opposition spart nicht mit Kritik an der Grundsatzeinigung der Regierung zum Doppelbudget 2027/28. FPÖ-Obmann Herbert Kickl vermisste in einer Aussendung Strukturreformen. Die Regierung habe ihre Chance verpasst. Grünen-Chefin Leonore Gewessler sprach von "in Zahlen gegossener Ungerechtigkeit". Die geplante Senkung der Lohnnebenkosten werde zu einem Gutteil von der Mitte der Gesellschaft getragen werden müssen, sagte sie bei einer Pressekonferenz am Dienstag.

Demo wird Brennerkorridor am 30. Mai komplett lahm legen

Matrei am Brenner/Innsbruck/Gries am Brenner - "Nichts geht mehr" wird es am 30. Mai über den Brenner in Tirol heißen. Die vom Bürgermeister von Gries am Brenner, Karl Mühlsteiger, als Privatperson für diesen Tag, einen Samstag, beantragte Demo auf der Brennerautobahn (A13) vor allem wegen der überbordenden Verkehrsbelastung ist von der Bezirkshauptmannschaft Innsbruck nicht untersagt worden. Es kommt zwischen 11.00 bis 19.00 Uhr zu einer Totalsperre der Autobahn sowie der Brennerstraße (B182) und Ellbögener Straße (L38).

Stocker bei Gipfel der Drei-Meere-Initiative in Kroatien

Dubrovnik/Wien - Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) hat sich am Dienstag in Kroatien aufgehalten. Auf Einladung des kroatischen Ministerpräsidenten Andrej Plenković nahm er am Gipfeltreffen der Drei-Meere-Initiative in Dubrovnik teil. Dort wurden mehrere Wirtschaftsprojekte vereinbart. Um unabhängiger von russischem Gas zu werden, unterzeichneten Kroatien und Bosnien etwa ein Abkommen zum Bau einer gemeinsamen Gaspipeline.

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red