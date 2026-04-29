Charles ruft im US-Kongress zum Zusammenhalt auf

Washington - In einer mit Spannung erwarteten Rede vor dem US-Kongress hat König Charles III. die Fähigkeit der USA und Großbritanniens beschworen, Differenzen zu überwinden. "Immer und immer wieder haben unsere beiden Länder Wege gefunden, wieder zusammenzufinden", sagte der Monarch. Dispute hätten die gemeinsame Geschichte zwar geprägt. Als Ergebnis der gemeinsamen Tradition seien beide Länder jedoch "instinktiv gleichgesinnt".

Prüfung von ABC-Sendelizenzen nach Trump-Kritik an Kimmel

New York/Washington/Burbank (Kalifornien) - Nach der Kritik von US-Präsident Donald Trump an dem Moderator Jimmy Kimmel wegen einer Bemerkung über First Lady Melania Trump hat die US-Medienaufsichtsbehörde FCC eine vorzeitige Überprüfung der Lizenzen des Senders ABC angeordnet. Die FCC forderte Disney am Dienstag auf, den Antrag auf Verlängerung der Sendelizenzen für seinen Sender ABC einzureichen - mehrere Jahre vor dem ursprünglichen Termin. Donald Trump hatte zuvor die Entlassung des Moderators gefordert.

Vereinigte Arabische Emirate treten aus OPEC aus

Abu Dhabi - Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) treten aus der Ölallianz OPEC und OPEC+ aus. Der Schritt werde am 1. Mai erfolgen, berichteten staatliche Medien. Im Zuge des Iran-Kriegs hatten die Emirate schwere Vorwürfe gegen andere arabische Staaten erhoben. Die Entscheidung ist ein schwerer Schlag für die Exportländer und deren De-facto-Anführer Saudi-Arabien, zumal der Krieg bereits einen historischen Energieschock ausgelöst und die Weltwirtschaft verunsichert hat.

Sachertorten im VKI-Geschmackstest: Supermarktware vorne

Wien - Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat zehn Sachertorten blind verkosten lassen. Tiefkühlprodukte hängten im Laien-Geschmackstest Konditoreiware glatt ab, Billigmarken stachen Traditionsunternehmen aus. Zwei Torten schmeckten laut den Testpersonen "gut", die übrigen acht "durchschnittlich". 68 Laien hatten dafür verschiedene Sachertorten probiert, ohne über deren Herkunft Bescheid zu wissen.

Gestrandeter Buckelwal - Rettungsaktion schreitet voran

Wismar - Der Transport mit dem lange an der Küste gestrandeten Buckelwal hat die offene Ostsee erreicht. Ein Schiff der Wasserschutzpolizei Wismar begleitete das Gespann aus einem Schlepper und einer Barge samt Wal nördlich der Insel Poel bis zur offenen See, wie ein Sprecher am späten Dienstagabend erklärte. Die Polizei drehte dann wegen starken Windes ab. Der Transport fahre nun weiter in Richtung der Insel Fehmarn.

Knapp 840.000 Euro für Gentileschi-Gemälde im Dorotheum

Wien - Ein kopfloses Gemäldefragment von Maria Magdalena der bedeutenden Barockmalerin Artemisia Gentileschi hat am Dienstagabend bei der Altmeister-Auktion im Wiener Dorotheum einen Preis von 837.500 Euro erzielt. Nach einem intensiven Bietergefecht wurde das Werk zugeschlagen, das zuvor auf einen Schätzwert von 100.000 bis 150.000 Euro taxiert worden war.

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red