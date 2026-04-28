Verhinderter Swift-Attentäter zu Terror-Anklage geständig

Wiener Neustadt/Wien - Unter regem Medieninteresse hat am Dienstag am Landesgericht Wiener Neustadt der Prozess um einen mutmaßlich verhinderten Terror-Anschlag auf ein Taylor-Swift-Konzert im Wiener Ernst-Happel-Stadion begonnen. Zwei jungen Männern werden schwere terroristische Straftaten vorgeworfen - darunter Beihilfe zum versuchten Mord und Reisen zu terroristischen Zwecken. Der Erstangeklagte Beran A. bekannte sich zum Großteil der Vorwürfe schuldig.

Charles ruft in den USA zur Ukraine-Verteidigung auf

Washington - Der britische König Charles III. hat während seiner Rede vor dem US-Kongress Meinungsäußerungen von US-Präsident Donald Trump widersprochen. Ohne Trumps Namen in diesem Kontext zu nennen, betonte der Monarch die Bedeutung der NATO, insbesondere auch im Krieg in der Ukraine. Es sei "dieselbe unerschütterliche Entschlossenheit" erforderlich, die von den Verbündeten unter anderem in den Weltkriegen, im Kalten Krieg sowie in Afghanistan gezeigt worden sei, sagte der König.

Prüfung von ABC-Sendelizenzen nach Trump-Kritik an Kimmel

New York/Washington/Burbank (Kalifornien) - Nach der Kritik von US-Präsident Donald Trump an dem Moderator Jimmy Kimmel wegen einer Bemerkung über First Lady Melania Trump hat die US-Medienaufsichtsbehörde FCC eine vorzeitige Überprüfung der Lizenzen des Senders ABC angeordnet. Die FCC forderte Disney am Dienstag auf, den Antrag auf Verlängerung der Sendelizenzen für seinen Sender ABC einzureichen - mehrere Jahre vor dem ursprünglichen Termin. Donald Trump hatte zuvor die Entlassung des Moderators gefordert.

Vereinigte Arabische Emirate treten aus OPEC aus

Abu Dhabi - Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) treten aus der Ölallianz OPEC und OPEC+ aus. Der Schritt werde am 1. Mai erfolgen, berichteten staatliche Medien. Im Zuge des Iran-Kriegs hatten die Emirate schwere Vorwürfe gegen andere arabische Staaten erhoben. Die Entscheidung ist ein schwerer Schlag für die Exportländer und deren De-facto-Anführer Saudi-Arabien, zumal der Krieg bereits einen historischen Energieschock ausgelöst und die Weltwirtschaft verunsichert hat.

Gestrandeter Buckelwal zu Lastkahn gebracht

Wismar - Die Bergungsaktion des in der Ostsee in Deutschland gestrandeten Buckelwals ist ihrem Ziel einen Schritt näher gekommen. Die Beteiligten zogen den Wal am Dienstag in einer stundenlangen Aktion mit Gurten zu einem Lastkahn, der das Tier Richtung Nordsee befördern soll. Für den Weg zum Schiff wurde in den vergangenen Tagen eine gut 100 Meter lange Rinne gebaggert. Um 14.45 Uhr war das Tier schließlich in der sogenannten Barge, also einer Art schwimmendem Becken.

Knapp 840.000 Euro für Gentileschi-Gemälde im Dorotheum

Wien - Ein kopfloses Gemäldefragment von Maria Magdalena der bedeutenden Barockmalerin Artemisia Gentileschi hat am Dienstagabend bei der Altmeister-Auktion im Wiener Dorotheum einen Preis von 837.500 Euro erzielt. Nach einem intensiven Bietergefecht wurde das Werk zugeschlagen, das zuvor auf einen Schätzwert von 100.000 bis 150.000 Euro taxiert worden war.

Goldenstein-Nonnen: Vatikan setzt Erzabt als Vermittler ein

Elsbethen - Im Fall der drei betagten Nonnen von Goldenstein in Elsbethen bei Salzburg hat nun der Vatikan eingegriffen: Die zuständige Behörde ernannte den Salzburger Erzabt Jakob Auer (35) zum Assistenten des Apostolischen Kommissars Markus Grasl, teilten am Dienstag die Helferinnen der Nonnen laut Kathpress mit. Am Abend gab es allerdings Unklarheiten um den Verbleib der drei Frauen. Sie seien offenbar aus dem Kloster verschwunden, hieß es in einer Aussendung Grasls.

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red