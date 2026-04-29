Charles ruft im US-Kongress zum Zusammenhalt auf

Washington - In einer mit Spannung erwarteten Rede vor dem US-Kongress hat König Charles III. die Fähigkeit der USA und Großbritanniens beschworen, Differenzen zu überwinden. "Immer und immer wieder haben unsere beiden Länder Wege gefunden, wieder zusammenzufinden", sagte der Monarch. US-Präsident Donald Trump ist dank Charles nun auch Besitzer einer glänzenden Glocke, die seinen Namen trägt.

In einer von Benko dotierten Stiftung 16 Mio. Euro gefunden

Wien - In zwei Schließfächern in Liechtenstein, die der Ingbe-Stiftung gehören, sind 16 Mio. Euro gefunden worden, schreibt die "Kronenzeitung". Davon entfallen 14 Millionen auf Goldbarren, der Rest auf Dollar und Franken in bar. Das wurde auch der APA bestätigt. Die Ingbe-Stiftung hat zwar ihr Geld von Signa-Gründer und Pleitier Ren� Benko erhalten, Begünstigte sind aber Familienmitglieder Benkos, vor allem seine Mutter Ingeborg Benko, nach der die Stiftung auch benannt ist.

wiiw: Osteuropa hängt Eurozone beim Wachstum deutlich ab

Wien - Die Wirtschaft in Osteuropa bleibt trotz der durch den Iran-Krieg ausgelösten Energiekrise widerstandsfähig. Das Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw) prognostiziert den dortigen EU-Ländern in seiner am Mittwoch veröffentlichten Frühjahrsprognose ein Wachstum von 2,3 Prozent im Jahr 2026. Damit hängen sie die Eurozone (0,9 Prozent) weiterhin ab. Das bisherige regionale Erfolgsmodell der verlängerten Werkbank wandelt sich indes grundlegend.

Gestrandeter Buckelwal - Rettungsaktion schreitet voran

Wismar - Der Schleppverband mit dem wochenlang an der Ostseeküste festsitzenden Buckelwal ist auf dem Weg Richtung Nordsee. Laut dem Schiffs-Ortungsdienst VesselFinder befand sich der Verband am frühen Morgen circa 6 Seemeilen (rund 11 Kilometer) südöstlich von Fehmarn. Der Transport bewege sich mit "sehr langsamer Geschwindigkeit" in Richtung der Insel, sagte ein Sprecher der begleitenden Wasserschutzpolizei.

Budget-"Kuchenstücke" werden nun auf Ministerien verteilt

Wien - Nach der Einigung der Koalitionsspitzen auf die Grundpfeiler des Doppelbudgets für die kommenden beiden Jahre werden im Laufe dieser Woche die "Kuchenstücke" des Bundesetats auf die Ministerien verteilt. Wie hoch diese sind, bleibt bis zum Ende der Gespräche ein gut gehütetes Geheimnis. Bis Mitte, spätestens Ende Mai sollen die nun an die Details gehenden Verhandlungen mit den Ressorts laut Finanzministerium abgeschlossen sein.

Mutmaßliches österreichisches Epstein-Opfer identifiziert

Wien/Paris/Washington - Eines von Hunderten Opfern des verstorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein ist laut Recherchen des ORF aus Österreich gekommen. Die Frau habe demnach mehrere Jahre lang intensiven Kontakt mit dem Amerikaner gehabt. In der Zeit zwischen 2011 und 2013 sei sie "verbal und physisch" missbraucht worden, gab sie gegenüber dem ORF an, wie dieser am Mittwoch berichtete.

Klimabericht: Fast ganz Europa erlebte 2025 Extremwetter

Genf - Der Klimawandel zeigt sich in Europa immer deutlicher: Der Kontinent erlebte 2025 unter anderem einen enormen Rückgang der Schnee- und Eisbedeckung, Dürren, Hitzewellen, Waldbrände und Meereserwärmung, vieles davon auf Rekordniveau. Das fasst der Bericht über den Zustand des Klimas in Europa 2025 von der Weltwetterorganisation WMO und dem EU-Klimawandeldienst Copernicus zusammen.

Prozess gegen Ex-Direktorin einer Wiener Seniorenresidenz

Wien - Am Mittwoch beginnt am Wiener Landesgericht ein auf zwei Tage anberaumter Prozess gegen eine ehemalige Direktorin einer Wiener Seniorenresidenz wegen Vernachlässigens wehrloser Personen. In der Einrichtung, die es inzwischen nicht mehr gibt, dürfte es über Jahre hinweg zu einem systematischen Organisationsversagen gekommen sein. Der Angeklagten wird vorgeworfen, die für eine fachgerechte Betreuung erforderlichen Mittel nicht bereitgestellt zu haben.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red